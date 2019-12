Comunicat de presă

După lansarea istorică din 1995 a primului film fantastic din serie, povestea Jumanji a făcut înconjurul lumii. În 2017, “Welcome to the Jungle” ne-a introdus într-o nouă dimensiune, cea a jocurilor digitale, iar acum a venit vremea să trecem la “Nivelul următor”, pentru acțiune, suspans și comedie la cote maxime. “Jumanji: The Next Level” poate fi vizionat, în avanpremieră, pe 4 și 5 decembrie 2019, iar de vineri, 6 decembrie a.c., rulează în cinematografele din toată țara, România numărându-se printre primele state în care se lansează filmul.

Anul acesta, sărbătorile de iarnă au mai multă savoare ca oricând, aducând la cinema, chiar de Sf. Nicolae, noul film “Jumanji: Nivelul următor”. A treia parte a celebrei francize aduce de trei ori mai multă acțiune, într-un adevărat regal al efectelor vizuale, condimentat cu personaje noi, avataruri speciale, provocări fără precedent și umor debordant. Regulile și provocările noi dau un cu totul alt sens cuvântului “supraviețuire”.

Dacă filmul anterior scotea personajele din zona lor de confort pentru a deveni altcineva – un aventurier, un doctor, sau un luptător, acum îi redescoperim în timp ce încearcă să se acomodeze cu noile identităţi. Liceenii de odinioară sunt acum studenţi și își caută drumul în viaţă. Întorși acasă în vacanţa de sărbători, Spencer, Bethany, Fridge şi Martha pornesc într-o nouă aventură pentru a-l salva pe Spencer, care a rămas captiv în joc.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Dar jocul pare să se fi stricat, așa că nimic din ce știau nu mai este la fel. Acum, nu-și mai pot alege avatarurile și ajung în corpurile greșite, ceea ce devine atât periculos, cât și comic. Orice se poate întâmpla și nu au nici măcar garanția că vor ieși de acolo cu viață! Acum se cunosc însă mai bine, după aventura periculoasă din care au scăpat cu bine, și se pot baza unul pe altul.

Echipei deja consacrate i se adaugă un duo comic, alcătuit din Danny DeVito în rolul lui Eddie, bunicul lui Spencer, și Danny Glover alias Milo - fostul sau prieten şi partener de afaceri. Aspiraţi întâmplator în lumea Jumanji, cei doi se trezesc reprezentați în joc de vajnicul arheolog Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) - plin de idei și de mușchi, și respectiv de simpaticul zoolog şi valet armurier Mouse Finbar (Kevin Hart) - mic la stat, mare la sfat! Deși în viața reală bătrâneii simpatici și posaci se mișcă în reluare, în joc trebuie să alerge de mama focului pentru a-și scăpa pielea. Dar tocmai acesta este farmecul provocării: “Cheia Jumanji este că jocul îţi cunoaşte punctele forțe şi slăbiciunile, provocându-te să devii cea mai bună versiune a ta”, consideră producătorul Matt Tolmach.

Genial și rotofei, doctorul Sheldon “Shelly” Oberon (Jack Black) revine la datorie, acum ca avatar al atletului Fridge, iar Ruby Roundhouse (Karen Gillan), avatarul Marthei și expertă în arte marţiale, devine liderul echipei. Bethany revine în joc nechezând, în pielea unui armăsar mare şi negru, ținută în frâu de Jefferson “Seaplane” McDonough (Nick Jonas) alias Alex.

Dacă în filmul anterior avatarurile explorau jungla, acum peisajele sunt și mai spectaculoase și extrem de variate: dune aride de nisip, canioane periculoase sau munţi acoperiţi de gheaţă. Implicit, s-a ridicat ștacheta și în scenografie. Filmările s-au realizat cu precădere în Atlanta, unde s-au folosit prin rotaţie cinci platouri. Luni întregi - atât înainte, cât și în timpul filmărilor - echipa scenografului veteran Brzeski a construit decoruri, apoi le-a dărâmat şi a construit altele noi.

5.000 de artişti digitali din diverse zone ale lumii, precum Los Angeles, Noua Zeelandă, Montreal, Vancouver şi Melbourne, au lucrat, în atelierele VFX, la realizarea animalelor: hipopotami, şerpi anaconda, cai, cămile, maimuţe, hiene sau cete de struți agresivi. Regizorul Jake Kasdan îi consideră “adevăraţi magicieni digitali” și promite că rezultatul îi va încânta pe spectatori. Noul univers Jumanji a fost desăvârșit de J.D. Schwalm, coordonator de efecte speciale premiat cu Oscar, cunoscut pentru filme precum First Man, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw şi mult aşteptatul Avatar 2.

De asemenea, un rol important în sincronizarea cu efectele speciale l-au avut regizorul unităţii secunde şi coordonatorul de cascadorii Wade Eastwood, Schwalm şi echipa sa, care au corelat lumea digitală cu ce se întamplă efectiv pe platourile de filmare, mai ales în scenele de mare suspans, precum cea în care avatarurile traversează o prăpastie pe un pod suspendat, din frânghii. Aventura se dezlănțuie în cinematografele din toată țara vineri, 6 decembrie 2019. Vino să afli cine reușește să termine jocul “Jumanji: Nivelul următor”!

Producţia Matt Tolmach / Seven Bucks / Detective Agency este prezentata de Columbia Pictures. Regia îi aparține lui Jake Kasdan, care a realizat și “Jumanji: Welcome to the Jungle”. Tot el semnează scenariul, împreună cu Jeff Pinkner & Scott Rosenberg, pornind de la cartea “Jumanji” de Chris Van Allsburg. Din distribuție mai fac parte Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain și Madison Iseman.