comunicat de presa

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanță la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju și Geanina Ilieș au spus ”da” celor mai cool produse. Like proper superstars ☺.

Sense the touch of magic

Feel, touch, love pentru că viața este un amalgam de simțuri pe care fiecare persoană merită să le experimenteze la maxim în orice moment.

Cum fiecare produs SensoDays are nevoie de it`s proper superhero friend, asocierea cu Adina, Andreea & Geanina a venit în mod natural.

Prosopul de baie Missoni, odorizantul auto Maison Berger sau lampa Kartell au fost doar câteva dintre hero product-urile care și-au făcut ușor drum printre bagajele celor trei vedete în zilele toride ale lui August.

Jucăușe și mereu puse pe șotii, produsele de la SensoDays sunt ideale atunci când plănuiești cele mai liniștite vacanțe, fie că mergi la piscină, fie undeva departe, în care telefonul este cel mai bun prieten când vrei să faci poze de neuitat.

”Întotdeauna mă bucur că sunt zile în care pot să mă relaxez, fără nicio problemă, la piscină, așa că nu merg fără prosopul meu favorit Missoni de la SensoDays. Ne completăm reciproc pentru că we both really love sunny days” a spus Adina Halas.

”Sunt zile lungi în care faci un roadtrip interminabil către un festival sau un concert, așa că neapărat ai nevoie de un aliat de încredere cum este parfumul Berger care transformă un drum obișnuit într-o experiență fascinantă. Iar zilele cu soare sunt întotdeauna #mysensodays. That’s why I love summer” a spus Geanina Ilieș.

Andreea Perju:”Summer, party & friends, iar când spun friends mă refer la produsele mele dragi de la SensoDays. Indiferent de ce planuri am, atunci când îmi pregătesc travel bag-ul ele sunt în fruntea listei, pentru că știu că relaxarea adevărată începe abia acum. Vara asta let your heart lead the way ☺”

Iar cum sezonul încă nu s-a încheiat, vă așteptăm pe site-ul SensoDays să descoperiți și voi întreaga gamă de produse de plajă & piscină.

It really feels like a super summer! ☺

Despre Sensodays

SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea, întreaga echipă susține viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care Sensodays reușește să recomande și să ofere cele mai interesante, mai versatile și mai noi produse și colecții ale brandurilor cu reputație in domeniul băilor, bucătăriilor și al decorațiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viață și este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.

Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditați permanent și o logistică impecabila cu livrare în toată țara SensoDays te invită să adaugi o notă personală. #mysensodays

Pe www.sensodays.ro găsiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie vă asteptam în cele două showroom-uri din București, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.