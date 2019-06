Comunicat de presa

Pavilionul de Arta Bucuresti — Art Safari isi va deschide portile pentru cea de-a sasea editie, in perioada 27 septembrie - 6 octombrie 2019, intr-o cladire-monument - Palatul Oscar Maugsch BCR, din Piata Universitatii. Pavilionul de Arta Bucuresti — Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Expo Arte, se desfasoara anual si aduce in atentia publicului arta de patrimoniu, arta contemporana, instalatii, performance-uri, ateliere de arta pentru copii si tururi ghidate, situand Bucurestiul pe harta marilor evenimente europene culturale.

Art Safari Bucuresti 2019 va fi conceput sub forma unui muzeu temporar, care va gazdui, pe o suprafata de 10.000 mp, cea mai mare expozitie dedicata pictorului Nicolae Tonitza din ultimii 50 de ani, o expozitie de sculptura de la 1800 pana in 2019, precum si o expozitie dedicata artei supercontemporane. Arhitectura expozitiei este semnata de Attila Kim, comisarul Romaniei la Bienala de Venetia, incepand cu editia 2016 si pana in prezent.

„Muzeul temporar Art Safari va fi gazduit intr-o cladire-monument din centrul Capitalei, construita in 1906. Introducerea in circuitul urban a cladirilor de patrimoniu are un istoric lung in Art Safari: Ciclop, Palatul Dacia-Romania, Galeriile Kretzulescu. Ca in fiecare an, o serie de premiere vor fi dezvaluite publicului iubitor de arta: o expozitie Nicolae Tonitza, o expozitie dedicata sculpturii de la Brancusi incoace, o expozitie dedicata noului val de artisti romani si un spatiu mult mai generos menit sa aduca arta mai aproape de copii. 10.000 de metri patrati de arta de neratat, timp de 10 zile” (Ioana Ciocan, director Art Safari Bucuresti).

Noutati Art Safari Bucuresti 2019

Pavilionul Muzeal „Nicolae Tonitza si geniul copilariei”, curatoriat de Zoltán Soós, va gazdui peste 200 de lucrari de Nicolae Tonitza. Lucrarile, prezente in Art Safari vor fi imprumutate de la cele mai importante muzee si colectii private din Romania, dar si din Europa, Nicolae Tonitza fiind colectionat si in afara granitelor tarii. Focusul expozitiei va fi universul copilariei, ilustrat magistral de marele artist roman.

Foto: Cap de copil (Ciobănaș) - 1925-1926, N.Tonitza

„Pentru a oferi temei propuse un orizont mai larg decat cel imediat al artelor vizuale, expozitia investigheaza problematica copilului si a copilariei dintr-o perspectiva multidisciplinara – istorica, sociologica, pedagogica si antropologica. in acest sens, vor fi expuse pe lana lucrari de pictura, sculptura si grafica si obiecte vestimentare ale copiilor din mediul rural si urban, jucarii, obiecte de uz scolar, toate din perioada interbelica.” (Zoltán Soós, curator al Pavilionului Muzeal)

Foto: Cap de fetiță - 1926-1928, N.Tonitza

Pavilionul Central „Repvblica. Despre umbre in sculptura” va gazdui, in premiera, o expozitie conceputa si realizata ca o privire antologica si analitica asupra sculpturii din Romania, in perioada 1800-2019. Expozitia curatoriata de Calin Dan va aduce impreuna numele cele mai semnificative ale sculpturii romanesti, exemplificata prin lucrari exceptionale provenite din importante colectii private din Europa, dar si din colectiile muzeelor din România. Selectiei de sculptura i se adauga instalatie, arta decorativa si obiecte semnate de Brâncusi, Paciurea, Geta Bratescu, Ana Lupas, Vasile Gorduz, Paul Neagu, Marian Zidaru si multi altii.

Foto: Copil cu funda verde 1924-1925, N.Tonitza

Pavilionul Supercontemporan. Young Blood. Arta timpului tau, o expozitie curatoriata de artistul Mihai Zgondoiu, introduce publicului noul val de artisti romani si cu arta timpurilor noastre. Acest proiect expozitional „fresh”, radiografiaza miscarea artistica urbana din Romania, asimilata treptat in periferia artei contemporane.

Programul Art Safari Kids 2019 se va desfasura pe o suprafata mai ampla decat in anii anteriori si va cuprinde zone distincte potrivite varstei șparticipantilor, unde vor avea loc ateliere de arta: pictura pe panza, cursuri de sculptura, ilustratie in pasteluri cretate, banda desenata.

Biletele early-bird, cu o reducere de 50% (25 lei pentru un bilet de o zi si 45 lei pentru abonamente) au fost puse astazi in vanzare si pot fi achizitionate pana pe 15 august pe www.artsafari.ro. 50.000 de vizitatori sunt estimati la aceasta editie si 4.000 de copii sunt asteptati sa ia parte la Art Safari Kids.