Ți-ai făcut planuri de concediu și cel mai probabil în destinația ta de umblete “haiducești” se numără și o escapadă cu plimbări prin nisip. Adică o vizită la mare, de unde să furi puțin bronz și să te relaxezi ascultând valurile mării. Dar nu te păcăli că soarele este prietenos pentru că arde mai mult decât ai crede. Motiv pentru care încurajăm nu doar folosirea unor loțiuni de plajă cât și instalarea unei umbrele de soare ca să te adăpostești la nevoie. Și că tot veni vorba, uite niște propuneri:

Umbrelă de plajă cu manivelă

Vremea la mare se poate schimba de la oră la oră. Astfel că, atunci când ai nevoie de o umbrelă mai puternică, una care să reziste și în condiții meteorologice nefavorabile, o umbrelă cu manivelă este ideală - se strânge repede și se reglează la înălțimea dorită. Modelul ales de noi este din oțel și are un diametru de 230 de centimetri, o înălțime de 218 centimetri și este fără înclinare.

O poți comanda aici

Umbrelă de plajă Beach Stripes

Pentru cei care nu vor să se complice cu lucruri de cărat pe plajă se ia în considerare o umbrelă clasică cu un design în dungi. Bara de susținere are un diametru mic de 2.2 centimetri și este extrem de stabilă cât să nu îți pună probleme la fixare în nisip. Ajunge până la 212 centimetri și este ușor de cărat pentru că are undeva la un kilogram. Combinația de culori alb-albastru în dungi este una de sezon și foarte interesantă.

O poți comanda aici

Umbrelă de soare tip parasolar

Aceasta este o umbrelă pentru grădină sau terasă, dar se poate lua cu încredere în portbagajul mașinii pentru un weekend la mare, când vrei să te ascunzi de razele soarelui. De la un brand apreciat, umbrela de tip parasolar nu implică instrucțiuni complicate de asamblare - este mai grea (peste patru kilograme), are dimensiuni mari de 250x250x145 de centimetri.

O poți comanda aici

Umbrelă de plajă multicoloră

Probabil cea mai întâlnită umbrelă de soare pe care o vezi la plajă - una în culorile curcubeului. Are formă rotundă, imprimeu uni și o înălțime fixă de 2 metri. Are mai multe spițe pentru stabilitate și susținere - este ușor de transportat, simplu de instalat și mai la îndemână de adăpostit sub ea pentru a te refugia de căldură când cauți o zonă de relaxare.

O poți comanda aici

Umbrelă de soare cu aplecătoare

O umbrelă de plajă deosebită, cu structură metalică robustă și pânză rezistentă la razele UV. Rabatabilă se poate folosi și în grădină sau pe terasă protejându-te nu doar de soare cât și de ploi. Cu înălțimea reglabilă are și formă alungită și dispune de un stâlp metalic pentru durabilitate. Este gri și ocupă spațiu mic la depozitare.

O poți comanda aici

Umbrelă de plajă cu cadru din lemn

Această umbrelă este și pentru grădină, și pentru terasă, și pentru balcon sau plajă. Este cu cadru din lemn și a fost tratată hidrofug (împiedică pătrunderea apei) și împotriva decolorării cauzate de UV. Se livrează cu o geantă de transport, este ușor ajustabilă și are copertină cu mecanism de înclinare. Bara de lemn este acoperită cu vopsea pe bază de ulei.

O poți comanda aici

Umbrelă de plajă cu aspect franjurat

O să recunoaștem că această umbrelă de soare este mai degrabă una atrăgătoare și mai puțin una practică. Asta pentru că nu oferă protecție în timpul furtunilor sau condițiilor meteorologice extreme. Dar materialul folosit este rezistent la lumina soarelui și nu se estompează. Este un model de calitate superioară (din oțel acoperit cu pulbere și rezistență la coroziune) se pliază ușor și are funcție de înclinare.

O poți comanda aici

Umbrelă de soare dreptunghiulară

Dacă vrei o altfel de umbrelă de plajă, atunci una dreptunghiulară ar fi răspunsul la căutările tale. La înveliș are material de poliester cu protecție UV și antidecolorare de culoare alb nisipos. Te protejează de umezeală și de razele soarelui, este pliabilă și portabilă, solidă (stâlp din oțel anti coroziv și durabil).

O poți comanda aici



Foto homepage: Daxiao Productions / Shutterstock