Despre musetel

Musetelul (Matricaria recutita sau Matricaria chamomilla) este numele universal pentru o planta din familia Asteraceae. Florile de musetel, atat cele proaspete cat si cele uscate, sunt folosite pentru a pregati ceai. Compusul activ din musetel este cunoscut sub numele de bisabolol. Acesta a fost identificat in uleiul esential de musetel si este responsabil pentru beneficiile sale pentru sanatate. Bisabololul are caracteristici anti-iritante, antiinflamatorii si antimicrobiene. Ceaiul de musetel este cunoscut si pentru proprietatile sale antistres si de calmare. Exista multe tipuri de plante de musetel, dar numai doua dintre acestea pot fi folosite pentru a prepara infuzii, si anume musetel german (Matricaria recutita) si musetel roman (Chamaemelum nobile).

Motivul pentru care musetelul are proprietati uimitoare de vindecare este dat de florile sale care contin mai multe uleiuri volatile, inclusiv oxizi de bisabolol, bisabolol si matricin. Aceste mici flori contin, de asemenea, flavonoizi, dintre care unul – apigenina – confera numeroase beneficii.

Cum se prepara ceaiul de musetel

Ceai de musetel uscat

Pentru prepararea ceaiului de musetel se foloseste apa fiarta si usor racita. Se folosesc 2 linguri de flori uscate la o cana cu ceai. Se lasa la infuzat intre 2-5 minute.

