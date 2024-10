Ești bogat, prietene! Ești bogat! Ești bogat dacă… Iată cum descrie abundența și bogăția Jeff Foster, un autor și speaker britanic care abordează în cărțile sale traduse în peste 15 limbi subiecte de spiritualitate precum vindecarea, trezirea spirituală, modalitățile prin care putem găsi sacrul în banal și cotidian. Jeff Foster a studiat inițial astrofizică la Universitatea Cambridge, însă după o perioadă de boală și depresie, s-a aflat în căutarea propriului drum spiritual. În 2014, Jeff Foster a fost votat de Watkins Mind Body Spirit, dintr-o lista de o sută, ca fiind al 59-lea cel mai influent om spiritual în viață din lume.

Fragmentul de mai jos a fost inclus în cartea “The way of rest. Finding the courage to hold everything în love” apărută în 2016 și s-a viralizat și pe rețelele de social media.

Autorul nu se consideră “un profesor spiritual”, după cum se confesa pe Instagram. “Obișnuiam să mă cred un profesor spiritual. A trebuit să renunț când am realizat că nu există așa ceva. Sau, mai degrabă, totul este un profesor spiritual. Pisica. Covorul. Un scaun. Un copac. Un munte. Tatăl meu cu demență. Durerea din inima. Bucuria. A mea. A ta. Omul care doarme pe trotuar. Cerul nopții care îți taie respirația. Totul este un profesor. Totul este un guru. Eu sunt doar un purtător de cuvânt, cum suntem toți. Sunt doar un prieten care își împărtășește inima. Sunt doar o pasăre care își cânta cântecul”.

Ești bogat, prietene! Ești bogat dacă…

"Abundența nu înseamnă banii pe care îi ai în contul bancar, nici trofeele de pe rafturi, nici titlurile care urmează numelui tău, nici lista de obiective bifate, nici numărul de oameni pe care îi cunoști, nici corpul tău perfect și sănătos, nici fanii tăi care te adoră.

Abundența este conexiunea cu fiecare respirație a corpului tău, cât de sensibil ești la fiecare licărire de senzație sau emoție din corp.

Este încântarea cu care savurezi fiecare moment unic, bucuria cu care întâmpini fiecare zi nouă.

Abundența înseamnă a te cunoaște pe tine ca prezență, puterea care creează și mișcă lumi.

Este inima ta deschisă, cât de profund ești mișcat de iubire în fiecare zi, disponibilitatea ta de a îmbrățișa, de a susține ceea ce trebuie susținut.

Este prospețimea fiecărei dimineți neîmpovărate de amintiri sau de speranțe false.

Abundența este senzația brizei de după-amiază pe obrajii tăi, soarele care îți încălzește fața.

Este întâlnirea cu ceilalți într-un spațiu al sincerității și al vulnerabilității, conectându-te dincolo de poveste, împărtășind ceea ce este viu.

Este înrădăcinarea ta în momentul prezent, știind că ești întotdeauna Acasă, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce se câștigă sau se pierde.

Este atingerea vieții în punctul de creație, fără a privi vreodată înapoi, simțind pieptul cum urcă și coboară, mulțumind fiecărei respirații, aducând laudă fiecărei respirații.

Înseamnă să îți lași genunchii să cadă la pământ de admirație și uimire, să râzi de poveștile pe care le spun despre tine, să te cufunzi mai profund în relaxare și odihnă.

Abundența este simplitate.

Este bunătate.

Ești tu, înainte de fiecare răsărit: înviorat, deschis și treaz.

Ești bogat, prietene! Ești bogat!"

Jeff Foster

~ citat din Jeff Foster, The Way of Rest: Finding The Courage to Hold Everything în Love" (Calea Odihnei: Găsind Curajul de a Ține Totul în Iubire)

