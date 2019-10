Femeilor le plac bijuteriile la fel de mult precum le plac pantofii stiletto, gențile și dulciurile. Fără să fie vreo insinuare în vreo direcție suntem sigure că fiecare dintre noi avem o slăbiciune pentru ceva din categoriile menționate. Sunt șanse foarte mari ca inelele din argint să fie ceva comun pentru cele mai multe. Tocmai de aceea am ales să îți propunem mai jos niște modele de bijuterii simpatice must have.

Inel din argint cu zirconiu pătrat albastru

Acest inel din argint 925 este extrem de feminin și de interesant, plăcut la vedere și la purtare. Este un accesoriu foarte rafinat, având în mijloc un zirconiu strălucitor în formă pătrată cu margini rotunjite și albastru închis. Piatra este prinsă cu cleștișori discreți și brațele sunt încrustate cu zirconii transparente.

Îl poți vedea aici

Inel de argint negru cu brațe înguste

Din categoria inele de argint, ne-a atras atenția o bijuterie atipică, potrivită pentru cele mai îndrăznețe dintre noi. Din argint 925 de nuanță gri închis, acesta are zirconiu dreptunghiular negru ca punct central. Decorațiunile sunt completate de pietricele rotunde și incolore pe ambele părți. Poate fi un accesoriu interesant pentru ținuta ta.

Îl poți vedea aici

Inel din argint cu piatră roșie

Inelele din argint se văd minunat cu o piatră roșie, așa că am zis că e rost de ales și o astfel de podoabă. Un zirconiu proeminent ca de rubin și în formă rotundă cu părți șlefuite frumos stă în partea centrală. Brațele decorate de pe stânga și dreapta sunt completate cu zirconii lucioase și fără culoare pentru un efect de raze. Poate reprezenta un inel romantic de logodnă.

Îl poți vedea aici

Inel din argint cu aspect aur alb

Și cu o piatră cameleon - ce își schimbă culoarea din galben în roz piersică în funcție de culoarea luminii. Din argint rodiat, acest inel are brațele mici și înguste, care mai au în părțile laterale niște mici pietricele, mai exact câte opt, pentru o notă impresionantă de eleganță.

Îl poți vedea aici

Inel de logodnă din argint

Nu neapărat pentru logodnă, căci poți profita de această bijuterie și pentru un look somptuos când trebuie să ajungi la un cocktail cu dress code elegant. Cu un design original, are strălucire triplă asigurată de cristalul de Zirconia și sclipiri de diamant. Este pe cât de simplu, pe atât de eficient pentru un look fin.

Îl poți vedea aici

Inel din argint model boho-chic

Un model de inel de argint ceva mai boem, cel ales de noi are o piatră fațetată cu topaz mistic. Foarte frumos, este lucrat manual cu detalii florale în stal dantelat pe zona din mijloc supradimensionată. Partea centrală este ușor în relief, ceea ce o face să fie și cool pe lângă faptul că este și multicoloră.

Îl poți vedea aici

Inel de argint multicolor

Acest inel de argint se numește inel curcubeu. Reglabil, acesta se poate purta la o ținută casual sau elegantă pentru că este foarte versatil grație faptului că este colorat variat. Cristalele multicolore sunt fixate mecanic cu ajutorul unor “gheruțe” din argint ce nu le lasă să se desprindă. Cu siguranță o alegere foarte simpatică.

Îl poți vedea aici



