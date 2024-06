Ce rol are magneziul in organism?

Magneziul este un mineral si un electrolit care are o serie de roluri vitale in organism. Deoarece organismul nu il poate produce, magneziul trebuie consumat si asimilat din alimente. Un procent de 50-60% din magneziu este stocat in oase, iar mai putin de 1% se gaseste in sange.

Magneziul joaca un rol in mai mult de 300 de reactii enzimatice ale organismului. Este implicat in:

mentinerea sanatatii musculaturii si nervilor;

reglarea tensiunii arteriale;

mentinerea functiei cardiace;

metabolismul insulinei;

sinteza de proteine;

transmiterea semnalelor nervoase;

metabolismul osos;

producerea de energie la nivelul celulelor;

sinteza ADN si ARN.

Hipomagneziemia este definita ca un nivel de magneziu seric mai mic de 1,8 mg / dl (<0,74 mmol / l). Poate aparea din cauza consumului redus de alimente cu magneziu, din cauza unor probleme gastrointestinale ce duc la reducerea asimilarii magneziului sau din cauza functiei renale crescute – este excretat prea mult magneziu. Unul dintre cele mai periculoase efecte ale hipomagnezemiei este aritmia ventriculara.

Foto fr si main: Tatjana Baibakova /Shutterstock