Ai ales data, ai închiriat locaţia, ai selectat meniul şi ai ales muzica, însă ai nevoie de oameni pentru petrecerea pe care ai organizat-o. Aşa că e timpul să le trimiţi invitaţii celor pe care vrei să îi ai alături la eveniment. Dacă vrei să rezolvi totul pe cont propriu, ar fi ideal să faci chiar tu invitaţiile, iar pentru asta îţi venim în ajutor cu câteva ponturi creative!

Alege o dimensiune pentru invitaţiile tale

Trebuie să ştii că dimensiunile invitaţiilor pot varia în funcţie de contextul evenimentului. Spre exemplu, o invitaţie sub formă de felicitare, cu o singură îndoitură la mijloc, măsoară 11×15,3 cm împăturită şi 22×15,3 cm desfăşurată. În schimb, o invitaţie standard are 12x17 cm, iar o recomandată are 11x14 cm.

Foloseşte un template

Când te gândești la designul invitaţiilor, trebuie să ţii cont şi de evenimentul pe care îl organizezi. Pentru început poţi căuta câteva modele de invitaţii şi poţi realiza un moodboard, pentru a te inspira. După ce vei vedea câteva modele de felicitări şi invitaţii, cu siguranţă îţi vor veni idei noi.

Pentru a-ţi fi mai uşor, poţi folosi câteva softuri speciale, unde găseşti o mulţime de template-uri, cum ar fi Canva sau Shutterstock. Acolo vei găsi o mulţime de modele de invitaţii, pe diferite categorii, de la invitaţii de nuntă, până la felicitări de sărbători. Cu doar câteva click-uri, poţi aranja diferite elemente, într-un mod cât mai creativ.

Alege o paletă de culori

Pe lângă elementele vizuale, trebuie să alegi şi o schemă de culori potrivită pentru invitaţia pe care o vei realiza. Spre exemplu, culorile vibrante sunt potrivite pentru o invitaţie la o aniversare, în timp ce nuanţele neutre sau culorile pastelate pot fi folosite pentru invitaţiile de nuntă.

De asemenea, culorile roşu, verde şi alb pot fi folosite mereu pentru invitaţiile de Crăciun, în timp ce rozul este potrivit pentru o invitaţie la un eveniment dedicat femeilor.

Alege fonturile potrivite

Este important ca invitaţiile pe care le vei realiza să aibă fonturile potrivite, care să transmită un anumit mesaj şi să se potrivească perfect cu contextul evenimentului.

Spre exemplu fonturile Sans Serif sunt potrivite pentru o invitaţie modernă, în timp ce fonturile Script sunt mai elegante şi mai sofisticate. Fonturile Handwritten, care imită scrisul de mână, sunt mai puţin formale şi transmit un vibe prietenos.

Acordă atenţie detaliilor

O invitaţie nu ar trebui să fie prea încărcată, aşa că încearcă să nu aglomerezi elementele de design. Cel mai bine ar fi să existe cât mai mult spaţiu negativ, care să pună în evidenţă elementele vizuale şi mesajul invitaţiei. Încearcă să laşi cât mai mult loc liber între elemente şi să aliniezi textul pe mijloc, în paragrafe scurte.

Plicul sau ambalajul

Orice invitaţie are nevoie de un plic sau de un ambalaj original, care să se potrivească perfect cu întregul context al evenimentului. Spre exemplu, invitaţiile de nuntă pot fi rulate şi legate cu panglici din mătase, sau pot fi trimise în plicuri elegante.

Invitaţiile pentru aniversări pot fi trimise în plicuri colorate, pe care le poţi decora cu diverse stickere. Poţi alege acum plicuri de pe profiart.ro, unde găseşti o mulţime de modele potrivite pentru toate tipurile de invitaţii.

Aşadar, după ce ai terminat de realizat invitaţiile, tot ce rămâne de făcut este să le trimiţi mai departe. Cu siguranţă invitaţii tăi vor fi foarte bucuroşi când le vor primi şi le vor păstra drept amintire.

Foto fr si main: Photo by Artsy Vibes on Unsplash