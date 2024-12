IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presă

Campania, desfășurată sub umbrela Henkel Consumer Brands, subliniază importanța micilor schimbări în rutina zilnică ce pot avea un efect major asupra sănătății Planetei. Proiectul oferă soluții ușor de implementat, prin care fiecare dintre noi poate contribui la protejarea mediului.

Economisește apă și energie:

Utilizează programul Eco-Cycle sau programul de temperaturi scăzute al mașinii de spălat vase și economisești până la 20% energie cu Somat.

Reducerea consumului de apă:

Scurtează durata dușurilor și folosește un balsam care nu necesită clătire, precum Balsamul express Schwarzkopf Gliss și astfel economisești până la 12 litri de apă pe minut.

Setează-ți melodia preferată de 4 minute pentru a limita timpul petrecut la duș, reducând astfel consumul de apă.

Alege sustenabilitatea în ambalaje:

Optează pentru produse cu ambalaje realizate din materiale reciclate. De exemplu, ambalajul Somat este realizat din 80% carton reciclat și poate fi reciclat ulterior. Cutia de Persil este 100% reciclabilă, iar ambalajul de hartie din jurul acesteia este realizat din 90% hârtie reciclată. Mai mult, folia capsulei Somat este biodegradabilă și 100% solubilă în apă, iar produsele sunt fabricate într-o unitate de producție ce utilizează 100% electricitate regenerabilă.

Reduce risipa și prelungește viața hainelor:

Folosește un detergent special pentru a da o a doua viață hainelor tale preferate. Perwoll are grija de țesătura hainelor tale și păstrează vii culorile hainelor, acestea fiind ca noi după doar 10 spalari. Astfel, te bucuri mai mult timp de piesele vestimentare și economisești bani.

Optimizarea utilizării electrocasnicelor:

Umple mașina de spălat rufe la capacitate maximă pentru a evita ciclurile inutile de spălare, economisind apă și energie. Cu Persil, economisești până la 40% energie, spălând hainele la temperaturi mai scăzute.

Implementând aceste mici obiceiuri în rutina zilnică de îngrijire personală sau a casei poți contribui concret la reducerea amprentei de carbon și protejarea mediului înconjurător. Cu pași mici, pe care oricine poate să îi facă, putem crea împreună un impact pozitiv asupra Planetei. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul: It starts with us | Home