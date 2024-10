Comunicat de presă

Povestea unică a fiecărui oraș este redată prin vocile comunităților care se află în centrul acesteia și prin obiectivul renumiților fotografi Timothy Schaumburg și Shahram Saadat .

Printre cei intervievați sunt: Charissa, fondatoarea isla , un concept store și salon de manichiură vibrant din Berlin; Mariana , co-fondatoarea Pulse, un colectiv LGBTQ+ din Paris unit prin muzică și dans; Tamalie și Gloria, fondatoarele platformei și podcastului inspirațional Let’s Create din Stockholm; Eben și Rizky, co-fondatorii brandului revoluționar de îmbrăcăminte The New Originals din Amsterdam; Mih, fondatorul newonce , o platformă și bar multifuncțional din Varșovia; și Otto de la Donnie , o revistă independentă de artă și cultură care face valuri în Antwerp.

Fiecare dintre aceștia schimbă perspectiva asupra a ceea ce reprezintă streetwear-ul în orașul lor, împărtășindu-și experiențele personale și gândurile despre originile acestui stil, cele mai mari influențe și speranțele lor pentru viitorul culturii stradale în comunitatea locală.

Pe lângă interviuri, profilul fiecărui oraș prezintă brandurile și look-urile de top pe care localnicii le caută, toate susținute de instrumentul Trend Spotter de la Zalando. De asemenea, includ recomandări despre hotspot-uri ale culturii stradale, de la baruri la magazine și restaurante, care servesc drept puncte de întâlnire și locuri frecventate de aceste comunități.

Toate acestea se combină pentru a oferi un colectiv de conexiuni culturale, date, tendințe și perspective asupra modei, evidențiind diversitatea culturii stradale din Europa și oferind inspirație între orașe pentru clienți.

COMUNITĂȚILE DEPĂȘESC CELEBRITĂȚILE CA LIDERI DE INFLUENȚĂ ÎN STILUL STREETWEAR-ULUI

Pentru a înțelege mai bine atitudinile consumatorilor față de streetwear și a oferi o perspectivă mai profundă asupra evoluției sale, Zalando a comandat un sondaj cu YouGov, care a confirmat rolul important pe care îl joacă comunitatea în streetwear și cultura acestuia.

1 din 5 respondenți (19%) a numit comunitățile locale drept cea mai mare influență asupra stilului lor de streetwear, depășind influencerii de pe rețelele sociale (17%) și muzica/muzicienii (16%). Aceasta marchează o îndepărtare de la tendințele dictate de celebrități, demonstrând că moda streetwear este din ce în ce mai mult despre exprimarea personală și relevanța locală. Acest fenomen este deosebit de evident în orașe precum Varșovia (27%) și Paris (27%), unde statisticile arată că streetwear-ul bazat pe comunitate a devenit o sursă puternică de influență.

ORAȘE CARE ÎNSPIRĂ SCENA STREETWEAR

Datele au arătat că Londra este liderul în ceea ce privește influența asupra stilului streetwear, cu 19% dintre respondenți votând orașul pe primul loc. Berlin (11%) și Paris (9%) urmează îndeaproape, reflectând modul în care orașele iconice continuă să contureze scena streetwear. Totuși, există și o preferință locală în orașe precum Amsterdam (17%) și Antwerp (9%), care au primit cele mai multe voturi din partea locuitorilor săi, subliniind mândria pe care entuziaștii streetwear o simt pentru cultura și stilul lor local.

„Streetwear este mai mult decât un stil, este un cod cultural”, comentează Daniela Klaeser, Team Lead pentru Streetwear Buying la Zalando; „Este vorba despre cine suntem, ce reprezentăm și de unde venim - așa că este în continuă evoluție, ceea ce este foarte interesant.”

„La Zalando, rolul nostru nu este să dictăm ce ar trebui să fie streetwear-ul, ci să sprijinim și să amplificăm vocile celor care conduc evoluția acestuia; precum comunitățile din Antwerp și Varșovia, unde se conturează o creativitate cu adevărat captivantă în streetwear”, spune Klaeser. „Misiunea noastră este să fim un mare conector, punând împreună comunități diverse de pe continente, culturi și stiluri, iar aceasta este esența Cultural Ties.”

COLABORARE ADIDAS ORIGINALS X ZALANDO CU HOTSPOT-URI LOCALE

Fiecare profil de oraș include o listă cu trei locuri recomandate pentru petrecerea timpului liber, numite „Hotspots” pentru comunitățile de streetwear. Alese cu grijă de localnici, această combinație de baruri, restaurante, magazine și cluburi este văzută ca fiind începutul unor subculturi streetwear viitoare și reprezintă destinații de neratat atât pentru iubitorii de streetwear, cât și pentru călătorii pasionați.

Charissa reflectează asupra modului în care cultura streetwear a inspirat-o să fondeze hotspot-ul isla Berlin, un concept store și salon de manichiură: „Aspectul comunității este împrumutat de la magazinele de skate... multe dintre magazinele de cool skate au o abordare centrată pe comunitate, însă femeile nu aveau cu adevărat un spațiu dedicat al lor,” spune ea. „Am vrut să creez ceva [în Mitte] care să combine frumusețea cu moda și muzica; un loc îndrăzneț, colorat și plin de bucurie. A fost întotdeauna despre a da înapoi... aducând oamenii împreună și creând oportunități.”

În celebrarea unor astfel de hotspot-uri prezentate în Cultural Ties, inclusiv Folderol din Paris și Rae Blooms din Amsterdam, Zalando a colaborat cu adidas Originals pentru a crea o colecție exclusivă de merchandise formată din șase piese, fiecare având un design unic inspirat de spațiu.

Este de așteptat că aceste comunități de streetwear din diferite orașe vor purta cu mândrie design-urile celorlalți, luând inspirație din stilul și spațiile streetwear ale vecinilor lor, pentru a celebra cultura comună care îi leagă. Colecția va fi disponibilă pe toate piețele Zalando în luna decembrie.

Descoperiți Cultural Ties pe https://www.zalando.ro/campaigns/cultural-ties/ .