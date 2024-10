Comunicat de presă

Prin această inițiativă, Fashion Days își propune să reamintească faptul că moda e un instrument al autenticității și al exprimării individuale, aducând în prim-plan ideea că stilul vestimentar nu trebuie să fie limitat de ocazii sau momente speciale.

„Parcurgem o perioadă paradoxală din punct de vedere al expresiei de sine: pe de o parte, avem mai multe instrumente ca niciodată să o facem, iar pe cealaltă parte, fix aceste instrumente ne pot pune foarte ușor în poziția de a fi supra-expuși și/sau judecați. Hainele fac parte din suita aceasta de instrumente și au puterea de a exprima personalitatea fiecăruia dintre noi, de a ne oferi încredere și de a ne face să ne simțim văzuți în felul în care ne dorim. Misiunea noastră, ca brand, ne dorim să fie dincolo decât doar a vinde haine, așa că lansăm acest îndemn: hai să ne purtăm ținutele preferate și care ne reprezintă cel mai bine oricând și oriunde. Pentru că fiecare moment poate fi a fashion moment și every day can be a fashion day.” a declarat Fulvia Olaru, Head of Brand Marketing Fashion Days.

Despre platforma de comunicare

Platforma de comunicare a fost propunerea Human Advertising & Human Production în cadrul pitchului de creație care a avut loc în această vară și a fost dezvoltată și implementată în România și Bulgaria. Strategia campaniei actuale este de a amplifica mesajul printr-o serie de conținut video și foto atât pe canalele proprii Fashion Days (aplicație, website, CRM), cât și într-o serie de alte canale media (social media, performance marketing, TV, digital outdoor, influencers).

”At HUMAN, we believe that every brand platform should be built on one single, universal human truth. Once you decide on what your truth is, everything else just rolls out. In our partnership with Fashion Days it took us just one meeting to shake hands on our common human truth - that the only advice you should follow nowadays is to dare to be you”, a declarat Nikola Tsanov, Partner at HUMAN.

Echipele participante

