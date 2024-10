Comunicat de presă

Seara a debutat cu un omagiu adus marelui domnitor Constantin Brâncoveanu, a cărui personaliate a marcat şi inspirat întreaga poveste a brand-ului Brâncoveanu Vinars. Profesorul Dorin Stănescu, doctor în istorie, a readus în memoria celor prezenţi la eveniment calităţile şi valorile care l-au ghidat pe marele domnitor în cei 25 de ani de domnie în Ţara Românească: respect pentru tradiţie şi familie, sprijin pentu dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a ţării, diplomaţie, spirit de sacrificiu şi credinţă de neclintit.

“Brâncoveanu, un domn modern, se străduiește să atragă privirile lumii asupra zonei valahe, pe care încearcă să o configureze cu o multiplă abordare - spațiu politic cu aspirații de independență, spațiu cultural și economic. Lunga sa domnie reprezintă, fără îndoială, un episod semnificativ de recuperare a decalajelor și pe care-l putem asimila unei renașteri locale, fapt care l-a determinat pe Nicolae Iorga să afirme atât de frumos că Brâncoveanu a fost condamnat să facă marea politică a culturii, dar și așa cum frumos spune cronicarul „prea iubitoriul dă Hristos domnu avea mare rîvnă şi fierbinte dragoste spre a zidi în orașul București”, a punctat prof. Stănescu.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator Nawaf Salameh Family Office a subliniat:

“La 18 ani de la lansare, Brâncoveanu Vinars este, deja, de mulți ani lider în categoria sa, a fost premiat în toate competițiile internaționale importante și este apreciat de consumatori din peste 50 de țări. Cum am ajuns unde suntem acum? Cu respect pentru tradiția pe care o are producţia de vinars, pe care o păstrăm și o preţuim, onorând memoria și moștenirea domnitorului Constantin Brâncoveanu care a inspirat povestea brandului; cu investiții în tehnologie de ultimă generație și design inovator pentru sticle și etichete, care au evoluat de-a lungul anilor; cu angajament absolut față de calitate și cu cea mai mare grijă pentru sănătatea consumatorilor noștri; și nu în ultimul rând, cu pasiune și dragoste pentru ceea ce facem. Și, bineînțeles, sub îndrumarea Master Distiller-ului Jean-François Joumier, care ne este alături de mai bine de 20 de ani.”

Jean-François Joumier, Master Distiller Brâncoveanu Vinars și Oenolog le-a vorbit invitaților despre parcursul remarcabil al brandului Brâncoveanu Vinars şi despre măiestria în producţie din spatele fiecărei sticle, evidențiind atributele care fac ca acest vinars să fie unic- procesul de selecție riguros al ingredientelor, maturare atent supravegheată și butoaiele de vin pentru maturare provenite din Franţa şi de la crama Domeniile Alexandrion Rhein 1892, care conferă celor trei expresii arome si note de degustare remarcabile:“Povestea Brâncoveanu Vinars a început în 2006, în urmă cu 18 ani, iar prima mea responsabilitatea a fost să mă dedic acestui brand. Dr. Nawaf Salameh şi-a dorit să lanseze acest vinars premium, care să îndeplinească cele mai înalte standarde internaţionale de calitate privind distilarea, procesul de maturare şi modul de prezentare. Am creat aşadar un produs extraordinar pentru consumatori, cu un ambalaj special, ideal pentru a fi oferit cadou, dar mai ales pentru a fi savurat. Am început cu Brâncoveanu XO în urmă cu 18 ani, iar ulterior am lansat şi Brâncoveanu VS şi VSOP pentru a le oferi consumatorilor o gamă cât mai diversificată, care să acopere gusturi diferite.”

Irina Baianţ, Global Brand Ambassador Brâncoveanu Vinars, a transmis un mesaj emoţionant prin care şi-a exprimat aprecierea pentru brand şi angajamentul faţă de nou rol asumat:

“Vă multumesc pentru această primire în frumoasa familie care se numeşte Alexandrion Group, pentru această invitaţie onorantă într-o poziţie pe care vreau să o duc mai departe pentru România aşa cum ştiu mai bine. Vreau să vă împărtăşesc câte ceva din ce înseamnă pentru mine valoarea, onoarea şi faptul că oamenii sau spiritele nu se întâlnesc şi nu se atrag întâmplător. Alături de oamenii care m-au emoţionat de-a lungul vieţii am învăţat că responsabilităţile sunt un ţel şi îmi place să le îndeplinesc, mă onorează şi îmi dau sens şi bucurie. Acest rol pe care îl voi îndeplini începând de astăzi, vreau să fie despre onoare, cultură, bucuria de a dărui şi despre har. Până la urmă doar prin familie, doar prin iubire, prin uniune şi mai ales prin oamenii atenţi putem duce mai departe har, cultură şi iubire către ceilalţi oameni.”

Din noul său rol, Irina Baianţ va contribui la consolidarea prestigiului şi creşterea continuă a vizbilităţii Brâncoveanu Vinars, la nivel international, promovând valorile brandului şi amplificând legătură sa cu domeniul culturii.

După discursuri, oaspeții s-au delectat cu un concert de operă, susținut de artişti cu notorietate internaţională: soprana Irina Baianț, tenorul Adrian Nour, violonistul Alexandru Tomescu și flautistul Cătălin Oprițoiu, care au interpretat capodopere ale unor compozitori consacrați, precum “Bărbierul din Sevilla”, “Habanera”, “Anotimpurile” sau “Balada” lui Ciprian Porumbescu, acompaniați de Orchestra Simfonică București sub bagheta maestrului Grigore Costin.

În onoarea celor 18 ani celebraţi, oaspeţii au savura cele trei expresii de Brâncoveanu Vinars pe frumoasa terasă a Palatului Bragadiru. Acest vinars emblematic, creat în onoarea domnitorului Constantin Brâncoveanu, continuă să fie o mărturie a angajamentului Alexandrion Group faţă de păstrarea și celebrarea culturii și istoriei românești.

Produs la Alexandrion Saber Distilleries 1789, din jud. Prahova, una dintre cele mai moderne distilerii și unul dintre cele mai mari centre de îmbuteliere din sud-estul Europei, Brâncoveanu Vinars păstrează tradiția de sute de ani în producția de vinars, transmisă din generație în generație. Acest vinars s-a remarcat, încă de la început, prin rafinamentul gustului, aromele intense, caracterul puternic şi eleganța designului.

Gama Brâncoveanu Vinars include trei expresii cu note distincte şi perioade de maturare diferite:

Brâncoveanu XO: Un amestec de distilat de vin învechit minimum 7 ani. Aromele intense și delicate ale acestui vinars sunt dedicate celor care au trăit experiențe remarcabile, fiind un simbol al generozității și autenticitații.

Brâncoveanu VSOP : Acesta este un amestec de distilat de vin învechit minimum 5 ani. Înnobilat prin foc și îmbogățit de timp, Brâncoveanu VSOP inspiră perseverență și determinare, reflectând valori adânc înrădăcinate în caracterele contemporane.

: Acesta este un amestec de distilat de vin învechit minimum 5 ani. Înnobilat prin foc și îmbogățit de timp, Brâncoveanu VSOP inspiră perseverență și determinare, reflectând valori adânc înrădăcinate în caracterele contemporane. Brâncoveanu VS: Seduce prin tinerețea și noutatea sa, fiind maturat minimum 3 ani în butoaie de stejar. Creat pentru cei curajoși, care aspiră să atingă noi culmi, au puterea de a inspira, și deschiderea de a se lăsa inspirați.

Brâncoveanu Vinars a dobândit recunoaștere globală, de-a lungul anilor. Astăzi este comercializat în peste 50 de țări și premiat la competiții internaţionale de prestigiu.

În România, Brâncoveanu Vinars poate fi comandat online accesând magazinul Alexandrion Group la iconicdrinks.shop și prin intermediul site-ului oficial brancoveanuvinars.com. De asemenea, este disponibil în magazine specializate, locații HoReCa și de retail premium, precum și pe alte platforme de e-commerce din întreaga țară.