Avon relansează colecția Far Away, brandul de parfumuri numărul 1 din portofoliul global, într-un ambalaj modern și un design minimalist, însă cu aceleași arome consacrate. Relansate sub sloganul ”Dezvăluie latura ta extraordinară”, cele șapte parfumuri sporesc eleganța și forța interioară a femeilor, chiar și în cele mai obișnuite momente.

Comunicat de presă

Cu o singură aplicare, parfumurile transformă și scot la iveală latura extraordinară a fiecărei femei, oferindu-i șansa de a se simți cu adevărat specială și unică.

„Frumusețea înseamnă să te exprimi așa cum ești și să îți îmbrățișezi autenticitatea. Parfumul devine astfel o parte integrantă din personalitatea fiecăreia, o reflecție a ceea ce suntem și a ceea ce simțim. Prin relansarea colecției Far Away, dorim să celebrăm diversitatea și să facem fiecare femeie să se simtă extraordinară și încrezătoare în puterea ei interioară”, spune Cristina Avram, Head of Marketing Avon.

Sticluțele din noua colecție Far Away sunt acum realizate din materiale reciclabile, reflectând angajamentul Avon față de sustenabilitate și respectul pentru mediu. În plus, designul elegant și minimalist le face perfecte pentru a fi colecționate, fiind totodată potrivite pentru a crea un aranjament armonios pe masa de toaletă.

Relansarea a fost anunțată oficial în cadrul Digital Divas, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate creatorilor de conținut. Într-o atmosferă vibrantă, infuzată de spiritul Far Away, povestea brandului a prins viață în fiecare moment. Tematica evenimentului a fost gândită pentru a oferi invitaților o experiență imersivă, purtându-i într-o călătorie a aromelor și culorilor care dezvăluie latura extraordinară din fiecare.

Colecția Far Away aduce în prim-plan șapte parfumuri distincte, fiecare cu un caracter unic și special. Far Away Original rămâne un parfum clasic și atemporal, combinând frezia delicată, iasomia elegantă și vanilia de Madagascar, perfect pentru momentele de zi cu zi.

Far Away Rebel surprinde cu arome îndrăznețe de lichior de coacăze, floare de portocal, ciocolată sărată și caramel, potrivite pentru cei care îndrăznesc să fie diferiți.

Pentru ocazii speciale, Far Away Glamour îmbină mugurii de coacăze negre, vanilia de Madagascar și moscul negru, oferind o prezență magnetică și plină de farmec.

Far Away Beyond promite o experiență olfactivă intensă cu note de pară suculentă, flori de iasomie și vanilie de Madagascar, ideală pentru momente elevate. Far Away Splendoria încântă simțurile cu o combinație senzuală de prune negre, acorduri de oud alb și chihlimbar auriu, perfecte pentru o seară sofisticată.

Far Away Beyond the Moon adaugă o notă misterioasă și opulentă, având în compoziție arome de cireașă sălbatică, regina nopții și lemn de santal. Noua adiție a colecției, Far Away Shine, este o bijuterie olfactivă cu accente rare și exotice de piper roz, trandafir Ispahan și mosc auriu, special creată pentru a transforma orice ocazie într-o experiență de neuitat.