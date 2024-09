Comunicat de presă

Primark lansează în toate magazinele sale cea mai recentă colecție realizată în colaborare cu superstarul internațional Rita Ora. Noile ținute pentru toamna 2024, concepute împreună cu artista, oferă cumpărătorilor o colecție capsulă atemporală și dă startul pregătirii garderobei de toamnă. Colecția este intitulată „Lazy Daze” și aduce în atenție două trenduri rafinate și sofisticate, inspirate din retro „grandpa” și „preppy” universitar.

Pe parcursul acestui an de colaborare, Primark și Rita Ora au oferit clienților din întreaga lume articole vestimentare, încălțăminte și accesorii stilate, adaptate fiecărui sezon, de la articole de bază șic, elegante, până la piese must-have în tendințe, toate inspirate de stilul personal al Ritei.

În această toamnă, clienții Primark au ocazia să adauge look-uri noi, actuale și distincte în completarea garderobei lor, provenite din două stiluri apreciate: „grandpa” și „preppy”. Gama prinde contur prin stilul coerent, cu o componentă Grandpa Core inspirată de stilul britanic și încorporează o paletă de culori neutre calde, tonuri organice inspirate din natură și esențe lemnoase, accente de verde pădure și carouri clasice. Piese retro și neutre din punct de vedere al genului, în care primează confortul, croieli tradiționale, pantaloni din catifea, tricotaje texturate și pulovere cu imprimeuri în carouri de tip argyle sunt perfecte pentru a fi purtate în combinații suprapuse, asortate cu un palton matlasat sau cu un trench retro.

Colecția include și piese “preppy”, o reinterpretare a uniformei școlare într-un stil contemporan și elegant, un mix de articole vestimentare în care tonurile dominante sunt cele de roșu. Vedeta colecției este costumul gri alcătuit din mai multe piese - sacou supradimensionat, pantaloni lejeri cu pliuri, o fustă mini plisată și o rochie-sarafan -, care pot fi asortate cu usurință cu cămăși din poplin și tocuri Mary Jane pentru a conferi ținutelor un aspect modern.

În legătură cu cea mai recentă colecție, Rita Ora a declarat: „Fiecare colecție nouă lansată în coloborare cu Primark mă încântă și mai mult. De fiecare dată le oferim iubitorilor de modă un look și o stare de spirit mai rafinate, cu piese vestimentare care pot fi adaptate cu ușurință stilului personal. Mi-am petrecut ultimul an pregătind o gamă de piese must have, în tendințe, atemporale, care să se potrivească fiecărui sezon. Colecțiile realizate împreună cu Primark mă provoacă să creez look-uri noi, care să fie pe placul tuturor și sunt privilegiată să pot împărtăși elemente din stilul meu și să le regăsesc apoi în alegerile oamenilor.”

Mary Lucas, Director Comercial, Primark a declarat: „Încă de la prima noastră colaborare cu Rita, anul trecut, fiecare colecție aduce un nou nivel de excelență, oferind piese premium care variază de la ținute de zi în tendințe, până la imprimeuri florale de primăvară și colecții uimitoare pentru festivaluri. Parteneriatul nostru cu Rita reprezintă o colaborare autentică, iar la un an de la începutul acestei aventuri, suntem mândri să vedem cum relația noastră evoluează, reflectând tot mai mult stilul ei versatil, în continuă schimbare.”

Colecția de toamnă Primark Presents Rita Ora este disponibilă în toate magazinele Primark de pe cele 17 piețe începând de ieri, 10 septembrie.

Asemenea colecțiilor anterioare, și această colecție este concepută de Rita în strânsă colaborare cu echipa Primark și stilizată de Pippa Atkinson, stilistul ei personal. Ședința foto a avut loc într-un studio din Londra.

Înainte de a vizita magazinul preferat, clienții pot verifica disponibilitatea produselor accesând website-ul Primark.