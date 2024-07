Sfaturi pentru eliminarea scutecelor murdare: cum scapi de germeni si mirosuri

Criterii in alegerea cosului pentru scutece murdare

Cosul pentru scutecele folosite este unul dintre obiectele cele mai utile in rutina de ingrijire a bebebelusului. Dar nu orice cos va face misiunea mai usoara. Cel mai potrivit este un cos special conceput astfel incat sa asigure protectie fata de mirosuri si microbi. Insa grija pentru sanatate este bine sa treaca dincolo de cadrul familiei, manifestandu-se si asupra mediului inconjurator. In acest scop sunt disponibile solutii biodegradabile pentru eliminarea scutecelor murdare. Pentru a imbina nevoile personale cu respectul fata de mediu, descoperiti principalele criterii pe care sa le luati in calcul.

Impachetarea individuala

Sistemul de impachetare individuala a scutecului murdar este foarte important pentru sigilarea continutului si stoparea raspandirii mirosurilor si microbilor. In vederea protejarii mediului inconjurator, folia in care este impachetat scutecul trebuie sa fie din material 100% reciclabil.

Sistemul de ermetizare

Pe langa impachetarea individuala in folie biodegradabila, sistemul de ermetizare este un alt criteriu important care contribuie la blocarea mirosurilor in interiorul cosului. Scutecele murdare sunt impachetate individual intr-un film antibacterian cu mai multe straturi pentru a elimina germenii si mirosurile neplacute. Filmul antibacterian ucide 99% din germenii periculosi precum E. coli sau Stafilococul auriu.

Foto fr si main: Yury Gulakov /Shutterstock