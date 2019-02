Paul Ferrini: Casatoria nu este o legatura care constrange, ci una care lasa liber...

Cititi cateva din gandurile lui Paul Ferrini, autor a nenumarate carti de spiritualitate si iubire, despre casatorie. Fragmentul a fost publicat in cartea "Linistea inimii", aparuta la editura For You.

"Mai intai, casatoria trebuie sa inceapa in inimile ambilor parteneri. In toate relatiile de iubire – fiecare doreste binele celeilalte persoane. Fiecare dintre cei doi este chiar de acord sa renunte la partener, daca el sau ea ar putea gasi astfel o fericire mai mare. In ciuda credintelor populare, casatoria nu este o legatura care constrange, ci una care lasa liber.

Fiecare dintre parteneri ii doreste celuilalt cea mai mare fericire, exact in acelasi mod in care doreste cea mai mare fericire pentru sine insusi. Il iubeste pe partener asa cum se iubeste pe sine insusi, cu o dragoste egala.

Intr-un parteneriat adevarat, nevoile partenerului sunt tot atat de importante ca ale tale insuti. Cu nimic mai importante, cu nimic mai putin importante. Exact la fel de importante. Casatoria extinde asupra partenerului aceeasi atitudine plina de grija si iubire pe care ti-o acorzi tie insuti. Nu e vorba de un gest nou, ci de o extensie a unuia care-ti este familiar.

Casatoria nu este o promisiune pentru a fi impreuna pentru eternitate, deoarece nimeni nu poate promite acest lucru. Este o promisiune de a fi prezent “acum”. Este un juramant care trebuie reinnoit in fiecare moment, daca e sa aiba cat de cat un inteles. Adevarul este ca poti sa fii casatorit acum, iar in clipa urmatoare sa nu mai fii. De aceea, casatoria este un proces, o calatorie in care devii pe deplin prezent pentru tine insuti si pentru celalalt.

Toate cuplurile ar trebui sa-si aminteasca des care le sunt angajamentele. A pierde din vedere angajamentele inseamna a pangari casatoria. Relatiile de adulter nu sunt altceva decat rezultatul nefericit al lipsei de intimitate dintre parteneri. Ele nu reprezinta o problema, ele sunt simptomele problemei.

Cand esti cu adevarat dedicat partenerului tau, iti este imposibil sa-l tradezi. Asta, deoarece a-ti trada partenerul este acelasi lucru cu a te trada pe tine insuti. Pur si simplu, nu poti sa faci asa ceva. Poti simti o atractie fata de o alta persoana, dar nu sa ai dorinta de a fi cu acea persoana. Nu-ti imaginezi cum ar fi sa te afli cu ea in pat.

Atunci cand esti casatorit, nevoia unirii sexuale este o parte importanta a acestei legaturi sacre. Casatoria trebuie sa fie o imbratisare deplina a chakrelor. Pasiunea sexuala este o parte din atractia completa pe care o simti fata de cealalta persoana. Ori de cate ori sexul se rupe din intreg, el devine o forma de atac.

Multi oameni casatoriti se angajeaza intr-o legatura sexuala in care devotamentul lipseste. Nu te angaja in relatii sexuale cand inima ta nu este deschisa fata de partener. Sexul fara iubire, sub orice forma ar fi, fragmenteaza energia uniunii si iti exacerbeaza ranile emotionale. Acesta este inceputul unui proces de fragmentare, care adesea culmineaza prin infidelitate. Dar acest lucru nu se poate intampla decat daca, mai intai, unul dintre parteneri desacralizeaza relatia angajandu-se in legaturi sexuale lipsite de iubire si de daruire.

Cand dragostea este reciproca si partenerii se daruiesc unul altuia emotional, sexualitatea este extraordinar de inaltatoare si sacra. Nimic din afara nu poate ameninta acea relatie. Dar atunci cand comunicarea in cadrul relatiei devine neglijenta si se degradeaza, cand nu se mai acorda timp pentru intimitate, relatia devine o scoica in care unul dintre cei doi se ascunde. Energia si angajamentul dispar din relatie. Iar sexul devine un act de tradare fixica.

Comunicarea poate fi restaurata daca exista vointa si incredere reciproca. Atingerea unirii pe toate chakrele se realizeaza numai prin dragoste, energie si atentie".

~ fragment din cartea "Linistea inimii", de Paul Ferrini

