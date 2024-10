5 cele mai bune ingrediente pentru tenul gras predispus la acnee

Află care sunt cele mai bune cinci ingrediente pe care să le incluzi în rutina de îngrijire și care te vor ajuta să îți recapeți pielea curată și strălucitoare.

Acidul salicilic

Dacă acneea îți dă dureri de cap, acidul salicilic te poate ajuta să calmezi tenul. Acesta poate să pătrundă adânc în pori pentru a curăța pielea moartă, excesul de sebum și alți compuși care pot duce la apariția coșurilor. De asemenea, acidul salicilic ajută la calmarea zonelor roșii și umflate de pe piele. Astfel, acidul salicilic este un ingredient des întâlnit în cremele pentru acnee .

Studiile arată că acidul salicilic acționează eficient împotriva punctelor negre și a celor albe neinflamate, precum și împotriva leziunilor acneice inflamatorii, cum ar fi pustulele. Însă ține cont că utilizarea acestuia prea des sau în concentrații foarte mari poate duce la uscarea tenului, așa că începe treptat și ajustează doza după cum îți este necesar.

Extractul de gălbenele

Acesta este un ingredient frecvent utilizat atât în cremele de fata pentru ten gras , cât și în cele pentru acnee, datorită numeroaselor efecte benefice pe care le are. Gălbenelele, cunoscute și sub numele de calendula, au proprietăți antiinflamatoare, care pot ajuta la calmarea pielii iritate sau inflamate. De asemenea, gălbenelele pot contribui la reducerea înroșirii, umflăturilor și mâncărimii.

Calendula stimulează capacitatea pielii de a reține umiditatea, deoarece este un umectant natural. Tenul tău, chiar dacă este gras, are nevoie de hidratare și hrănire, doar că trebuie să folosești ingrediente precum extractul de gălbenele, care pot, în plus, să regleze producția de sebum. Calendula este, de asemenea, un ingredient eficient pentru tratarea acneei, deoarece are calități antimicrobiene. Poate diminua inflamația provocată de acnee și ajută la distrugerea bacteriilor care o cauzează.

Niacinamida

Pentru pielea cu tendință acneică, ce este grasă și are un aspect lucios, niacinamida poate ajuta la restabilirea unui echilibru sănătos. Acest ingredient este un tip de vitamina B3, așa că poți căuta și produse cu complex de B-uri, nu numai cu niacinamidă pură. Această vitamină reglează producția de sebum.

Studiile arată că există creme sau geluri cu niacinamidă care pot ajuta la reducerea aspectului acneei și la o piele mai fină. De asemenea, întărește bariera pielii împotriva daunelor produse de mediu care pot declanșa erupții. Niacinamida este mai blândă decât multe tratamente comune pentru acnee, deci este o opțiune bună și pentru persoanele cu ten sensibil.

Acidul hialuronic

Lupta cu erupțiile nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi strălucirea. Aici intervine acidul hialuronic. Acest ingredient asigură hidratarea necesară, fără a bloca porii sau a provoca noi coșuri. Acidul hialuronic poate reține multă umiditate, de până la o mie de ori greutatea sa, ceea ce ajută la menținerea pielii hrănite și protejate împotriva factorilor care pot cauza acnee. De asemenea, pielea hidratată corespunzător se vindecă mai repede, cu mai puține cicatrici.

Retinoizii

Dacă vrei să reîmprospătezi pielea predispusă la acnee, retinoizii ar trebui să facă parte din rutina ta de îngrijire zilnică. Această formă de vitamina A ajută la accelerarea reînnoirii celulare, pentru a împiedica celulele moarte ale pielii să astupe porii. Retinoizii includ tipuri de compuși care se eliberează doar la recomandarea unui medic dermatolog, precum tretinoin sau adapalene. Opțiunile fără prescripție medicală conțin retinol, care este mai blând cu tenul, dar totuși foarte eficient.

Acest ingredient încurajează pielea să elimine mai rapid celulele moarte acumulate. Astfel, ajută la eliminarea erupțiilor existente și împiedică formarea altora noi. Retinoizii îmbunătățesc, de asemenea, textura tenului și reduc cicatricile lăsate de acnee în timp. Studiile arată că retinolul și retinoizii pe bază de rețetă reduc semnificativ atât simptomele acneei noninflamatorii, cât și pe ale celei inflamatorii. Utilizarea unei creme cu retinol în rutina de îngrijire de seară poate contribui la evitarea iritațiilor.

Încorporarea acestor cinci ingrediente puternice în rutina de îngrijire a pielii îți poate îmbunătăți semnificativ aspectul și sănătatea tenului predispus la apariția acneei. Prin înțelegerea beneficiilor unice ale acestor ingrediente active, poți viza cauzele principale ale acneei și contribui la un ten mai senin și mai radiant.

Sursa foto: Freepik.com

Noemi Ultima actualizare: 17 Octombrie 2024 @ 12:10 Mai multe despre Noemi