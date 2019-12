“Întotdeauna am căutat soluții și tratamente pentru sănătate și frumusețe, în special de origine naturală. Din această pasiune s-a născut și business-ul Blue Lily. Cu o experiență de peste 10 ani în comunicare pentru evenimente, servicii și produse în cadrul Orange, mi-am îndreptat pașii spre ceea ce înseamnă azi Blue Lily.

Povestea a început acum 3 ani, iar șapte luni de zile a durat dezvoltarea primelor produse, a brand-ului, tot ceea ce înseamnă pregătirea lui. După toate acestea am ieșit pe piață.

A trebuit să găsesc un laborator care să realizeze produsele la standardele dorite. Folosim ingrediente premium, certificate ECOCERT, liderul de evaluare a ingredientelor naturale, de altfel, cel mai sever. Procurăm ingredientele de la furnizori de top: ulei de cocos organic, venin de viperă natural, nu sintetic (pe care îl obținem de la o fermă de vipere din România). Veninul de viperă are proprietăți antiinflamatorii și imunostimulatoare miraculoase, iar pentru frumusețe este cunoscut ca fiind botoxul natural în combaterea ridurilor, prin relaxarea musculaturii faciale. Este la fel de bun împotriva descuamării, a petelor și a iritațiilor pielii. Crema antirid cu venin de viperă mai conține filtratul de melc, alantoina, untul de shea și uleiul de cocos. Dintre ingredientele pe care noi le folosim în produsele noastre, voi mai aminti untul de cacao, uleiul de avocado, aloe vera, uleiul de măsline, uleiul de ricin care, de obicei, este folosit pentru păr, însă noi îl folosim cu beneficii puternice și pentru piele. Rezultatele sunt foarte rapide, pentru că toate aceste produse oferă efecte garantate. Peste toate, formula pe care o folosim pentru ca aceste rezultate să fie optime este extrem de importantă. Este adevărat că multe dintre noi folosim produse naturale acasă și ne bucurăm că nu punem ceva nesănătos pe piele, dar nu avem aceleași beneficii ca atunci când ne bucurăm de produsele care integrează ingredientele acestea într-o formulă profesională. Blue Lily a dovedit în timp că are rețeta optimă. Așadar, aceste produse însănătoșesc pielea și părul destul de rapid, doar introducându-le în ritualul de îngrijire zilnic, fără timp suplimentar. O mască de păr, un demachiant, o cremă de zi sau de seară și rezultatele sunt extrem de bune.”

Veninul de viperă, prezent în multe produse semnate Blue Lily

„Am început cu o gamă bazată pe ulei de cocos organic, ideal pentru păr și pentru piele, aș putea spune pentru toate problemele legate de corpul nostru. După ce m-am documentat, din aproape în aproape, am aflat de beneficiile veninului de viperă. Am descoperit că are proprietăți nelimitate atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe. Întâi s-a născut produsul pentru sănătate, mai exact pentru durerile musculare și articulare, împotriva circulației deficitare, pentru picioare obosite, apoi a apărut crema antirid, la cererea oamenilor pe care îi întâlneam la diferite evenimente, unde avem feedback direct. Oamenii sunt cei care ne transmit nevoile lor, iar ca exemplu, voi aminti de cei din Ardeal, unde este temperatura este mai scăzută, iar oamenii au nevoie de un produs așa cum este cel pentru dureri. Evenimentele la care participăm sunt binevenite pentru promovare, dar și pentru a comunica direct cu oamenii care vin să cunoască aceste produse. Aici începe relația noastră cu ei.”

Feedback-ul celor care cumpără produsele Blue Lily

„Spun sincer că reacțiile oamenilor au depășit orice așteptare. Ne întrebam dacă noi, cu resursele noastre, putem fi la înălțimea feedbackurilor celor au în trusa de înfrumusețare produsele Blue Lily. Am muncit din ce în ce mai mult să le facem cunoscute pentru că merită! Gama s-a dublat ca produse, iar pe viitor sper să punem în practică toate ideile noastre.”

Unde vom descoperi Blue Lily?

„Obișnuim să mergem la evenimente de designeri români, la târguri de produse naturale și viață sănătoasă, la cele handmade, la târguri de carte, pentru că frumusețea și educația, din fericire, merg mână în mână. Am reușit să cunoaștem femei din toată țara, foarte educate și pasionate de frumusețe. Cele mai multe dintre femeile care folosesc Blue Lily au peste 30 de ani. Publicul nostru este premium și relativ unul matur, stăpân pe bugetul lui și conștient de puterea ingredintelor naturale și de faptul că sunt sănătoase pentru corp. Anul acesta am poposit numai la Sibiu de cinci ori, la târguri din București, Cluj, Brașov, Constanța sau Iași. Este un efort logistic foarte mare, cu toate acestea, încercăm să ne descurcăm, suntem o echipă deocamdată mică. Produsele noastre le puteți găsi pe www.bluelily.ro, www.breslo.ro , www.emag.ro și în magazine partenere din București și din țară.

Cu ce se distinge Blue Lily pe piața din România?

„Ne-am evidențiat prin calitatea produselor și o formulă de succes, prin faptul că sunt destinate segmentului premium, nu unul mass market, folosim ingrediente naturale atent selectate, la standarde foarte bune, cu un raport calitate-preț optim. Și veninul de viperă care este inedit și atrage cumpărătorii.

Fiecare produs are fanii lui. La început, cel mai vândut produs a fost untul de corp. Fiind la testat în cadrul evenimentelor, pur și simplu cei care testau acest produs se îndrăgosteau pe loc de el. Faptul că intra imediat în piele fără să o încarce, că are un miros deosebit, textura, faptul că este natural, blând, versatil pentru toate problemele pielii: poate fi folosit ca și cremă de mâini, sau pentru părțile descuamate ale pielii foarte uscate, îl face un produs de top. Apoi, am descoperit că este foarte iubită masca de păr, pe care la un eveniment am vândut-o din prima zi. Acum elementul care atrage foarte mult este veninul de viperă, în produsele împotriva durerilor și a ridurilor, ce a atras și mulți clienți bărbați. Deși ei mai au și alte produse benefice în gamă: gelul de duș emolient sau șamponul pentru problemele scalpului, noua cremă de față i-a făcut să fie și mai atenți la produsele noastre.

Un mesaj pentru femeile din România care-și doresc să fie cu adevărat frumoase

„Domeniul îngrijirii a fost oarecum pe locul doi față de make-up, de exemplu. Dar, din fericire, ne îndreptăm cu pași repezi spre o atenție prioritară față de un ritual de îngrijire cu produse naturale de calitate, care ne oferă ce e mai de preț: încrederea în noi și bucuria de a fi în pielea noastră. Este foarte important să nu uităm să avem grijă de frumusețea noastră naturală, cu astfel de produse care oferă un rezultat garantat. Produsele Blue Lily funcționează, sunt sigure, certificate și oferă rezultate rapide. Printre vedetele care folosesc produsele noastre o pot aminti pe Giulia Anghelescu, Andreea Vasile, Eugenia Șerban și Maria Constantin.