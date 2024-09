Emoțiile cele mai mari vor fi sâmbăta, 28 septembrie, în cadrul probei de Cross Country. Concurenţii de la Concursul Complet Internațional și din finala Campionatului Național vor parcurge, în funcție de nivelul la care participă, până la 6 kilometri pe teren variat, sărind peste obstacole fixe și masive așezate pe un teren variat, ceea ce sporește gradul de risc. Se vor executa sărituri peste bușteni, șanțuri și alte obstacole naturale, cum ar fi trunchiuri de copaci, porți de lemn și chiar traversări prin apă ori fântâni.



Înainte să îți iei ținuta chic, pălăria și încălțămintea adecvată pentru a parcurge vastul Domeniul Cantacuzino la pas pentru a observa obstacolele, trebuie să știi câteva lucruri esențiale. În primul rând, cross-country este una dintre cele trei probe din eventing, alături de dresaj și sărituri peste obstacole. Asta înseamnă că nu doar viteza contează, ci și cât de bine călărețul își controlează calul și cum se vor sincroniza aceștia pe traseu.



Cursa în sine implică un parcurs marcat, plin de obstacole provocatoare și este o cursă care are reguli stricte.Timpul optim este esențial. Dacă calul refuză un salt sau ocolește un obstacol, punctele negative se adună. Totodată, proba începe de la nivelurile mai ușoare și avansează treptat.



Ce face ca această disciplină să fie interesantă? Concurează călăreți deopotrivă femei și bărbați, iar un călăreț poate concura cu mai mulți cai pe diferite categorii. În plus, există și diferite niveluri de dificultate: de la cele adresate prenovicilor la cele care se adresează călăreților de până la 4*, nivelul maximum al Karpatia Horse Show.



“Din punct de vedere al performanței sportive ediția a IX-a este prima în care reușim organizarea Concursului Complet Internațional de nivel 4* într-un an care nu este pre-olimpic și ne propunem să păstrăm acest nivel. În plus, în cadrul Karpatia Horse Show vom organiza finala națională de Concurs Complet pentru călăreți de 2* și novici. Estimăm deja că vom avea participanți din Austria, Bulgaria, Finlanda și Marea Britanie. ”spune Mihnea Vîrgolici, Directorul evenimentului Karpatia Horse Show.



Sâmbăta, 28 septembrie, este ziua adrenalinei. În această zi, publicul va avea la dispoziţie zone de belvedere de unde vor putea urmări evoluția concurenților la trecerea peste obstacolele cele mai impresionante. Starea de suspans a zilei este prelungită de către marii maeștri ai atelajelor prin proba de maraton și parcurgerea cu viteză a obstacolelor labirint.



Programul este extins seara prin concerte menite de asemenea să surprindă și să incite, iar anul acesta propunerile sunt Jazzy Jo care aduce un jazz cu influențe de soul și ritmuri energice, urmată de Mihail, poate singurul artist experimental din peisajul artistic românesc cu succes mainstream și sute de milioane de vizualizări.



Fiecare dintre cele trei zile ale evenimentului are ca element central una dintre cele trei probe pe care cuplurile cal-călăreț le susțin în cadrul Concursurilor Complete, dar și concursuri demonstrative, show-uri, demonstrații, concerte live și alte activități cu valențe distincte în fiecare zi pentru a vă bucura de experiențe cât mai diferite.



Vor fi peste douăzeci de activități destinate adulților si copiilor. În plus, vor exista trei zone gastronomice, iar pentru cei dornici să petreacă întreaga perioadă pe domeniu organizatorii propun o zonă de camping cu facilități moderne.



Începând cu acest an, copiii beneficiază și de un centru de activități. Prin achiziționarea unui bilet dedicat activităților pentru copii este asigurat accesul nelimitat la un număr extins de activități, iar părinții vor beneficia de zone de terasă și relaxare.



