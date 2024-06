Acolo unde se întâlnesc visul și realitatea, scrierile lui Paulo Coelho își țes magia. Cu o peniță înmuiată în esența spiritualității și în dramatismul existențial, Coelho ne invită într-o odisee a descoperirii de sine, o călătorie care transcende granițele lumii fizice și ne poartă în regatul infinit al posibilităților.

„Alchimistul", capodopera sa, este mai mult decât o carte; este un manifest al căutării personale, o hartă a comorilor ascunse în pliurile destinului fiecărui individ. Santiago, ciobanul andaluz, nu este doar un personaj, ci un avatar pentru fiecare cititor, un ghid prin labirintul alegerilor și al destinului. Coelho ne învață că universul nu este doar un spectator tăcut, ci un participant activ în împlinirea visurilor noastre.

Citate Paulo Coelho

Adevăratul Eu este ceea ce ești, nu ceea ce fac ceilalți din tine.

Dacă trecutul nu te mulțumește, uită-l pe loc. Alcătuiește-ți o nouă viață în care să crezi. Concentrează-te doar asupra momentelor în care ai obținut ce-ți doreai și asta îți va da putere să reușești.

Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuși să-ți transforme viața în mod pozitiv!

Spune-i inimii tale că frica de a suferi este mai rea decât suferința însăși.

Când avem în față ochilor nişte mari comori, nu ne dăm seama niciodată. Fiindcă oamenii nu cred în comori.

Toată lumea crede că scopul vieții este să urmeze un plan. Nimeni nu se întreabă dacă acest plan e al lui sau a fost creat de altcineva. Strâng experiențe, amintiri, lucruri și idei ale altora, iar asta e mai mult decât pot duce. Însă își uita propriile vise.

Iubirea este o forță care transformă și face ca sufletul omului să fie mai bun.

Trebuie să uităm ce credeam că suntem pentru a putea fi într-adevăr ceea ce suntem.

La urma urmei, ce e fericirea? Dragoste, se spune. Dar dragostea nu a adus și nici nu va aduce vreodată fericirea. Dimpotrivă, nu e decât neliniște, un câmp de luptă, nopți nedormite, în care ne întrebam dacă e bine ce facem. Adevărata dragoste este plămădită din extaz și agonie.

Dacă ai impresia că aventură este periculoasă, încearcă rutină. Este letală.

Există clipe magice care trec neobservate și brusc mâna Universului ne schimbă destinul.

Într-o zi te vei trezi şi vei constata că nu mai ai timp să faci ce ţi-ai dorit. Fă ceea ce-ţi doreşti acum!

Când ți-ai găsit calea, nu trebuie să ai teamă. Trebuie să ai destul curaj încât să faci greșeli. Dezamăgirea, înfrângerea și disperarea sunt unelte pe care Domnul ni le-a dat ca să ne arate drumul.

Omul trebuie să-şi aleagă, şi nu să-şi accepte destinul.

Prezentul este sărbătoarea care trebuie trăită prin învățămintele din trecut și visurile din viitor.

Dragostea este o ființă sălbatică. Când încercăm să o ținem în frâu, ne distruge. Cănd încercăm să o închidem, ne înrobește. Când încercăm să o înțelegem, ne tulbură.

De câte ori căutăm să fim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai bun.

Când n-am mai avut nimic de pierdut, am câștigat totul. Când am încetat să mai fiu cine eram, m-am găsit pe mine însumi. Când am cunoscut umilința, chiar și atunci, mi-am continuat drumul și am înțeles că eram liber să-mi aleg soarta.

Sufletul Universului este hrănit cu fericirea oamenilor. De asemenea, de nefericirea lor, invidie și gelozii.

Viața este prea scurtă pentru a fi irosită în căutarea răspunsurilor. Bucură-te de întrebări.

Lumea este numai partea vizibilă a lui Dumnezeu. Alchimia înseamnă să aduci în plan material perfecțiunea spirituală.

Dorința nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-ți imaginezi.

În clipa în care pornim în căutarea iubirii, și ea pornește în întâmpinarea noastră. Și ne salvează.

Trebuie să știi când se încheie o etapă din viața ta. Dacă te încăpățânezi să rămâi mai mult decât e necesar, pierzi bucuria de a trăi și sensul vieții.

Războinicii îşi păstrează întotdeauna strălucirea privirii. Ei nu sunt întotdeauna siguri pe ceea ce fac, de multe ori au parte de nopţi albe, crezând că vieţile lor nu mai au niciun sens. Dar tocmai de aceea sunt războinici, pentru că greşesc, pentru că neîncetat caută o raţiune.

Rareori ne dăm seama că suntem împresurați de Extraordinar. Miracolele se întâmplă în jurul nostru.

Te iubesc pentru că întregul univers a conspirat să te găsesc.

Când îți dorești ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău.

Trebuie să înțelegi că dragostea nu împiedică niciodată pe cineva să-și urmeze legenda personală. Dacă renunță la acea căutare, este pentru că nu a fost o adevărată dragoste… Dragostea care vorbește limba lumii.

Când se repetă, o greșeală nu mai este o greșeală: este vorba de o decizie.

Toți oamenii la adolescență știu care este legenda lor personală. În acest moment al vieții, totul este limpede, totul este posibil și oamenii nu se tem să viseze și să dorească ce le-ar plăcea să facă. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece, o forță misterioasă încearcă încet, încet să dovedească faptul că legenda personală este imposibil de realizat. Sufletul lumii se hrănește cu fericirea oamenilor, sau cu nefericirea, cu invidia, cu gelozia. Împlinirea legendei personale este singura îndatorire a oamenilor.

Omului îi este foarte greu să se concentreze asupra prezentului; întotdeauna se gândește la ce face, cum ar fi putut să facă mai bine, cum ar trebuit să acționeze. Ori se preocupă de viitor: ce va face mâine, ce măsuri trebuie luate, cum evităm ceea ce nu dorește și cum să atingă ceea ce a visat dintotdeauna

Nu-ți pierde timpul cu explicații. Oamenii aud doar ceea ce vor să audă.

