Fizica cuantică atestă ceea ce religia Budistă și alte tradiții spirituale spun de mii de ani și îi ajută pe oameni să își accepte această natură spirituală intrinsecă.

Fizica cuantică este știința modernă care încearcă să ne explice ca lumea este un TOT interconectat prin intermediul iubirii. Fizica cuantică spune că energia este iubire. Vibrația energiei și energia magnetică sunt iubirea care face posibilă crearea realității, prin intermediul Conștiintei...

Universul, privit ca un TOT, nu este o caracteristica centrală a experienței mistice, ci și una dintre cele mai importante revelații ale fizicii moderne. Este cea mai importantă descoperire din istoria științei. - Henry Stapp, cercetător în domeniul fizicii cuantice.

Cu toate acestea, există încă un aer de dualitate care învăluie cele două teme: există oameni de știință care neagă cu desăvârșire ideea de spiritualitate și practicanți ai diferitelor religii sau metode spirituale care se detașează total de orice dovadă științifică.

Vedem însă și personalități care reușesc să aducă un echilibru în cele două dimensiuni aparent diferite.

Ca figură religioasă proeminentă, Dalai Lama s-a străduit mereu să arate unitatea celor două lumi prin intermediul cărților cum este Universul într-un singur atom sau conferințelor sale. Dalai Lama vorbește adesea despre similaritățile dintre fizica cuantică și spiritualitatea budistă. În timpul unei conferințe de specialitate din anul 2015 - Quantum Physics and Madhyamaka Philosophical View (n.r. Madhyamaka este o școală de gândire în Budism, care a fost dezvoltată de Nagarjuna, în secolul 2 e.n.), Dalai Lama a transmis un mesaj puternic.

Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama este de părere că reconcilierea dintre filosofiile religioase și știință este o temă fundamentală pentru specia umană.

“Sper ca astfel de conferințe să adreseze două obiective: să ne extindă cunoașterea și să ne îmbunătățească percepția realității pentru a face față cu mai multă ușurință emoțiilor care ne perturbă", și-a început Dalai Lama, prelegerea. Și a continuat: "Când eu eram tânăr, știința era pusă în slujba dezvoltării economice și materiale. Mai târziu în secolul 20, oamenii de știință au început să înțeleagă că pacea mentală este importantă pentru sănătatea fizică și bună-starea noastră... Ca și rezultat, inteligența în amestec cu un suflet cald, cred că sunt un echipament mult mai bun care să ne ajute să asigurăm bun-starea umanității".

Dalai Lama a mai explicat cum a început să fie interesat de fizica cuantică:

"Când aveam vreo 19 - 20 de ani, am dezvoltat o curiozitate față de știință care a debutat cu un interes pentru mecanică și cum funcționează lucrurile.

În China lui 1954/5, l-am întâlnit pe Mao Zedong de câteva ori. La un moment dat m-a lăudat pentru că am o minte științifică, adăugând că religia este o otravă, probabil presupunând că această afirmație ar face plăcere unui om cu mintea științifică. După ce am ajuns în India, ca și refugiat, am avut oportunitatea de a mă întâlni cu oameni din diverse domenii, inclusiv oameni de știință. Cu 30 de ani în urmă am început astfel o serie de dialoguri centrate pe teme științifice ca neurobiologia, cosmologia, psihologia și fizica, inclusiv fizica cuantică. Aceste discuții au adus beneficii mutuale. Oamenii de știință au învățat mai multe despre minte și emoții, în timp ce noi am căpătat o înțelegere mult mai subtilă cu privire la materie."

Referința la ceea ce i-a spus Mao Zedong simbolizează dihotomia ce caracteriza până acum cele două moduri de a fi, ce dictau, în mod eronat, că un om cu mintea științifică, nu ar putea iubi spiritualitatea.

Dalai Lama a continuat:

"Acum 15-20 de ani, când l-am întâlnit pe fizicianul indian Raja Ramanna, acesta mi-a zis că a citit Nagarjuna și că a fost uluit să vadă că foarte multe dintre ceea ce acestea spune, corespund cu ceea ce el a înțeles prin intermediul fizicii cuantice. Potrivit fizicii cuantice, nu există nimic la modul obiectiv, o corespondență cu viziunea lui Nagarjuna, ce m-a izbit. Lucrurile există doar prin desemnare."

Prin prelegerea sa, Dalai Lama surprindea faptul că știința modernă prinde din urmă înțelepciune antică a textelor budiste, acestea fiind acum demonstrate de fizica cuantică de astăzi. În cadrul aceluiași discurs, Dalai Lama a atras atenția și asupra problemelor cu care se confruntă omenirea acum. Știința, inteligența omului dar și apropierea umanității de un sistem de valori mai bun, sunt soluția. Nu rugăciunile ne vor salva, e de părere liderul spiritual.

Având în vedere imaginea unui Univers cuantic interconectat, devine mult mai imperativă conștientizarea că absolut tot ceea ce alegem să facem are o importanță covârșitoare. “Ceea ce facem și gândim în viețile noastre devine de o importanță extremă pentru că afectează tot ceea ce ne înconjoară în inter-conexiune”, spunea Dalai Lama și în cartea sa, Universul într-un singur atom.

Dacă vom încerca, vom putea face lumea un loc mai bun. - Dalai Lama

"Acum, când vedem aceste lucruri triste care se petrec în lume, bocetele și rugăciunea nu vor rezolva prea multe... Chiar dacă vom fi înclinați să ne rugăm la Dumnezeu sau la Buddha ca să ne ajute să rezolvăm aceste probleme, ei probabil ne-ar răspunde că, devreme ce noi am creat aceste probleme, depinde de noi să le rezolvăm. Multe dintre aceste probleme au fost provocate de ființele umane așa încât, în mod natural, acestea necesită rezolvări umane. Avem nevoie să ne apropiem de valorile umane seculare. Credința că totuși, la nivelul primordial, natura umană este pozitivă este o sursă de speranță... că, dacă vom încerca, vom putea să facem lumea un loc mai bun."

