Antreprenorii români pornesc de la dorința de a avea impact în lume, iar în procesul de a construi companii valoroase se simt copleșiți de frica de eșec și de dorința de a controla cât mai multe. După un punct de cotitură ajung să facă o schimbare. Pe scurt, așa arată un traseu al câtorva antreprenori cu care am vorbit noi în demersul de a afla cum stau cu sănătatea mintală cei care au ales să își înființeze propria companie.

Acestea sunt doar câteva concluzii din prima parte a inițiativei noastre de a crea primul barometru al wellbeing-ului mintal în rândul antreprenorilor români, un studiu realizat alături de compania de cercetare Unlock, realizată cu sprijinul Autonom.

Mai multe despre studiu, aici. Din discuțiile din etapa de studiu calitativ, a reieșit că antreprenorii români trec prin patru mari faze: Neliniște

Singurătate

Conștientizare

Schimbare NELINIȘTEA antreprenorilor Antreprenorii fac ceea ce fac pentru că vor să aducă o schimbare, un impact, nu o fac doar pentru bani. Astfel, motivația lor cea mai puternică este impactul, caută să evolueze și de aici li se trage și o mare parte din neliniște. Adică fix NELINIȘTEA progresului.

Imersiunea în muncă se trage din pasiune și din vulnerabilitate.

Neliniștea vine și din nevoie de a avea CONTROL - antreprenorii consideră că ei le fac cel mai bine pe toate și nu lasă controlul complet din mână. Chiar dacă deleg, în activitățile cu riscuri mari, aleg să se implice și ei. Au probleme de încredere și de gestionare, iar asta atrage un nou nivel de presiune.

Presiunea și neliniștea vin și din o mare frică de eșec, de aceea trebuie să demonstreze și să muncească și mai mult.

SINGURĂTATEA ANTREPRENORILOR

Suntem o țară cu o cultură colectivă, iar a fi antreprenor merge contraculturii, prin sentimentul de singurătate asociat acestei alegeri.

Antreprenorii au spus că se simt pe cont propriu de cele mai multe ori: ON YOUR OWN. De aceea, a fi antreprenor în România înseamnă și o doză mare de curaj.

CONȘTIENTIZARE

Antreprenorii ajung la o conștientizare că frica de greșeală e o prostie pe care ei trebuie s-o învețe

Ei ajung să-și dorească să delege, să fie ok cu eșecul, prima dată cu al lor și apoi și cu al celorlalți. Și-și mai doresc să-și dea voie să fie vulnerabili.

Antreprenorii vor să-și facă lor loc în haosul lumii. Și de aici începe lucrul cu sine.

MAREA SCHIMBARE

Generația actuală începe să schimbe lucrurile odată ce le sesizează: coach, terapie, meditație, lucru cu sine.

În cele mai multe cazuri, există un trigger care generează această schimbare.

Antreprenorii sunt mai mult orientați spre tratament, nu prevenție. Dar au ajuns la ACCEPTARE și la o dorință de schimbare.

Antreprenorii sunt din categoria DO-erși - sunt foarte conștienți că dacă vrei să faci schimbare, trebuie să faci o schimbare la tine, fie că vorbim de schimbări mici, cum ar fi: azi dorm mai mult, azi nu uit să mănânc, mă culc mai devreme - PUN MÂNA ȘI FAC O SCHIMBARE.

Acestea sunt concluziile generale ale interviurilor în profunzime cu antreprenori din țară. În raport cu ceilalți, antreprenorii se simt foarte responsabili pentru oamenii lor. Mai mult, femeile antreprenor dezvoltă relații mai apropiate cu echipa lor și de aici intervine altă presiune.

Încearcă să aibă grijă de oamenii lor, nu în stil corporate, într-un stil mai personal: ies la cafea cu angajații, relații mai umane cu echipa, îi trimit la cursuri, fac serate cu familiile. Dacă ar avea buget, ar plăti și sesiuni de terapie. Relațiile sunt sentimentale, nu doar tehnice.

Un motiv de mândrie pentru antreprenori este dacă nu îi pleacă un om.

În prima etapă a studiului Mind your Business am luat pulsul antreprenorilor, ca să vedem cum se simt, ce resurse folosesc ca să se îngrijească de starea lor de bine și cum fac față sarcinilor.

În a doua etapă vom avea un chestionar pe care îl vom distribui la nivel național către cât mai mulți respondenți și să avem astfel o imagine completă asupra well being-ului mintal al antreprenorilor români.