Comunicat de presa

4 din 10 romani sustin au donat sange, cel putin o data in viata, motivatiile din spatele acestui gest fiind diverse. Cei mai multi dintre donatori (65%) au dorit sa faca o fapta buna. Aproape 20% dintre cei care au donat sange au facut acest lucru atunci cand un apropiat a avut nevoie, iar 15,5% au donat pentru ca au auzit ca este benefic pentru sanatate. 3% dintre respondenti au donat la momentul Colectiv, pentru pacientii care aveau nevoie de transfuzii sanguine.

60% dintre cei care au donat spun ca a trecut mai mult de un an de cand au donat ultima oara, in timp ce potrivit medicilor, ideal ar fi ca oamenii sa doneze de doua ori pe an.

4 din 10 romani spun ca nu indeplinesc criteriile de donare

Dintre cei care nu au donat sange niciodata, aproape jumatate (45%) sustin ca nu indeplinesc criteriile de donare, 25% spun ca au amanat momentul din diverse motive, iar 15% nu au donat sange pentru ca le este frica de ace. Dar daca ar afla ca sta doar in puterea lor sa salveze viata cuiva, 87% dintre respondenti nu ar sta pe ganduri sa doneze.

Majoritatea participantilor la studiu (41%) cred ca rata scazuta a donarii de sange se datoreaza faptului ca oamenii nu au cultura de a face bine, iar 25% cred ca donarea de sange nu a fost promovata sufficient. 20% cred insa ca multe miturile legate de donare i-au oprit pe oameni.

Studiul national a fost efectuat pe un esantion reprezentativ de 1.479 de respondenti peste 18 ani, din mediul urban, utilizatori de Internet, ascultatori de muzica rock, in perioada 8-17 mai 2019, pe platforma de research online Ivox.ro, la solicitarea „Morning Glory cu Razvan Exarhu”, matinalul ROCK FM.

Campania „Romania are sange de rocker” sprijina donarea, prin muzica

Campania „Romania are sange de rocker” a fost initiata de Razvan Exarhu in 14 mai 2019, realizatorul matinalului Morning Glory, de la ROCK FM, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti si Donorium, in contextul unei nevoi de sange duble fata de cat se recolteaza.

Romania se plaseaza pe ultimele locuri la numarul de donatori de sange in Europa: doar 1.7% dintre romani doneaza sange, de aproape 10 ori mai putin decat danezii, de 9 ori mai putin decat britanicii si de 7 ori mai putin decat olandezii. in plus, in primul trimestru al anului 2019, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, s-au inregistrat cu peste 1.100 mai putini donatori decat in aceeasi perioada din 2018, iar nevoia de sange actuala este dubla fata de cat se recolteaza.

5 trupe rock din Romania s-au alaturat campaniei, acceptand provocarea de a lansa cover-uri rock dupa cele mai cunoscute slagare romanesti, pentru a mobiliza oamenii sa doneze sange, prin puterea muzicii.

Seria a fost inceputa de Trooper, care a cantat un cover rock dupa melodia „Te astept sa vii”, interpretata de Mirabela Dauer (CLIP AICI), si a fost continuata de Byron, care a oferit o infuzie de rock slagarului „Uite asa as vrea sa mor”, interpretat de Gica Petrescu (CLIP AICI). si trupa Nighlosers a reinterpretat in varianta rock celebra melodie „Daca pleci”, a lui Catalin Crisan, care poate fi ascultata aici. Vita de Vie a fost cea de-a patra trupa care s-a alaturat campaniei, interpretand melodia „Proverbe” a lui Marius teicu, desigur, in varianta rock. COMA incheiat seria coverurilor cu slagarul „Aproape liniste” al Aurei Urziceanu, in varianta rock, transmitand un nou mesaj de mobilizare catre rockeri si nu numai in sprijinul donarii de sange.



Cum poti dona sange cu ajutorul tehnologiei

Oricine doreste sa se alature campaniei „Romania are sange de rocker” o poate face astfel:

1. Descarca aplicatia www.donorium.ro/descarca;

2. Introdu invite code-ul morning#glory (cu litere mici);

3. Programeaza-te, doneaza sange si salveaza 2 vieti.

Cu ajutorul aplicatiei Donorium, oamenii se pot programa pentru a dona, pot afla informatii utile si sunt notificati ori de cate ori centrele de transfuzii din tara au nevoie de o grupa de sange specifica. Pana in acest moment, 5 centre de transfuzie sanguina din tara sunt partenere in proiect, iar initiatorii isi propun ca pana in 2025 sa se extinda in toata tara.

O luna in care romanii au dovedit ca au sange de rocker

in luna mai 2019, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, s-au colectat cu 797 de pungi de sange mai mult decat in luna mai a anului 2018 – o crestere cu 20% cu fata de luna aprilie. „Un succes datorat in mare parte campaniei Romania are sange de rocker. Suntem bucurosi ca am recuperat, astfel, pierderea de pe primul trimestru al anului acestuia”, a declarat Dr. Doina Gosa, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti.

Si numarul persoanelor care au descarcat aplicatia Donorium a crescut. incepand cu 14 mai, startul campaniei, pana in prezent, Morning Glory este contul #1 pe Donorium.