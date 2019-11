E frumoasă, talentată și plină de idei. Munca ei înseamnă succes la superlativ, efortul a fost mare, însă totul a meritat... Azi, Ana Popenco e cunoscută ca designer de tricouri numite Niche, în care veți regăsi texte echilibrate cu stări sau frânturi din poeziile proprii, toate create pentru a vibra cu cei care le vor în ținuta lor... Povestea Anei o găsiți în acest interviu. Aventura ei la fel... Cert este că încurajează timpul să îi ofere și mai mult timp pentru toate ideile pe care le are.

“Ideea acestor tricouri a venit într-o zi de aprilie, atunci când eram în pregătire pentru un eveniment de lansare de carte, realizat împreună cu prietena mea Natalia Mitereva. Tocmai în acea perioadă, opream timpul la multe cafele împreună cu ea, discutând la nesfârșit despre cum și cu ce să surprindem publicul la lansarea noastră de carte. A venit și ideea de a realiza tricouri conceptuale, cu poze alb-negru, pe care să le prezentăm publicului în seara evenimentului.

În acea seară ne-am simțit cele mai fericite, fiindcă tricourile au avut succes, iar femeile care au venit la evenimentul nostru de lansare ne-au susținut curajul și au procurat toate tricourile din acea seară. Imediat după lansare, femeile au postat poze în tricourile noastre.

Această aventură creativă a fost susținută de brandul nostru autohton Georgette, care ne-a croit tricouri super faine din inspirația pe care le-am oferit-o. Le mulțumesc tuturor care au făcut posibil ca acest lucru să se realizeze atât de frumos.

Tricouri cu frânturi din poeziile create de ea… Un drum cu eforturi mari, dar plin de satisfacții

Acum, această aventură o realizez de una singură. Natalia, fiind implicată în alte proiecte, nu reușea, însă eu am decis să continui. Nu conștientizam de cât efort va fi nevoie pentru rezultatele de acum, dar toate au meritat.

Am început a elabora conceptul tricourilor din stări, fraze din poeziile mele, pe care le poți asorta armonios practic la toate ținutele din garderobă.

Atunci când primesc mesaje de mulțumire, mă simt fericită ca o baladă. Oh, de ce nu, poate elaborez un tricou din această frază.”

Oamenii și stările lor sunt o sursă de inspirație... A terminat jurnalismul și intervievează, la rândul său, alți oameni...

Sunt jurnalistă de meserie. În această primăvară am devenit fotograf cu acte în regulă. Întotdeauna am căutat în meseria mea căile cele mai creative pentru a mă exprima. Fie un text pe care îl echilibrez cu stări, sau... mai multe virgule, pană la propria ținută vestimentară pentru un eveniment, pentru care aleg în rol de broșă, o frază din Dostoevsky, pe care o fixez la piept cu un ac. Dar nu foarte des. Sometimes, când e chef de mers la evenimente…

Poate, printre rădăcinile mele din arborele genealogic, erau oameni mai pasionați direct de artă. Oricum, mie, Universul mi-a oferit posibilitatea să spun și să scriu stările oamenilor pe care îi intervievez cu drag.

Ce curios ar fi dacă aș putea spune artă, în calitate de sculptor, spre exemplu… Probabil, era să fie mai impulsiv, mai apăsat, cu toate ridurile și gândurile omului pe care era să-l sculptez. Aș fi putut sculpa stări și gânduri în atelierul meu din zona centru, iar pe ușa atelierului, de culoare galbenă, era să fie scris: “Litere nude” sau “Nudul literei”, sau “Nudul leger”, sau “Nudul pur”. Am improvizat puțin. Sper că te-a amuzat.”

Fiecare tricou are menirea lui. Cel care îl poartă trebuie să transmită un mesaj. Un mesaj după care să întoarcă capul…

Încerc să pun pe tricouri stări sincere. Tricoul are și el menirea lui, să apară la locul potrivit și momentul potrivit în viața celui care îl va purta. Iar cei din jur să întoarcă capul din dorința de a citi mesajul și să se bucure sau să se amuze.

Nu toate tricourile Niche i-au forma mesajului, altele, sunt însoțite de poze mele pe care le așez mai întâi cu creionul pe hartie, și abia după, reproduc cadrul final în studio, apoi apare fraza, apoi tricoul. Cam așa funcționează toate. “

Calitatea superioară, fără exces...

“Folosesc tricot. Ar trebui punctat faptul că brandul autohton Georgette oferă o calitate de neuitat. La fiecare festival la care participăm, oamenii apreciază în mod deosebit calitatea tricourilor.

Alte piese vestimentare deocamdată nu produc și în câțiva ani îmi doresc mult să raspund și la această întrebare. Prefer ca toate să se realizeze în doze moderate, fără exces.

Astăzi, tricourile Niche sunt micile mele plăceri pe care încerc să le elaborez cât mai sincer și creativ.

Cei care le cumpără sunt oamenii care își doresc ceva proaspăt, orientați spre ediții limitate. Unii le cumpără fiindcă e spus în rusă, alții cumpără, fiindcă e spus în română. Am încercat să fiu aproape de orice target, chiar și de #teenager, oferindu-le frazele care îi frământă la moment, doar sunt gândite conform vârstei lor.

Suntem atât de diferiți, încât fiecare are nevoie de tricouri vii care ne ajute să ne exprimăm starea, curajul, personalitea. Atunci când stările produse de Niche vibrează cu solicitarea celor care le cumpără- e un semn că toate eforturile au meritat. Am atâtea idei pe care doresc să le transmit oamenilor mei… Tricot să avem! Restul le vom croi încet, dar sigur. Încurajez timpul să-mi ofere timp pentru toate ideile. Important este ca fiecare tricou să fie produs în primul rând calitativ, nu cantitativ.”

Acumulează experiență, are colaborări productive…

Reacționez la semnele pe care mi le oferă viața, dar, la moment absorb experiență, pentru a fi bine pregătită pentru acele planuri mari pe care le are fiecare dintre noi. Am stabilit o colaborare productivă cu ilustratoarea @oleseacaus. Ea ne-a ilustrat câțiva elefănței care au bucurat lumea în această vară, fapt pentru care îi mulțumesc.

O altă colaborare este cu @anamaria.dumi care –mi realizează ideile handmade doar într-un singur exemplar. Avem deja câteva chipuri de femei brodate superb, atât de clar și intens le-a transmis Ana starea. Mă bucur enorm pentru acele exemplare unice pe care le avem deja produse. Curând, vom avea și tricouri noi.”