Au mutat antimateria cu camionul: experimentul CERN care ar putea rescrie legile Universului

Nu într-un film SF, nu într-un scenariu apocaliptic, ci într-un camion real, pe drumurile unui complex științific. În interior, un „nor” microscopic de antiparticule — 92 de antiprotoni — a fost menținut în viață într-un dispozitiv sofisticat, capabil să sfideze una dintre cele mai violente reguli ale fizicii: anihilarea instantanee la contactul cu materia.
Această realizare nu este doar o demonstrație tehnologică, ci o deschidere către una dintre cele mai mari enigme ale Universului: de ce existăm?
Experimentul care părea imposibil
Antimateria este, în esență, oglinda materiei. Pentru fiecare particulă cunoscută există o antiparticulă cu sarcină opusă. Atunci când cele două se întâlnesc, rezultatul este anihilarea totală, eliberând energie pură — un fenomen demonstrat experimental și descris riguros în literatura de specialitate.
Potrivit publicației „CERN transports antimatter across campus” (autor: CERN Press Office), cercetătorii implicați în experimentul BASE au reușit să izoleze și să transporte un număr extrem de mic de antiprotoni folosind o capcană Penning criogenică portabilă. Aceasta utilizează câmpuri electrice și magnetice pentru a „suspenda” particulele în vid, împiedicând contactul cu materia.
Datele sunt clare și verificabile: doar 92 de antiprotoni au fost transportați. Numărul pare infim, dar în contextul fizicii particulelor, fiecare antiparticulă contează. Producerea și menținerea lor este extrem de dificilă și costisitoare.
Tehnologia din spatele transportului
Dispozitivul utilizat, denumit BASE-STEP, cântărește aproximativ o tonă și include un magnet supraconductor, sisteme de răcire cu heliu lichid și o cameră de vid. Pentru a funcționa corect, magnetul trebuie menținut la temperaturi sub 8,2 Kelvin, adică aproape de zero absolut.
Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro
foto prima Shutterstock AI, Alistair Scott/ Shutterstock
Carmen Olteanu
Parcursul meu profesional și construirea adultului de azi au două mari crezuri comune. Cred aprig și de neclintit în puterea cuvântului scris și în valoarea intrinsecă a fiecărui om. Acest lucru m-a determinat să...
