„Este foarte important ca oamenii să înțeleagă cât la sută dau pe haine, de exemplu. Nu cât costă hainele de pe mine. Din ce perspectivă? Un copil de 14, 15 ani, dacă aude că am dat pe cămașă 1000 de lei, poate să zică, mamă ce de bani. Contează mai mult procentajul și suma pe care o dau din banii pe care îi fac. Ca să fiu sincer, dau maxim 1 - 2 % din banii pe care îi fac pe an, pe lucrurile care țin de mine, haine sau ceasuri. Poate că am ceasul acesta scump de 5 ani, nu însemnă că-mi iau un ceas cump în fiecare an.”, spune Caius Covrig.



Deseori, omul de afaceri a fost întrebat despre stilul de viață pe care îl are, el fiind un tânăr pe care toată lumea s-ar aștepta să-l vadă în cluburi sau în excursii scumpe. Mentalitatea lui este diferită, însă.



„Cred că am ieșit în club de 2 ori în ultimii 2 ani de zile. Prefer să stau la 40 de ani, cu 20 de hoteluri deschise, pe o barcă undeva, și acum să muncesc de dimineața până seara. Fix în acești ani trebuie să-ți formezi viața, viitorul. În plus, dacă ies o dată în club, nu mai sunt bun de nimic 2 zile.”, a declarat cu sinceritate omul de afaceri, ownerul Hotelului Kayus din Bușteni.



Perfect echilibrat de o educație în spiritul antreprenoriatului pe care a primit-o de la părinții lui, Caius Covrig a declarat în dese rânduri faptul că pentru el timpul este cel mai prețios și nu face rabat de la calitatea felului în care și-l petrece. Desigur că tânărul milionar își dă răgaz și pentru timp liber și atunci când îl are preferă să-l folosească în scop educativ, fie pentru el, fie pentru cei care-l urmăresc. Nu mai departe de zilele trecute a explicat comunității lui din social media care sunt cele mai utile 5 strategii care te vor ajuta să economisești bani lună de lună



În continuare, omul de afaceri Caius Covrig oferă, mai departe, tipsuri din strategia lui de economisiri și vei vedea că nu face lucruri complicate, ci ținem cont de câteva lucruri de bun simț financiar.



1. Stabilirea unui buget și respectarea lui. Acest prim pas este esențial în procesul de economisire. Folosește metoda înregistrării veniturilor și cheltuielilor, și vezi cum le poț organiza în așa fel încât, la final de lună, să ieși pe plus, asta înseamnă că ai un buget pe care îl poți pune deoparte.

2. Analizează cu atenție lista de abonamente pe care le ai de plătit lunar și vezi la care dintre ele poți renunța sau pe care dintre ele le poți recalcula în minus. În general, există tot soiul de pachete pe care firmele de telefonie mobilă, de exemplu, le compun în special pentru cei care le sunt clienți vechi.

3. Compară prețurile la produse și servicii, nu te arunca din prima să cumper pentru că s-ar putea să găsești în altă parte mai ieftin, vorba reclamei. Poți utiliza site-uri sau aplicații care compară prețurile la produse similare.

4. Stabilește obiective de economisire. Este mult mai ușor să economisești bani atunci când ai un obiectiv clar. Poți economisi pentru o călătorie, pentru un fond de urgență, pentru o investiție imobiliară sau pentru a-ți plăti datoriile mai repede.

5. Fii consecvent. Economisirea este un obicei care trebuie cultivat în timp. Fă din economisire o prioritate și încearcă să economisești o sumă fixă în fiecare lună, chiar și dacă este o sumă mică.

Garbo - Arta de a trăi frumos!