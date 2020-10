Comunicat de presă

Mindspace, furnizorul global de spații flexibile, dezvăluie ‘Can’t Touch This’, un proiect fotografic care interpretează și ilustrează răspunsurile a 1,000 de membri din Europa și Statele Unite referitoare la viitorul spațiilor de lucru. Cu locații în toată lumea, din San Francisco până în Tel Aviv, Mindspace a avut posibilitatea de a observa de aproape impactul pe care criza sanitară îl are asupra muncii.

Printre rezultatele studiului 'Back to the Office', publicate în această vară, Mindspace a descoperit că principala îngrijorare referitoare la revenirea în spațiile de lucru în timpul pandemiei de COVID-19 este utilizarea grupurilor sanitare, urmată de temerea legată de colegii care nu iau în serios distanțarea socială. În România, când vine vorba despre întoarcerea la birou, utilizarea grupurilor sanitare este de asemenea o grijă principală (35,3%), aceasta situându-se la același nivel cu drumul către birou și înapoi spre casă (35,3%).

Rezultatele obținute în urma studiului au reprezentat baza pentru o serie importantă de măsuri de siguranță, dar și pentru cel mai nou proiect creativ al companiei, ‘Can’t Touch This’ - o serie de fotografii care ilustrează sentimentul de anxietate și dorința de revenire la birou ale oamenilor.

Această serie de imagini prezintă o varietate de tematici legate de statutul locului de muncă în timpul pandemiei. ‘Welcome to the New Normal’ („Bine ai venit în Noul Normal”) ilustrează impactul pe care prudența și monitorizarea fiecărei mișcări îl au asupra oamenilor. Fotografia „Come Together-ish” („Aproape Împreună) evidențiază impactul psihologic pe care distanțarea socială îl are asupra oamenilor, în timp ce ‘The Evergreen Office’ („Biroul Mereu Verde”) reamintește de beneficiile pe care principiile designului biofilic și spațiul verde le au asupra experienței celor care își desfășoară activitatea din spațiile de lucru. În ‘Distant Reflections’ („Reflecții Îndepărtate”), sunt reprezentați doi colegi care stau față în față, uitându-se la o serie de panouri cu oglinzi - această scenă face referire la impactul pe care „reprezentările noastre digitale” îl au asupra relațiilor interumane. ‘Can’t Touch This’ („Nu Poți Atinge”), captura omonimă, scoate în evidență importanța simțului tactil, acum restricționat.

Pentru a atenua aceste temeri și sentimente de restricție, Mindspace se implică în două inițiative majore ale industriei - WORC, un consiliu pentru operatorii de spații de lucru și Safe Spaces. Scopul acestor inițiative este de a oferi sprijin și acces la educație pentru a asigura sănătatea și siguranța celor care muncesc în birouri. În plus, compania a dezvoltat și un nou standard de operațiuni pentru cele 31 de locații, plecând de la regulile fiecărei țări unde aceasta operează.

„Pentru că activăm pe piețe în care oamenii s-au întors deja la locul de muncă, știm că aceste practici au adus un sentiment de siguranță în rândul membrilor noștri și au jucat un rol important în accelerarea ritmului de revenire în birou”, declară Dan Zakai, CEO Mindspace. „Suntem încrezători că această abordare va avea efecte similare și în locațiile noastre de pe piețele care revin la birou în săptămânile următoare.”

Flexibilitatea oferită de Mindspace va ajuta compania să vină în sprijinul angajaților și să facă față noilor provocări. De exemplu, pentru a ajuta companiile să identifice modalități prin care își pot atinge obiectivele, Mindspace oferă instrumente precum 'Mindpass', un card de acces pentru birouri sau etaje private, personalizat pentru nevoile fiecărei companii, valabil pentru o singură zi. „Am descoperit că flexibilitatea totală a spațiilor de lucru, atât din punct de vedere al spațiului fizic, cât și din punct de vedere financiar, este apreciată în mod special de membrii noștri, iar acest lucru ne permite să venim cu soluții pentru acele companii care doresc să revină treptat la birou”, adaugă Zakai. „Acest nivel de flexibilitate va fi esențial pentru a asigura continuitatea business-ului în lunile viitoare.”