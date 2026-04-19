Tratamente naturiste pentru cuticule rebele și unghii fragile: remedii simple care redau frumusețea mâinilor

29 August 2025
20 Aprilie 2026 publicat în Tratamente naturiste
IN ACEST ARTICOL:

Cuticulele rebele și unghiile fragile sunt, de multe ori, un semn de „prea mult” în rutina ta: prea multă apă și detergent, prea multă acetonă, prea multe manichiuri care cer îndepărtare agresivă, prea puțină hidratare consecventă. Iar când cuticula se usucă, se rupe și se agață, unghia suferă imediat: se exfoliază, se îndoaie, se ciobește.

 

Vestea bună este că nu ai nevoie de ritualuri complicate. Ai nevoie de două lucruri: un tratament zilnic scurt pentru cuticule și o protecție constantă a unghiei. Exact aici funcționează cel mai bine tratamentele naturiste: uleiuri, băi calde, măști simple și o rutină blândă.

Cuticule rebele: de ce se întâmplă și ce greșeli le întrețin

Cuticula este o barieră. Când o tai agresiv, o usuci sau o iriti, ea reacționează: se îngroașă, se ridică, se rupe și se inflamează ușor. În timp, ajungi să simți că „nu o mai poți controla”.

Greșeli frecvente care fac cuticulele să arate rău:

  • spălat des pe mâini fără cremă după
  • detergenți și dezinfectanți fără mănuși
  • îndepărtarea cuticulei prin tăiere adâncă (micro-răni, risc de inflamație)
  • acetonă folosită des și lăsată să acționeze mult
  • gel/semi îndepărtat prin smulgere sau pilire agresivă

Dacă ai roșeață persistentă, durere, puroi sau umflare la baza unghiei, este posibil să fie inflamație și ai nevoie de evaluare medicală.

Tratamente naturiste pentru cuticule: uleiuri care repară și „îmblânzesc” pielea

Ulei de jojoba pentru cuticule rebele: hidratare fină, fără senzație grasă

Uleiul de jojoba este una dintre cele mai bune alegeri pentru cuticule, pentru că se simte lejer și intră bine în piele.

Cum îl folosești:

  • seara, zilnic
  • 1 picătură pe fiecare unghie
  • masaj 30–60 secunde pe cuticulă și pe marginea unghiei

Este genul de obicei care nu pare spectaculos în prima zi, dar după 10–14 zile schimbă aspectul vizibil.

Ulei de ricin pentru cuticule uscate: strat protector și aspect mai neted

Uleiul de ricin este mai dens și are un efect de „sigilare”. Este ideal când cuticulele sunt aspre, crăpate sau se agață.

Cum îl folosești:

  • 3–4 seri pe săptămână
  • un strat foarte subțire, apoi masaj
  • dacă vrei efect intens: mănuși subțiri de bumbac 20–30 minute

Dacă simți că este prea lipicios, îl amesteci cu jojoba (jumătate-jumătate).

Vitamina E pentru cuticule: tratament intens, de 1–2 ori pe săptămână

Vitamina E topică poate fi utilă când pielea din jurul unghiei este foarte uscată și fragilă.

Cum o aplici:

  • capsule de vitamina E (perforate) sau ulei cu vitamina E
  • 1–2 ori pe săptămână, seara
  • masaj ușor, apoi lași peste noapte

Dacă ai piele reactivă, testează întâi pe o zonă mică.

Tratamente naturiste pentru unghii fragile: rețete care reduc exfolierea și ruperea

Baie caldă cu ulei de măsline pentru unghii exfoliate: rețeta de 7 minute

Aceasta este una dintre cele mai simple metode pentru a reda elasticitatea unghiei și a reduce aspectul „uscat”.

Rețetă:

  • 1 lingură ulei de măsline + 1 lingură ulei de jojoba (ușor încălzite)
  • 5–7 minute, apoi masaj pe cuticule
  • tamponezi ușor, nu speli imediat

O dată pe săptămână este suficient.

Foto: Shutterstock.com

Mască cu ricin + miere pentru cuticule și unghii: când ai nevoie de „reparare” rapidă

Este o mască simplă, potrivită pentru seri în care vrei să refaci aspectul mâinilor.

Rețetă:

  • 1 linguriță ulei de ricin
  • ½ linguriță miere
  • aplici pe unghii și cuticule, lași 10 minute
  • ștergi excesul și masezi

Dacă ai senzație lipicioasă, clătești foarte ușor și aplici apoi doar un strat fin de ulei.

Tratamente naturiste pentru cuticule: cum le împingi corect, fără să le rănești

Cuticula nu are nevoie de tăiere adâncă. Are nevoie de înmuiere și îngrijire constantă.

Rutină blândă, o dată la 7–10 zile:

  • înmoi mâinile 3–5 minute în apă călduță
  • aplici ulei (jojoba sau ricin)
  • împingi cuticula foarte ușor cu un bețișor de portocal, fără forță
  • nu tai „viu”, doar îndepărtezi pielițele moarte, dacă este cazul

Când renunți la agresiune, cuticula se stabilizează și devine mai ușor de gestionat.

Greșeli cosmetice care fac unghiile fragile: gel, semi, acetonă și alergii

Gel și semi: când fragilitatea vine din îndepărtare, nu din unghie

Dacă îți pilești unghia repetat sau îndepărtezi gelul agresiv, unghia se subțiază și devine moale. În plus, dacă smulgi produsul, rupi stratul superficial al unghiei.

Soluția practică:

  • pauze între manichiuri
  • îndepărtare corectă, fără smulgere
  • hidratare intensivă în săptămânile de pauză
Foto: Shutterstock.com

Alergie la produse de manichiură: semnele care nu se ignoră

Uneori nu este „unghie fragilă”, ci o reacție de contact la substanțe din geluri și adezivi. Semne tipice:

  • mâncărime, roșeață, piele crăpată în jurul unghiei
  • usturime după manichiură
  • descuamare care se extinde

Dacă recunoști acest tipar, pauza de la produse și un consult dermatologic sunt cea mai bună alegere.

Suplimente și nutrienți pentru unghii fragile: când DA și când NU

Unghia se formează din proteine și are nevoie de micronutrienți. Totuși, suplimentele au sens mai ales dacă există deficit.

Dacă unghiile sunt fragile și ai și:

  • oboseală accentuată
  • cădere de păr
  • piele foarte uscată
  • menstruații abundente

… merită să discuți cu medicul despre analize (fier/feritină, B12, vitamina D, tiroidă), pentru că un deficit real poate afecta și unghiile.

În rest, cea mai eficientă „suplimentare” rămâne consecvența în îngrijire locală și protecție.

Rutina practică de 14 zile pentru cuticule și unghii: simplă și eficientă

Zilnic:

  • seara: jojoba pe cuticule (1 picătură/unghie) + masaj 1 minut

De 3 ori pe săptămână:

  • ulei de ricin pe cuticule și unghii, strat subțire

1 dată pe săptămână:

  • baie caldă cu ulei de măsline + jojoba, 7 minute

Permanent:

  • mănuși la vase și curățenie
  • mai puțină acetonă și pauze între manichiuri agresive
  • pilă fină, într-o singură direcție, ca să reduci exfolierea

Foto: Shutterstock.com

Alma

Alma

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Tratamente ayurvedice pentru alergiile de primăvară: practici blânde pentru nas înfundat, strănut și ochi iritați

Articolul precedent

Tratamente ayurvedice pentru alergiile...

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri