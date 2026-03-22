3 măști homemade pentru puncte negre și pori dilatați: rețete blânde, eficiente și ușor de făcut acasă

CALENDAR DE IUNIE: Sufletul tău a ales să se întrupeze într-o zi de iunie? Mesajul cosmic al zilei tale de naștere

CALENDAR DE IUNIE: Sufletul tău a ales să se întrupeze într-o zi de iunie? Mesajul cosmic al zilei tale de naștere

30 Mai 2025
Ai încredere în oameni, dar protejează-ți naivitatea: Semne că o persoană nu este atât pe bună pe cât pare (sau vrea să pară)

Ai încredere în oameni, dar protejează-ți naivitatea: Semne că o persoană nu este atât pe bună pe cât pare (sau vrea să pară)

13 Februarie 2026
23 Martie 2026 publicat în Tratamente naturiste
IN ACEST ARTICOL:

Punctele negre și porii dilatați sunt printre cele mai frecvente motive pentru care simți că tenul tău nu arată „curat”, chiar și atunci când îl speli corect.

Uneori, zona T pare încărcată la doar câteva ore după curățare. Alteori, textura pielii te deranjează mai mult decât coșurile propriu-zise.

Este important să pornești de la o idee realistă: porii nu dispar. Ei pot părea mai mici când sunt mai curați și când pielea este hidratată corect. Punctele negre apar, de regulă, când sebumul și celulele moarte se combină în pori și se oxidează la suprafață.

În continuare ai 3 măști homemade potrivite pentru puncte negre și pori dilatați. Sunt rețete blânde, fără ingrediente agresive. Le poți folosi ca suport, alături de o rutină constantă de curățare și hidratare, așa cum recomandă și ghidurile dermatologice pentru îngrijirea acneei și a porilor încărcați (îngrijirea corectă a tenului predispus la acnee).

Înainte de orice: ce să eviți când ai puncte negre și pori dilatați

Când îți dorești rezultate rapide, tentația este să folosești ingrediente care „ard” sau usucă excesiv. De multe ori, acestea irită pielea și pot accentua secreția de sebum sau roșeața.

Evită:

  • suc de lămâie pe față (iritație și fotosensibilizare)
  • bicarbonat ca scrub sau mască (pH nepotrivit, iritant)
  • scruburi abrazive cu zahăr, sare, cafea
  • benzi care smulg agresiv (pot inflama și dilata porii pe termen scurt)

În schimb, caută ingrediente cu efect de curățare blândă, calmare și echilibru.

Masca 1: mască homemade cu argilă și ceai verde pentru puncte negre și pori dilatați

Argila este una dintre cele mai utile opțiuni când porii sunt încărcați, pentru că poate absorbi excesul de sebum și poate lăsa pielea mai mată, mai „curată”. În dermatologie cosmetică, argila este folosită frecvent în produse pentru ten gras, cu efect de absorbție.

Ingrediente

  • 1 lingură argilă (albă sau verde; dacă ai ten sensibil, începe cu argilă albă)
  • 1–2 linguri ceai verde concentrat, răcit
  • opțional: ½ linguriță miere, dacă pielea ta se usucă ușor

Mod de preparare și aplicare

Amesteci argila cu ceaiul verde până obții o pastă cremoasă. Aplici un strat subțire pe zona T sau pe fața întreagă.

O lași 8–10 minute. Nu aștepți să se usuce complet și să crape, pentru că poate deshidrata pielea.

Clătești cu apă călduță și aplici o cremă lejeră, non-comedogenică.

Cât de des o folosești

O dată pe săptămână, maximum de două ori dacă tenul este foarte gras și tolerează bine.

Masca 2: mască homemade cu ovăz coloidal și miere pentru pori încărcați și puncte negre (varianta calmantă)

Uneori, problema nu este doar sebumul, ci și sensibilitatea pielii. Dacă tenul tău reacționează repede, ai nevoie de o mască care curăță blând, fără să agreseze bariera cutanată.

Ovăzul coloidal este recunoscut pentru efectele calmante, iar mierea este discutată pentru proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare, fiind o alegere populară în îngrijirea blândă.

Ingrediente

  • 1 lingură ovăz coloidal (sau ovăz măcinat foarte fin)
  • 1 linguriță miere
  • 1–2 linguri apă călduță sau ceai de mușețel răcit

Mod de preparare și aplicare

Amesteci totul până obții o pastă moale. Aplici pe zonele cu pori dilatați și puncte negre, fără frecare.

Lași 10–12 minute. Clătești delicat, fără să „scrubezi”.

Cât de des o folosești

De 1–2 ori pe săptămână, mai ales dacă tenul tău este sensibil, dar se încarcă ușor.

Masca 3: mască homemade cu iaurt și pudră de orez pentru textură, pori vizibili și puncte negre

Aceasta este o mască orientată spre textură și aspectul porilor. Iaurtul conține acizi care pot exfolia ușor (în special acid lactic), iar pudra de orez poate oferi o senzație de netezire, dacă este fină și nu este folosită ca scrub agresiv.

Dacă ai ten reactiv, folosește pudră foarte fină și evită frecarea.

Ingrediente

  • 1 lingură iaurt simplu, neîndulcit
  • 1 linguriță pudră de orez foarte fină (sau făină de orez)
  • opțional: ½ linguriță miere, pentru confort

Mod de preparare și aplicare

Amesteci până obții o cremă. Aplici în strat subțire pe zona T sau pe față.

Lași 7–10 minute. Clătești cu apă călduță, fără masaj agresiv.

Cât de des o folosești

O dată pe săptămână. Dacă folosești deja exfolianți în rutină, păstrează această mască rară, ca suport, nu ca supliment zilnic.

Cum maximizezi efectul măștilor pentru puncte negre și pori dilatați

Dacă vrei rezultate mai vizibile, este util să te gândești la măști ca la un plus, nu ca la baza rutinei. Pentru puncte negre, ingredientele cu dovezi bune în dermatologie sunt în special acizii salicilic și retinoizii, dar acestea sunt deja din zona de produse dermatocosmetice.

Ca suport naturist, poți face 3 lucruri simple:

  • aplici masca după o curățare blândă, pe piele ușor umedă
  • eviți apa fierbinte și frecarea
  • hidratezi după mască, pentru că o piele deshidratată poate produce mai mult sebum

Pentru îngrijire consecventă, recomandările generale dermatologice despre curățare blândă și evitarea iritanților sunt un reper bun (sfaturi AAD pentru îngrijirea tenului acneic).

Când porii dilatați și punctele negre au nevoie de altă abordare

Dacă ai puncte negre persistente, inflamație și coșuri dureroase, este posibil să ai nevoie de o rutină mai specifică sau de tratament dermatologic.

Este util să consulți medicul dermatolog dacă:

  • ai acnee moderată sau severă
  • apar leziuni dureroase sau noduli
  • rămân pete și cicatrici

Alma

Alma

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Tratamente naturiste pentru mătreață: ce ajută dincolo de șampoane și tratamente clasice

Articolul precedent

Tratamente naturiste pentru mătreață:...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Cum devii relevant când ai o afacere pentru Generația Z

16 Martie 2026 - start-up.ro

A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

20 Martie 2026 - kudika.ro

Unghii moi și fragile: tratamente naturiste care ajută vizibil, cauze posibile și când merită să consulți medicul

9 Martie 2026

Remedii homeopate pentru gastrită și stomac sensibil: află cum să le folosești

4 Martie 2026

Presopunctură pentru dureri de cap și tensiune: puncte folosite în medicina tradițională chineză

2 Martie 2026

Balonare după masă și disconfort abdominal? Greșeli comune, posibile cauze și remedii naturiste recomandate

27 Februarie 2026

Alifia chinezească pentru durere de cap: ce este și cum să o folosești

25 Februarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Tratamente naturiste

Remedii homeopate pentru gastrită și stomac sensibil: află cum să le folosești

4 Martie 2026
Tratamente naturiste

Presopunctură pentru dureri de cap și tensiune: puncte folosite în medicina tradițională chineză

2 Martie 2026
Tratamente naturiste

Balonare după masă și disconfort abdominal? Greșeli comune, posibile cauze și remedii naturiste recomandate

27 Februarie 2026
Tratamente naturiste

Alifia chinezească pentru durere de cap: ce este și cum să o folosești

25 Februarie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri