Tratamente naturiste pentru mătreață: ce ajută dincolo de șampoane și tratamente clasice

18 Martie 2026
20 Martie 2026 publicat în Tratamente naturiste
IN ACEST ARTICOL:

Mătreața este una dintre cele mai comune probleme ale scalpului.

Uneori apare ca fulgi fini, uscați. Alteori este însoțită de mâncărime, roșeață și senzația de scalp iritat.

De cele mai multe ori, mătreața nu este periculoasă, dar poate fi persistentă. Iar când revine constant, merită abordată ca o problemă de echilibru al scalpului, nu doar ca un „șampon nepotrivit”.

În multe cazuri, mătreața se suprapune cu dermatita seboreică, o condiție frecventă legată de inflamație și de prezența drojdiilor de tip Malassezia pe scalp. Alteori, mătreața este amplificată de iritații, produse agresive, piele uscată sau sensibilități de contact (mai ales după cosmetice).

Mătreață: cauze frecvente care schimbă alegerea tratamentului naturist

Dacă înțelegi cauza probabilă, alegi mai bine și nu irosești timp.

Cele mai întâlnite scenarii:

  • dermatită seboreică: fulgi mai grași, scalp uneori roșiatic, mâncărime, recurențe

  • scalp iritat de produse: parfumuri, fixative, șampoane foarte degresante, vopsea

  • piele uscată: fulgi mici, uscați, mai ales iarna

  • alte dermatoze: psoriazis al scalpului, eczeme (dacă există plăci groase, prurit intens, leziuni)

Dacă ai roșeață semnificativă, cruste persistente sau mâncărime care nu cedează, este util să te raportezi și la ghidul despre mătreață.

Ulei de arbore de ceai pentru mătreață: cel mai popular tratament naturist

Uleiul de arbore de ceai este unul dintre cele mai studiate ingrediente naturale pentru scalp, datorită proprietăților antimicrobiene. În mătreață, este folosit mai ales pentru că poate reduce încărcarea microbiană și poate calma disconfortul la unele persoane.

Cum îl folosești corect:

  • nu îl aplici niciodată nediluat pe scalp

  • îl amesteci în șampon sau într-un ulei purtător (jojoba sau cocos), în concentrație mică

  • îl folosești de 2–3 ori pe săptămână, nu zilnic, la început

  • faci test pe o zonă mică, pentru că poate provoca iritație sau alergie de contact

Dacă ai scalp sensibil, dermatită sau eczeme, este mai prudent să începi cu un șampon cu concentrație controlată sau să eviți complet.

Aloe vera pentru scalp iritat: tratament naturist calmant când te mănâncă pielea capului

Aloe vera este folosită frecvent în dermatologie cosmetică pentru efectul emolient și calmant. Pentru mătreață, este utilă mai ales când ai:

Cum o folosești:

  • gel de aloe cât mai simplu, fără parfum puternic

  • aplicare pe scalp 15–20 de minute înainte de spălare

  • 1–2 ori pe săptămână, apoi observi toleranța

Dacă ai dermatită seboreică activă, aloe vera poate calma, dar de obicei nu este suficientă singură.

Oțet de mere pentru mătreață: eficient, necesită prudență

Oțetul de mere este foarte popular în articolele virale despre scalp. Mecanismul invocat este legat de aciditatea care poate modifica temporar mediul local. Totuși, dovezile clinice directe pentru mătreață sunt limitate, iar riscul real este iritația.

Dacă îl încerci, fă-o doar diluat:

Evită complet dacă ai scalp rănit, zgârieturi, eczeme sau dacă te ustură la aplicare.

Ulei de cocos pentru mătreață și scalp uscat

Uleiul de cocos poate ajuta mai ales în mătreața asociată cu uscăciune, deoarece reduce pierderea de apă și protejează bariera cutanată. Este mai puțin potrivit dacă ai mătreață grasă, recurentă, tipică dermatitei seboreice, unde uneori poate încărca.

Cum îl folosești:

  • cantitate mică, aplicată pe scalp în strat subțire

  • 30–60 de minute înainte de spălare

  • 1 dată pe săptămână

  • șamponare corectă (uneori de două ori) pentru a-l îndepărta

Dacă observi că mâncărimea crește sau scalpul pare mai „încărcat”, oprește.

Infuzii din plante pentru clătirea scalpului: urzică, rozmarin, mușețel (sprijin blând)

Clătirile cu plante sunt folosite tradițional pentru confortul scalpului. Nu sunt tratament principal pentru dermatită seboreică, dar pot fi un sprijin pentru:

  • prurit ușor

  • senzație de scalp sensibil

  • păr care se îngrașă repede și ai nevoie de o rutină mai blândă

Opțiuni populare:

  • urzică (în general discutată pentru efecte antiinflamatoare; pentru scalp, efectul este mai degrabă de confort)

  • mușețel (calmant)

  • rozmarin (mai ales ca clătire aromată; dovezile clinice pentru mătreață sunt limitate)

Cum le faci:

  • infuzie concentrată, răcită complet

  • clătire după spălare, fără a lăsa scalpul ud mult timp

  • 1–2 ori pe săptămână

Dacă ai dermatită de contact la plante, oprește imediat.

Tratament naturist pentru mătreață: exfoliere blândă a scalpului, fără zgâriere

Uneori mătreața persistă pentru că solzii rămân „lipiți” și întrețin iritația. O exfoliere blândă poate ajuta, dar doar dacă este făcută fără agresivitate.

Ce să eviți:

  • scruburi cu particule dure (zahăr, sare, cafea) care zgârie

  • scărpinat intens, care inflamează și mai mult

Ce poți folosi mai sigur:

  • masaje foarte blânde înainte de spălare

  • spălare corectă, cu clătire lungă

  • alternarea cu un produs anti-mătreață dacă problema este persistentă (chiar dacă preferi naturist, uneori combinația este cea mai eficientă)

Ghiduri precum American Academy of Dermatology despre mătreață pun accent pe consecvență și pe evitarea iritațiilor mecanice.

Greșeli de stil de viață și cosmetice care agravează mătreața

Chiar dacă focusul este pe remedii, aceste greșeli pot sabota orice tratament.

Cele mai frecvente:

  • șamponare prea rară când ai scalp gras cu solzi (în dermatita seboreică, spălarea regulată ajută)

  • produse de styling lăsate pe scalp (spray, spumă, fixativ), care irită

  • apă foarte fierbinte la spălare

  • uscător folosit intens pe scalp, fără protecție

  • vopsiri dese și decolorări, mai ales dacă ai sensibilitate

Dacă observi că mătreața a început după un produs nou, ia în calcul o reacție de tip dermatită de contact.

Când mătreața nu este doar mătreață: semne că ai nevoie de dermatolog

Este recomandat să ceri evaluare dacă:

  • ai roșeață importantă, cruste persistente, leziuni dureroase

  • mâncărimea este intensă și te trezește noaptea

  • apar zone de cădere a părului sau inflamație evidentă

  • tratamentele de bază nu funcționează după 4–6 săptămâni

În astfel de cazuri, poate fi vorba de dermatită seboreică mai severă, psoriazis al scalpului sau altă afecțiune care necesită tratament țintit.

Mini-rutină naturistă de 14 zile pentru mătreață: simplă, realistă, ușor de urmărit

  • 2–3 spălări pe săptămână, cu masaj blând și clătire lungă

  • 2 seri pe săptămână: tratament cu ulei de arbore de ceai doar diluat sau în șampon

  • 1 seară pe săptămână: aloe vera 15–20 minute înainte de spălare

  • dacă scalpul este uscat: 1 dată pe săptămână ulei de cocos ca mască scurtă pre-spălare

  • evită produsele de styling pe scalp și apa fierbinte la spălare

Foto: Shutterstock.com

Alma

Alma

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri