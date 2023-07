5 Cosmetice anticelulitice naturiste, cu efecte vizibile

Celulita ajunge să ne afecteze aspectul pielii, indiferent de cât de mult sport facem sau cât de sănătos trăim. În mare parte dictată hormonal, apariția celulitei poate să își facă debutul încă de la vârstele adolescenței. Sigur că mișcarea fizică, somnul bun, alimentația sănătoasă reprezintă factori care ne ajută să întârziem apariția acesteia sau măcar să îi „blocăm” evoluția, însă este dovedit că masajul anticelulitic și de drenaj rămân în continuare o armă foarte eficientă împotriva nedoritei „coji de portocală”. Astăzi există și alte tratamente anticelulitice locale care pot reduce aspectul de coajă de portocală. Dacă te-ai hotărât să urmezi și acasă un tratament anticelulitic, am pregătit pentru tine 5 cosmetice active, unele cu efect termic.

Este important de precizat că îți recomandăm să asociezi aceste tratamente anticelulitice cu masajul. Folosește o rolă anticelulitică sau chiar un aparat de masaj împreună cu cremele și uleiurile anticelulitice.

Ulei Anticelulita Termoactiv Ardei Iute 200ml COSMETIC PLANT

Produsul poate fi comandat de aici.

Conceput special pentru masajul anticelulitic, uleiul poate produce o ușoară ȋncălzire a pielii datorită extractului de ardei iute.

Stimulează microcirculația ȋn zonele afectate de celulită, asigurând eliminarea grăsimilor din adipocite.

Uleiul de măsline prezent ȋn formulă hidratează și catifelează pielea.

Crema anticelulita Antioxivita 200ml

Produsul poate fi comandat de aici.

Pornind de la ingrediente ca apă termală, din zona balneoclimaterică Băile Felix, și o combinație de uleiuri vegetale am îmbogățit acestă emulsie cu AntioxiVita alături de principii active cum sunt vitamina E, armonios combinate cu ulei esențial din flori de Lotus și Iris.

AntioxiVita este un antioxidant puternic, extras din sâmburi și pielițe de struguri, realizat după un brevet de invenție medaliat cu Aur la Salonul Internațional de Inventică IWIS.

Antioxidanții din struguri reduc ridurile și inhibă acțiunea unor enzime ca: hialuronidaza, colagenaza și elastaza responsabile cu îmbătrânirea prematură a pielii, limitează distrugerea fibrelor de colagen și ajută la constituirea legăturilor naturale între fibrele de colagen. Protejează pielea de acțiunea distrugătoare a radicalilor liberi.

Uleiul de scorțișoară întărește țesutul conjunctiv și stimulează fluxul de sânge.

Cafeina are efect lipolitic, tonifiant, și favorizează eliminarea retenției de apă ducând la dispariția aspectului de coajă de portocală.

Cremă Anticelulita 250ml CHARME

Produsul poate fi comandat de aici.

Acțiune: Îngrijirea pielii afectate de celulită, îmbunătățește vizibil textura pielii și contururile, lasă pielea suplă, tonifiată.

Fără parabeni și coloranți

Concentrație ridicată de ingrediente active

Crema Anticelulita Warm 200g HERBAGEN

Produsul poate fi comandat de aici.

Crema anticelulita WARM cu efect intens antilcelulita prin încălzire, prin efectul termic generat cca 10-15 minute produce o vasodilatație ce asigură transportul substanțelor active în straturile interne ale epidermei către țesutul adipos acumulat în timp.

Stimulează lipoliza adipocitelor și microcirculatia sanguină, acționând asupra nodulilor de grăsime încapsulați, fiind indicată tipului de celulita fibroasă, avansată.

Utilizată zilnic, crește fermitatea pielii, intensifica drenajul limfatic.

Nu conține parabeni, uleiuri minerale (parafine).

Ingrediente:

Cafeisilane – ce stimulează lipoliza adipocitelor și microcirculația vaselor de sânge

– ce stimulează lipoliza adipocitelor și microcirculația vaselor de sânge Algele marine fucus și laminaria , ce normalizează metabolismul la nivel celular prin conținutul de iod, stimulează microcirculatia, eliminarea lichidului din țesuturi și a toxinelor din celule, cresc tonusul muscular

, ce normalizează metabolismul la nivel celular prin conținutul de iod, stimulează microcirculatia, eliminarea lichidului din țesuturi și a toxinelor din celule, cresc tonusul muscular Extractele de iederă și castan , refac suplețea pielii, redau tonusul țesuturilor, elimină excesul de apă

, refac suplețea pielii, redau tonusul țesuturilor, elimină excesul de apă Uleiul esențial de scorțișoară ,ce acționează că antiinflamator și activator al circulației sângelui la nivelul pielii

,ce acționează că antiinflamator și activator al circulației sângelui la nivelul pielii Uleiul esențial de cuișoare, cu efect antiinflamator, antispastic, anestezic local

FaviVenom Gel Anticelulitic Termoactiv 200ml FAVISAN

Produsul poate fi comandat de aici.

Gel Anticelulitic Termoactiv Favivenom cu ginkgo-biloba și plante cu efect încălzitor

Veninul relaxează mușchii, are efect decontractant oferind elasticitate pielii, efect antiinflamator și analgezic la nivel local. Formula activează microcirculația, are acțiune solubilizanta, împiedicând stocarea excesivă a grăsimii în țesuturi. Reduce edemele celulitice, restabilește metabolismul, tonifică și are acțiune restructurantă, stimulând pielea să producă în mod natural colagenul.

Stimulează circulația locală afectată de depozitele grase și lichidele stagnante. Simptomele celulitei sunt vizibil reduse sau complet îndepărtate.

O utilizare frecventă îmbunătățește structura pielii. Aceasta devine mai fermă, elastică, bine hidratată.

Sursă foto articol: Robert Przybysz/ shutterstock.com