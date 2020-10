Fructele de cătină: conținut, beneficii și utilizare

Fructele de cătină le găsim pe piață încă de la sfârșitul verii. Acestea sunt bogate în vitamina C (de două ori mai bogate în vitamina C decât fructele de măceșe și de 10 ori mai bogate în vitamina C decât citricele), dar și în antioxidanți.

Acestea conțin, de asemenea, vitamine precum vitamina A și carotenoide, B1, B2, B6, B9, colină, inositol, vitaminele E, K, P şi F, celuloză și fibre, acizi grași polinesaturati, uleiuri complexe din care se obţine uleiul de cătină, uleiuri volatile, flavonoide, pectine, taninuri. Dintre mineralele conținute în fructele de cătină enumerăm calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, sodiu.

Ce beneficii ne aduce consumul de cătină?

Vitaminizarea organismului: Creșterea aportului de vitamine și minerale, util pentru menținerea optimă a funcțiilor sistemului imunitar.

În frumusețe: Menținerea fermității și tinereții pielii, atât prin consum, cât și prin uz cosmetic;

În prevenția și tratarea anemiei feriprive: Îmbunătățirea absorbției fierului în organism, în special a fierului non-hem (provenit din vegetale) – vitamina C influențează transformarea la nivelul stomacului din fe3+ în Fe 2+, o formă biodisponibila a acestui mineral;

În decelerarea proceselor de îmbătrânire: Vitamina C contribuie la formarea colagenului din peiele, tendoane și oase;

În energizrea organismului și combaterea oboselii cronice;

În reglarea scaunului și a tranzitului intestinal, prin conținutul ridicat de fibre;

Cum putem utiliza cătina?

Fructele de cătină pot fi congelate sau deshidratate, consumate sub formă de pudră în diverse preparate sau în ceaiuri.

Cătină poate fi folosită la prepararea rețetelor de prăjituri, smoothie sau salate, chiar și a supelor, oferind un gust ușor acrișor și amărui.

Puteți prepara, de asemenea, amestec de cătină cu miere. Se folosește o parte de miere la 3 părți de fructe proaspete de cătină. Fructele se spală, se curată de codițe și se zdrobesc până se obține un suc viu colorat, care se amestecă apoi cu mierea. Amestecul se lasă la macerat aproximativ 10 zile, ferit de lumină și căldură. Se obține un amestec dulce-acrișor, gustul este plăcut chiar și pentru copii. Se poate consuma o linguriță pe zi, în preparate sau înainte de masă, cu condiția să nu incalziti acest amestec (să nu îl gătiți).

Notă: Cereți sfatul medicului înainte de a introduce în dieta obișnuită un aliment nou.

