5 Suplimente naturiste pentru tuse

APIPHEN APIBRONHOEXPECT

FARA ZAHAR, FARA ALCOOL, FARA INDULCITORI ARTIFICIALI, FARA CONSERVANTI.

Ingrediente: extract apos din propolis brut 30%, extract din patlagina, ulei esential din ace de brad, miere poliflora.

Apibronhoexpect este recomandat in bronsite, tuse expectoranta utilizat atat ca atare pe cale orala cat si in aparatele de aerosol.

Antitusin 20cpr ALEVIA

Recomandat ca adjuvant in:

Tuse seaca/uscata si tuse productiva

Viroze respiratorii

Raceala si gripa

Rinofaringita, laringita, laringotraheita, bronsita, traheita, traheobronsita, astm bronsic, pneumonie, bronhopneumonie, pleurezie, emfizem pulmonar.

Compozitie:

Extract de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) 150mg, extract Valeriana (Valeriana officinalis) 80mg, extract Patlagina (Plantago major) 50mg.

Immuneed Sirop De Tuse Pentru Gat Iritat Cu Miere Si Ghimbir 150ml MYELEMENTS

Combina componente din plante, Vitamina C și Zinc, care:

are acțiune emolientă pentru gâtul iritat

ajută la ameliorarea tusei uscate și productive

stimulează funcționarea normală a sistemului imunitar

are acțiune antioxidantă

are proprietăți expectorante și spasmolitice

Ganoderma 2000mg 10fiole*10ml YONG KANG

Ganoderma Lucidum supranumita ,,ciuperca nemuririi” sau ,,regina plantelor” se gaseste rar in flora spontana din regiunile tropicale, dar este cultivata in ferme specializate (cu paduri de foioase, cu arbori pe tulpina carora cresc aceste ciuperci), in China (Lingzhi) si Japonia (Reishi). Proprietatile sale imunomodulatoare si antiinflamatoare sunt binecunoscute din timpuri stravechi.

Efecte: Sustine sistemul de aparare al organismului fata de infectii, radicali liberi de oxigen si conditii de stres psihic, fizic si imunitar. Are efect antiinflamator, antialergic, antibacterian, antiviral, fotoprotector cu efect antiaging, hepatoprotector, antitumoral, adjuvant in dificultati de respiratie, tuse seaca, imbunatateste circulatia sanguina (antiaterogen).

Plantusin (R13) 30cpr FARES

Efect

antialgic (calmează durerea)

antiinflamator

antibiotic

antiviral

decongestionant la nivelul faringelui şi a căilor respiratorii

Recomandări

dureri de gât

disfonie (răguşeală)

tuse

candidoze bucale

