În mod tradițional, frunzele de baobab, scoarța și semințele au fost folosite pentru a trata „aproape orice boală”, inclusiv infecții microbiene, diaree, anemie, dureri de dinți și dizenterie. Frunzele și pulpa de fructe au fost folosite pentru a reduce febra și pentru a stimula sistemul imunitar. Ca și curiozitate, fructul de baobab este singurul din lume care se usucă natural, pe ramură, fără să cadă.

În țară noastră este foarte ușor de consumat pulberea de Baobab, pe care o găsim la plafar, atât direct în magazine, cât și în mediul online. Noi vă recomandăm pulberile ecologice de Baobab, precum:

Ce conține pulberea de Baobab?

Așa cum menționam la începutul articolului, conținutul nutrițional al pulberei de baobab este unul aparte.

Aceasta prezintă aproape 50% fibre, așadar este de un real folos pentru cei care suferă de disbioze intestinale sau de tulburări de tranzit, reprezentând un înlocuitor natural și ecologic pentru tratamente pe baza de fibre.

Pulberea de baobab este mai bogată în vitamina C decât citricele, ajutând sistemul imunitar și având efecte antianemice și antiimbatranire: vitamina C ajută la formarea colagenului de sub piele și la prevenirea apariției vergeturilor și a ridurilor, în timp ce la nivel gastric, împreună cu sucul gastric favorizează absorbția fierului.

Alte minerale și vitamine conținute în pudra de baobab: calciu, magneziu, potasiu, fier, fosfor, sodiu, zinc, vitamina A, vitamina E, vitamine din complexul B, acid folic.

Ce gust are pudra de Baobab?

Dacă încă nu v-am convins să o încercați, având în vedere conținutul nutrițional și beneficiile de mai jos, ei bine gustul cu siguranță vă convinge. Cei care au consumat această pudră ne spun că are un gust minunat, aromat și puțin acrișor, o combinație între pară, caramel, grapefruit și vanilie. Sună apetisant, nu-i așa?

Beneficiile pudrei de Baobab pentru sănătate

Cele mai recunoscute efecte ale consumului pudrei de baobab sunt:

Combate oboseala cronică: prezintă efect energizant și mineralizant pentru organism;

Ajută la menținerea sănătății oaselor, prin conținutul de calciu;

Ajută în tratarea și prevenția anemiei;

Susține funcțiile sistemului imunitar;

Ajută în relgarea nivelului zahărului în sânge (glicemia);

Susține sănătatea microbiomului, fiind considerată un aliment prebiotic – hrană pentru microorganismele bune de la nivelul intestinelor noastre;

Ajută în menținerea tinereții și frumuseții, participând totodată la întărirea unghiilor și frumusețea părului;

Susține funcțiile sistemului nervos;

Susține sănătatea digestivă;

Cum putem consuma pudra de Baobab?

Având în vedere gustul delicios, o putem consumă în numeroase rețete, adăugată la final (deci consumată crudă) sau chiar la prepararea termică, astfel:

În rețete de smoothie

Peste salate de legume sau de fructe

În prăjituri

În preparate cu carne de pasăre

În preparate cu orez

În supe exotice.

*Notă: înainte de a introduce un aliment nou în dieta dumneavoastră, cereți sfatul specialiștilor în sănătate.

Foto: pixabay.com