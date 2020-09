Sarea NEAGRĂ indiană sau Kala Namak: proprietăți vindecătoare unice

Sarea neagră indiană, cunoscută și sub denumirea de Kala Namak, este o sare de proveniență vulcanică, fiind foarte populară în India și Pakistan. Sarea neagră este bogată în fier și o multitudine de minerale, conțînând componente sulfuroase rar întâlnite în alte alimente, dar și nutrienți care fac ca sarea neagră să devină o alegere cu proprietăți speciale din alimentația noastră. Încă un plus: sarea neagră este săracă în sodiu, ceea ce face ca această să devină o alternativă foarte bună pentru toți cei cu afecțiuni în care este recomandată restricția sodata (boli cardiace, renale, hipertensiune arterială etc.). Te invităm să descoperi în acest articol care sunt beneficiile aduse sănătății de către sarea neagră.

Sarea neagră indiana (Kala Namak): ce conține aceasta? Cunoscută și sub numele simplu de sare neagră de Himalaya sau sare vulcanică, această sare conține magneziu, fier, oxizi, sulfați, iod, care-i dau acesteia proprietăți antiinflamatorii, vermifuge, antiacide, antioxidante, carminative și anti-iritante. Având un conținut sărac în sodiu, această sare este considerată în medicina Ayurveda ca fiind cea mai benefică, putând fi consumată și de către persoanele cu diferite afecțiuni ce impun o dietă hiposodată (săracă în sodiu). Citeste si: 5 Tratamente NATURISTE care te ajută să scapi de PARAZIȚI

Sare Neagra de Hawaii Sel Noir disponibilă pe eMag.ro Sarea neagră de Himalaya: beneficii pentru sănătate În stare pură, neiodată și netratată, sarea neagră de Himalaya prezintă numeroase proprietăți, precum: Citeste si: Miraculosul suc din IARBĂ DE GRÂU: supranumit „sângele verde” Antibacteriene;

Vermifuge;

Antiflatulente, astfel încât nu produce balonare;

Antianemice - conținut ridicat în fier;;

Tonice cardiace - Stimulează funcțiile inimii;

Rol antiacid, fiind considerată ca aliment alcalin;

Antioxidante;

Hipolipemiante – stimulează arderea grăsimilor și reducerea grăsimilor rele din sânge, stimulând metabolismul lipidic; Ca și beneficii pentru sănătate, sarea neagră poate fi utilizată de către orice persoană sănătoasă, dar și în caz de: anemie feripriva, această sare fiind bogată în fier;

programe de slăbire: sarea neagră facilitează arderea grăsimilor și intensifică metabolismul lipidic;

flatulență, balonare și disconfort abdominal: sarea neagră conține forme de cărbune, fiind deosebit de benefică în ameliorarea simptomelor de balonare, distensie abdominală, gaze și disconfort abdominal;

arsuri la stomac: sarea neagră are efect ușor alcalin și totodată poate reduce arsurile la stomac. Atenție însă, această sare reduce simptomele, dar nu tratează cauza în afecțiunile gastro-intestinale, de aceea este recomandat să va adresați medicului când acestea persistă, pentru a urma un program complet de tratament;

cosmetică: sarea neagră ameliorează acneea, reduce formarea punctelor negre și a punctelor albe, fiind de ajutor ca ingredient în măștile homemade pentru ten și corp;

constipație: sarea neagră potențează efectele alimentelor bogate în fibre, ajutând, alături de acestea, la ameliorarea contipației;

dureri articulare: încălzită și folosită local pe articulațiile dureroase, sarea neagră ajută la ameliorarea durerilor articulare;

sinuzită: împreună cu tratamentul conservator, sarea neagră încălzită și aplicată local pe frunte sau paranazal (se pune într-un săculeț) ameliorează simptomatologia dată de sinuzitele acute sau cronice;

afecțiuni respiratorii: o linguriță de sare neagră dizolvată într-un litru de apă fierbinte este utilă pentru inhalații, recomandate în unele afecțiuni respiratorii, precum răceală, gripă, sinuzita, dureri în gât (în acest caz se poate face și gargară cu apă caldă în care s-a dizolvat sare neagră, fiind utilă și în amigdalită, alături de tratamentul conservator); Citește continuarea articolului în pagina 2 >>

