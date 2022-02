Celulele stem si lupta impotriva diabetului

Peste 400 de milioane de oameni din intreaga lume se confrunta cu diabet zaharat, iar acest numar este asteptat sa creasca la aproape 700 de milioane pana in 2045, potrivit Statista.com. Pentru multe persoane, diabetul poate fi controlat cu dieta, exercitii fizice si, adesea, insulina sau alte medicamente. Cu toate acestea, complicatiile diabetului pot fi grave si includ insuficienta renala, leziuni ale nervilor, pierderea vederii, boli de inima si o serie de alte probleme de sanatate.

Exista multe potentiale beneficii atinse prin intermediul celulelor stem din sangele din cordonul ombilical, deoarece acestea sunt utilizate pentru a trata diferite tipuri de tulburari si boli ale sangelui. Expertii medicali cerceteaza continuu modul in care celulele stem din sangele din cordonul ombilical pot imbunatati potential diferite boli si afectiuni, inclusiv diabetul de tip 1.

Diabetul de tip 1 versus diabetul de tip 2

Dintre diferitele tipuri, diabetul de tip 1 si tip 2 sunt cele mai frecvente. Diabetul de tip 1, debuteaza, de obicei, la o varsta frageda (diabetul juvenil) si apare deoarece celulele producatoare de insulina din pancreas sunt distruse de propriul sistem imunitar al organismului. Rezultatul este o glicemie crescuta, care poate fi gestionata doar cu insulina pe tot parcursul vietii.

Diabetul de tip 2, pe de alta parte, se dezvolta mai tarziu in viata (de obicei dupa varsta de 40 de ani), din cauza rezistentei la insulina. Diferiti factori nocivi acumulati in organism de-a lungul anilor interfereaza cu functia pancreasului de a mentine nivelul de glucoza din sange. Prin urmare, pacientilor li se recomanda administrarea orala de medicamente antidiabetice sau insulina.

Indiferent de tipul de diabet, pacientul va experimenta afectiunea pe viata si nu are de ales decat sa continue medicamentele/insulina, impreuna cu o alimentatie stricta.

Celulele stem si diabetul

„Medicina regenerativa permite controlul eficient si pe termen lung al nivelului de zahar din sange, ajutand pancreasul sa se vindece. Problema diabetului de tip 1 este un raspuns imun gresit al organismului la propriile celule. Terapia pe baza de celule corecteaza aceasta problema prin proprietatea sa imunomodulatoare”, afirma conf. dr. Filimon Nicoleta, biolog Stem Cells Bank (www.stemcellsbank.ro).

In diabetul de tip 2, organismul produce insulina, care este necesara pentru a mentine nivelurile normale de glucoza din sange, dar nu este utilizata corespunzator. Terapia pe baza de celule stem abordeaza aceasta disfunctie prin detoxifierea organismului, repararea tesuturilor deteriorate, impreuna cu reducerea inflamatiei sistemice, acestea fiind acumulate de-a lungul anilor prin obiceiuri de viata nesanatoase. Acest lucru duce in cele din urma la o utilizare mai eficienta a insulinei si la imbunatatirea treptata a simptomelor.

Pentru copiii cu diabet zaharat de tip 1 aceasta terapie ar fi solutia care ii scapa de intepaturile zilnice ale seringii cu insulina. Avand in vedere ca sursa celulelor stem este in mare parte din propriul organism al pacientului, problema sigurantei sau respingerii tratamentului de catre organism nu este valida. Mai mult decat atat, procesul este minim invaziv, prin urmare, poate fi efectuat la pacienti, indiferent de varsta. De fapt, copiii tind sa dezvolte rezultate mai bune intr-o durata mai scurta deoarece sunt in stadiile de crestere.

Terapia pe baza de celule stem valorifica potentialul natural de vindecare al organismului, care este in general mai mare la persoanele mai tinere. Alaturi de un control mai bun al nivelului de glucoza din sange, complicatiile diabetului pot fi, de asemenea, prevenite sau amanate, deoarece capacitatea de regenerare a celulelor stem creeaza un mediu mai sanatos pentru ca celulele si tesuturile sa functioneze. Un protocol holistic de terapie pe baza de celule, modificari ale stilului de viata si exercitii fizice regulate vor asigura un control mai bun al nivelului de glucoza din sange si o calitate imbunatatita a vietii.

Recoltarea celulelor stem la nastere este o forma de grija pe care le-o porti pe viata copiiior tai. ​Serviciile Stem Cells Bank vin cu garantia MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania. Astfel, ai siguranta ca celulele stem ale copilului tau sunt recoltate si stocate la cele mai inalte standarde de calitate. Stem Cells Banks este singura banca de celule stem din Romania care foloseste cea mai avansata tehnologie disponibila in lume (Biosafe Sepax 2). Procesarea este automata, recuperarea celulara este maxima (99,78%) fara a fi nevoie de interventii (si posibile erori) umane.

In luna februarie, participa la Tombola Dragostei si poti castiga un Pachet de Recoltare si Stocare pentru un viitor linistit, iar garantat vei primi: un voucher garantat in valoare de 300 euro reducere la achizitiile de pachete celule stem din luna februarie si un eBook gratuit cu sfaturi utile despre sarcina, nastere si ingrijirea bebelusului. Concursul se desfasoara in perioada 1 – 27 februarie, iar castigatorul va fi anuntat pe 28 februarie. Pentru inscriere, acceseaza www.stemcellsbank.ro/tombola-dragostei.