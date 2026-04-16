În spiritualitatea tradițională românească, sărbătorile nu sunt doar repere calendaristice, ci adevărate punți între lumea văzută și cea nevăzută. Între acestea, Paștele Blajinilor ocupă un loc aparte, fiind o zi în care memoria celor adormiți se împletește cu bucuria Învierii lui Hristos. Este o sărbătoare profundă, încărcată de simboluri arhaice, credințe populare și rânduieli creștin-ortodoxe, care reflectă felul în care românii înțeleg continuitatea vieții dincolo de moarte.

Cine sunt Blajinii în tradiția românească - suflete blânde și bune, incapabile să facă rău

În imaginarul popular, Blajinii (numiți și Rohmani sau Rahmani în anumite regiuni) sunt considerați ființe mitice, oameni drepți și blânzi, care trăiesc la marginea lumii sau într-un tărâm îndepărtat, uneori descris ca fiind la „capătul apelor” sau acolo unde se varsă “Apa Sâmbetei”, dincolo de lumea văzută. Ei sunt văzuți ca niște creștini desăvârșiți, care duc o viață curată, în post și rugăciune, dar care nu au cunoștință directă despre calendarul liturgic.

Potrivit credinței populare, Blajinii află despre Învierea Domnului prin semne simbolice – în special prin coji de ouă roșii aruncate pe ape în ziua de Paște. Acestea ar ajunge la ei, vestindu-le marea sărbătoare si lumina Învierii. Din acest motiv, există obiceiul ca în ziua de Paște sau în zilele următoare, oamenii să lase cojile de ouă să curgă pe apă, gest încărcat de semnificație sacră.

În tradiția populară românească, Blajinii sunt percepuți ca suflete curate, blânde și profund credincioase, trăind într-o lume nevăzută, separată de cea a oamenilor. Ei nu sunt doar personaje mitice, ci reprezintă o expresie a idealului de viață creștină dusă până la desăvârșire: smerenie, rugăciune și bunătate.

Se crede că Blajinii duc o existență retrasă, în post și rugăciune neîncetată, iar una dintre cele mai importante funcții ale lor este aceea de a se ruga pentru cei vii. În acest sens, ei sunt văzuți ca mijlocitori între oameni și Dumnezeu, contribuind la menținerea echilibrului spiritual al lumii.

În ziua Paștelui Blajinilor, nu sunt pomeniți doar strămoșii direcți ai unei familii, ci, simbolic, toți strămoșii comuni ai omenirii, inclusiv aceste suflete binecuvântate. Sărbătoarea capătă astfel o dimensiune universală, depășind limitele neamului și extinzându-se la întreaga umanitate.

Credința populară merge și mai departe, atribuindu-le Blajinilor un rol cosmic: se spune că, prin rugăciunile și existența lor, ei contribuie la menținerea ordinii lumii. Unele tradiții afirmă chiar că fără ei, lumea ar fi cuprinsă de haos, iar altele susțin că Blajinii ar avea rolul de a susține stâlpii Pământului, o imagine simbolică ce exprimă ideea de stabilitate și echilibru universal.

Originea lor este explicată, în mitologia populară, printr-o succesiune de creații divine. Se spune că Dumnezeu ar fi creat mai întâi uriașii, însă aceștia, fiind neînțeleși și dezbinați, au fost lăsați să piară. Ulterior, i-ar fi creat pe Blajini, dar aceștia erau prea mici și prea fragili pentru lumea văzută. Din acest motiv, Dumnezeu i-ar fi așezat într-o lume nevăzută, păstrând Pământul pentru oameni, considerați ultima și deplina Sa creație.

Când se sărbătorește Paștele Blajinilor

În tradiția ortodoxă românească, Paștele Blajinilor se prăznuiește în lunea de după Duminica Tomii, adică la opt zile după Paștele propriu-zis. În unele regiuni (în special în Moldova și Basarabia), sărbătoarea se poate extinde și în duminica sau marțea aceleiași săptămâni.

Această plasare calendaristică nu este întâmplătoare: ea marchează încheierea ciclului pascal și transferul bucuriei Învierii către cei adormiți. Astfel, după ce cei vii s-au bucurat de Paște, ei împărtășesc simbolic această lumină și celor plecați din lume.

Paștele Blajinilor este, în esență, o sărbătoare a pomenirii morților, dar nu una dominată de tristețe, ci de lumină și speranță. În tradiția creștină, moartea nu este un sfârșit, ci o trecere, iar această zi reafirmă credința în Înviere și în comuniunea dintre cei vii și cei adormiți.

Din perspectivă etnografică, sărbătoarea îmbină elemente precreștine (cultul strămoșilor, credința în lumi paralele) cu rânduieli creștine bine definite (parastase, rugăciuni, milostenie). Această sinteză este caracteristică spiritualității românești, în care tradiția și credința se susțin reciproc.

Obiceiuri și tradiții de Paștele Blajinilor

În ziua Paștelui Blajinilor, oamenii merg la cimitir pentru a-și pomeni rudele și pe cei dragi trecuți la cele veșnice. Mormintele sunt curățate, împodobite cu flori și uneori chiar cu ștergare sau obiecte simbolice.

Se oficiază slujbe de pomenire (parastase), în cadrul cărora preotul se roagă pentru sufletele celor adormiți. După slujbă, credincioșii împart de pomană diverse alimente: ouă roșii, cozonac, pască, colaci, vin și alte bucate tradiționale. Aceste daruri sunt oferite „pentru sufletul” celor pomeniți, fiind considerate acte de milostenie cu valoare spirituală.

Un aspect specific este faptul că mesele se pot organiza chiar în cimitir, lângă morminte, într-o atmosferă care nu este una de doliu, ci de comuniune. Oamenii stau împreună, își amintesc de cei plecați și împart bucuria Paștelui, într-un gest care simbolizează unitatea dintre generații.

În unele zone, există și obiceiul de a ciocni ouă roșii și de a spune „Hristos a înviat!” chiar în cimitir, reafirmând credința că și cei adormiți sunt părtași la Înviere.

Paștele Blajinilor nu este doar o sărbătoare individuală, ci una profund comunitară. Întreg satul sau cartierul participă la aceste ritualuri, iar cimitirul devine un spațiu al întâlnirii și al solidarității.

În același timp, sărbătoarea are o dimensiune profund spirituală: ea invită la reflecție asupra vieții, asupra morții și asupra legăturilor care nu se rup odată cu trecerea din această lume. Prin rugăciune și milostenie, credincioșii își exprimă iubirea și responsabilitatea față de cei adormiți.

Paștele Blajinilor este una dintre cele mai sensibile și autentice expresii ale spiritualității românești. El unește bucuria Învierii cu memoria celor plecați, credința creștină cu tradiția populară și prezentul cu trecutul.Dincolo de timp și spațiu, legătura dintre oameni este susținută de credință, iubire și speranța în viața veșnică.

Ce spune Biserica despre Paștele Blajinilor

Din punct de vedere oficial, Biserica Ortodoxă nu include Paștele Blajinilor în calendarul liturgic ca sărbătoare recunoscută canonic. Această zi nu este trecută ca praznic în rânduiala oficială a Bisericii și nu are o slujbă proprie distinctă stabilită prin tipic.

Cu toate acestea, Biserica tolerează și integrează parțial această tradiție, deoarece ea este legată de pomenirea celor adormiți, care este o practică autentică și importantă în credința ortodoxă. Astfel, în această zi se pot oficia slujbe de pomenire (parastase), dar acestea nu sunt specifice exclusiv Paștelui Blajinilor, ci fac parte din rânduiala generală a pomenirilor pentru morți.

Este important de subliniat că anumite credințe asociate – precum cele legate de existența Blajinilor ca popor aparte sau transmiterea veștii Învierii prin coji de ouă – aparțin tradiției populare și nu reprezintă învățătură oficială a Bisericii.

În tradiția ortodoxă, pomenirea celor adormiți are zile clar stabilite și recunoscute oficial, în special în așa-numitele „sâmbete ale morților”, deoarece sâmbăta este ziua dedicată, în mod tradițional, celor trecuți la Domnul. Dintre acestea, cele mai importante sunt:

Sâmbăta de dinaintea Duminicii Lăsatului sec de carne (Moșii de iarnă)

Sâmbăta dinaintea Pogorârii Sfântului Duh (Moșii de vară)

Sâmbetele din Postul Mare (în mod special primele patru)

Alte zile de pomenire rânduite de-a lungul anului, precum și pomenirile individuale (la 3, 9, 40 de zile, la 6 luni, la un an etc.)

Paștele Blajinilor trebuie înțeles ca o sărbătoare de origine populară, acceptată și practicată în context ortodox, dar care nu are statut de sărbătoare liturgică oficială în calendarul creștin ortodox, pomenirea celor adormiți având deja rânduieli clare stabilite de Biserică.

“Hristos a înviat din morți!

Cu moartea pe moarte călcând

Și celor din mormânturi

Viață dăruindu-le.”

