La o săptămână după Învierea Domnului, lumea creștin-ortodoxă sărbătorește Duminica Tomii (cunoscută și ca Duminica a II-a după Paști). Este o zi încărcată de o profundă simbolistică religioasă, dar și de tradiții populare care s-au păstrat de-a lungul generațiilor.

Dacă te întrebi ce reprezintă această sărbătoare, de ce este supranumit Apostolul Toma „Necredinciosul" și ce obiceiuri trebuie să respecți în această zi, ești în locul potrivit.

Ce este Duminica Tomii? Povestea biblică pe scurt

Numele acestei duminici vine direct de la Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus Hristos.

Conform textelor biblice, în seara primei zile a Învierii, Iisus S-a arătat ucenicilor Săi, care stăteau încuiați într-o casă de frica iudeilor. Toma nu era prezent la această primă arătare. Când ceilalți apostoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!”, Toma a refuzat să creadă, spunând celebrele cuvinte:

„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20, 25)

Opt zile mai târziu (exact în duminica ce corespunde astăzi Duminicii Tomii), Iisus S-a arătat din nou ucenicilor, de data aceasta fiind prezent și Toma. Mântuitorul l-a îndemnat pe Toma să Îi atingă rănile. În acel moment, plin de uimire și credință, Toma a exclamat: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

Ce importanță are Duminica Tomii în creștinism?

Deși Toma a rămas în conștiința populară cu eticheta de „Toma Necredinciosul”, Biserica privește îndoiala lui dintr-o altă perspectivă. Iată de ce este această zi atât de importantă:

Dovada palpabilă a Învierii: Îndoiala lui Toma nu a fost una din răutate, ci o dorință profundă de certitudine. Prin atingerea rănilor lui Hristos, Toma oferă omenirii dovada fizică, palpabilă, că Iisus a înviat cu adevărat în trup, nu doar ca un duh.

Îndoiala lui Toma nu a fost una din răutate, ci o dorință profundă de certitudine. Prin atingerea rănilor lui Hristos, Toma oferă omenirii dovada fizică, palpabilă, că Iisus a înviat cu adevărat în trup, nu doar ca un duh. Vindecarea îndoielii: Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că îndoiala lui Toma a întărit credința tuturor celorlalți. Hristos nu îl ceartă aspru, ci îi oferă exact dovezile de care avea nevoie pentru a se liniști.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că îndoiala lui Toma a întărit credința tuturor celorlalți. Hristos nu îl ceartă aspru, ci îi oferă exact dovezile de care avea nevoie pentru a se liniști. Trecerea de la văz la credință: Răspunsul lui Iisus este esențial pentru noi toți: „Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!”. Este un îndemn la credință pură, dincolo de simțurile fizice.

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Duminica Tomii

În folclorul românesc, Duminica Tomii marchează și un moment de comuniune cu cei trecuți în neființă. În multe zone din țară, această zi se împletește sau precede Paștele Blajinilor (care adesea pică în lunea de după Duminica Tomii).

Iată cele mai cunoscute tradiții de Duminica Tomii:

1. Pomenirea celor adormiți (Paștele Blajinilor)

Se crede că Blajinii sunt oameni blânzi și credincioși care trăiesc la „marginile pământului”. De Duminica Tomii sau în lunea următoare, oamenii merg la cimitir, curăță mormintele, aprind lumânări și dau de pomană ouă roșii, pască și cozonac pentru sufletele celor plecați.

2. Împărțirea pachetelor pentru sufletele rătăcite

Tradiția spune că este bine să dai de pomană celor sărmani. Se împart colaci, băutură și mâncare, crezându-se că spiritele celor morți sunt prezente și se bucură alături de cei vii de Învierea Domnului.

3. Alungarea spiritelor rele

În unele sate, există datina ca tinerii sau copiii să facă zgomote mari sau să aprindă focuri mici pentru a alunga spiritele rele și pentru a purifica gospodăriile odată cu venirea primăverii definitive.

O zi a speranței și a regăsirii credinței

Duminica Tomii este mai mult decât o simplă rememorare a unei îndoieli. Este o sărbătoare a iubirii și a răbdării divine. Ne arată că este omenesc să avem dubii uneori, dar important este să căutăm adevărul cu o inimă deschisă.

Fie că mergi la biserică, fie că vizitezi mormintele celor dragi pentru a le cinsti memoria, Duminica Tomii este un moment perfect pentru liniște sufletească și reconectare spirituală.

