Ascultă-le în Săptămâna Mare și la Înviere: Aceste pricesne de Paști sunt tulburător de frumoase, ne aduc mai aproape de Hristos

12 imagini Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 7-13 iulie 2025?

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 7-13 iulie 2025?

3 Iulie 2025
12 imagini Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 9-15 iunie 2025?

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 9-15 iunie 2025?

5 Iunie 2025
9 Aprilie 2026 publicat în Spiritualitate
Vă invităm să ascultați, să priviți și, mai ales, să simțiți cum dorul de Domnul nostru Iisus, cel care a luat asupra sa păcatele lumii întregi, prinde glas și se așază lin în suflet. Fiecare priceasnă de mai jos este înălțătoare, o fereastră către taina Sfântului Paști, o rugăciune cântată unde durerea se împletește cu nădejdea, sunetele cu lumina, iar lacrima se transformă, încet, în bucuria Învierii. Mulțumim, Doamne! Hristos a înviat! 

Pricesnele sunt, pentru sufletul credinciosului, mai mult decât simple cântări — ele sunt respirația lină a rugăciunii, suspinul blând al inimii care caută pe Dumnezeu în taina simplității. În tradiția creștin-ortodoxă, pricesnele ocupă un loc aparte: nu sunt strict parte din rânduiala liturgică oficială, dar se nasc chiar din viața Bisericii, din dorul oamenilor după sfințenie, din lacrima și nădejdea poporului credincios.

Pricesnele sunt cântări religioase populare, transmise din generație în generație, care îmbină teologia cu trăirea vie. Ele nu sunt recitate din cărți înalte de teologie, ci din inimi smerite — din glasul bătrânilor, al mamelor, al copiilor care învață credința nu doar prin cuvinte, ci prin simțire. În fiecare vers se ascunde o mărturisire, în fiecare melodie — o rugăciune nerostită până la capăt.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Sărbătoare azi: Ce simbolizează Miercurea Mare în Săptămâna Patimilor Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 18-24 august 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 11-17 august 2025?

Semnificația lor este profundă: pricesnele sunt puntea dintre om și Dumnezeu, dintre cer și pământ. Ele aduc aproape ceea ce uneori pare de necuprins — jertfa, iubirea, suferința și biruința lui Hristos. Mai ales în perioada Paștelui, pricesnele capătă o intensitate aparte. Ele însoțesc credinciosul pe drumul interior al Patimilor, îl ajută să simtă durerea răstignirii, dar și bucuria Învierii.

În aceste cântări, Iisus Hristos nu este doar o idee teologică, ci devine o prezență vie, apropiată. Maica Domnului nu este doar un simbol, ci o Mamă care plânge și mângâie. Crucea nu este doar un obiect de venerare, ci o realitate trăită în fiecare încercare a vieții.

Pricesnele reprezintă, astfel, o formă de cateheză prin emoție. Ele învață fără să impună, ating fără să forțeze, modelează sufletul fără să-l constrângă. Prin ele, credința devine cânt, iar cântul devine rugăciune.

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 25-31 august 2025? Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 26 mai – 1 iunie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 19-25 mai 2025?

Acest material își propune să fie o invitație — un început de drum către frumusețea și profunzimea pricesnelor pascale. O chemare la liniște, la introspecție și la regăsirea acelei simplități curate în care Dumnezeu Se lasă descoperit.

În cele ce urmează, vom păși împreună într-o lume în care fiecare vers spune o poveste, fiecare melodie deschide o rană sau o vindecă, iar fiecare pricesnă devine o scară nevăzută către Înviere.

Cele mai frumoasă pricesne de Paști (și nu numai) - le puteți asculta ori de câte ori simțiți nevoia de pace, mângâiere divină și dor de Dumnezeu

Ce folos?

O, Măicuța sfântă

Pentru tine, Doamne!

"Nu-i singur Iuda vinovat"

Iartă-mă, Doamne!

A bătut la ușa ta cineva

Raluca Buzura: „Bijuteria e un proces de eliberare” Neptun își reia mersul direct în Pești: Ultimele săptămâni de revelații înainte de o nouă eră cosmică Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 6-12 octombrie 2025?

Sub o salcie pletoasă!

La umbra crucii Tale

Imnul Iubirii (text biblic cântat)

Ridica-voi ochii

Roagă-te și crede

La Tine vin, Iisuse, iar

Vladimir

Vladimir

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Spectacol total de Paşte: vedetele se întrec la Bătălie pe veselie încurajate de Pepe și Alexia

8 Aprilie 2026 - kudika.ro

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2025?

26 Iunie 2025

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 2-8 februarie?

29 Ianuarie 2026

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 23 februarie-1 martie 2026

19 Februarie 2026

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 16-22 iunie 2025?

12 Iunie 2025

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 1-7 septembrie 2025?

28 August 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Spiritualitate

7 motive spirituale pentru care ne îndrăgostim de primăvară, iar și iar

25 Martie 2026
Spiritualitate

Test de spiritualitate: Care vor fi cele mai norocoase zile pentru tine în luna aprilie 2026?

25 Martie 2026
Spiritualitate

Numerologie: Ce destin ai dacă ești născută pe 2?

25 Martie 2026
Spiritualitate

Cum să îți îmbunătățești și să îți vindeci karma banilor

25 Martie 2026

