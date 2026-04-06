De ce nu este bine să mănânci urzici și oțet în Săptămâna Mare? Se spune că este mare păcat… Explicațiile în tradiția populară

18 Iunie 2025
26 Septembrie 2025
7 Aprilie 2026 publicat în Spiritualitate
IN ACEST ARTICOL:

În Săptămâna Mare, mulți credincioși aleg să nu consume aceste 2 alimente: urzicile și oțetul. Nu pentru că ar exista o interdicție oficială a Bisericii, ci din respect față de Pătimirile Domnului si toată suferința inimaginabilă pe care Domnul a luat-o asupra Sa. În tradiția populară, trupul Mântuietorului a fost lovit cu urzici, sporindu-i durerea fizică, iar atunci când i-a fost sete și a cerut apă, un soldat roman i-a atins buzele însetate și însângerate cu un burete îmbibat în oțet.

Săptămâna Mare sau Săptămâna Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos și ultima săptămână a Postului Mare este, în tradiția românească, perioada cea mai intensă din punct de vedere spiritual înainte de Paște. Pe lângă regulile cunoscute ale postului, există și o serie de obiceiuri populare care nu sunt impuse oficial de Biserică, dar care s-au păstrat în mentalul colectiv. Printre acestea se numără și evitarea consumului de urzici și oțet, o practică întâlnită mai ales în mediul rural, dar cunoscută și astăzi.

De ce se spune că nu este bine să consumi urzici și oțet în Săptămâna Mare? Legătura cu Pătimirile Domnului Iisus

Explicația acestui obicei pornește din felul în care oamenii au înțeles și au transmis mai departe episoadele legate de răstignirea lui Iisus Hristos. În Evanghelii este menționat faptul că, atunci când Iisus a cerut apă, i s-a oferit oțet sau vin acru. Acest detaliu a fost reținut și a devenit un simbol al suferinței și al lipsei de milă în acel moment.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. De ce nu trebuie să mănânci grapefruit când urmezi un tratament? Ce să mănânci înainte de sport ca să ai energie maximă și să eviți oboseala Ce să nu mănânci niciodată înainte de culcare. Alimentele care îți pot sabota somnul fără să îți dai seama

Atunci când, răstignit pe cruce, Iisus a spus că îi este sete, un soldat roman i-a întins un băț în vârful căruia era o cârpă sau un burete îmbibat în oțet, atingându-i buzele însetate și însângerate. În loc de apă, care ar fi fost un gest firesc de milă, i s-a oferit ceva nepotrivit, accentuându-i astfel suferința.

Acest moment a rămas în conștiința credincioșilor ca o imagine a lipsei de empatie: un om îndumnezeit, însuși Mântuitorul nostru, aflat în durere extremă nu este ajutat, ci, dimpotrivă, este tratat cu indiferență sau chiar cu batjocură. Astfel, oțetul nu mai este doar un aliment, ci devine simbolul unei inimi împietrite, incapabile de compasiune.

Gastronomia din Creta: ce să mănânci și unde să încerci cele mai bune preparate? Ce să mănânci în vacanță: cum să te bucuri de gusturi noi echilibrat, fără regrete, oriunde ai merge Ce să mănânci când ești obosit: alimente care îți conferă energie în mod natural și susținut

În ceea ce privește urzicile, ele nu apar în textul biblic, însă tradiția populară a adăugat această imagine, spunând că Mântuitorul ar fi fost atins sau lovit cu urzici în timpul chinurilor Sale. Deși nu are bază in Sfanta Scriptura si nici in scrierile bisericesti, această idee s-a răspândit și a fost acceptată ca parte a povestirii transmise oral.

Astfel, oțetul și urzicile au ajuns să reprezinte cruzimea, suferința și capacitatea de a face răul de care sunt capabili oamenii (la fel ca și cea de a alege binele), lipsa lor de empatie (în loc de alinare, domnul Iisus a primit și mai multă suferință).

Nu există o interdicție oficială a bisericii de a consuma urzici și oțet în Săptămâna Mare, dar mulți oameni țin acest obicei și s-a împământenit in semn de respect față de Pătimirile și Suferința pe care a luat-o asupra sa Domnul, o alegere personală de a fi nu asemenea celor care au amplificat chinurile Mântuitorului.

Ce să mănânci pe caniculă - Cele mai bune sfaturi de alimentație corectă pentru o vară mai ușor de suportat Ce să mănânci când ai colesterol mărit: alimente recomandate și de evitat pentru protejarea inimii și a vaselor de sânge Ce să mănânci pentru energie: alimentele care îți redau vitalitatea și buna dispoziție

Din această asociere a urzicilor și a oțetului cu Pătimirile lui Hristos s-a format convingerea că nu este potrivit ca aceste 2 alimente să fie consumate tocmai în zilele în care sunt comemorate Patimirile Domnului.

Nu este vorba despre o interdicție în sens strict din partea Bisericii sau a religiei, ci strict în tradiția populară este o formă de respect simbolic si milă față de suferința lui Iisus, prin evitarea unor alimente care trimit la acele momente.

În restul postului, aceste alimente se consumă în mod obișnuit și sunt apreciate pentru valoarea lor nutritivă deosebită.

Semnificația în tradiția populară

Privită dintr-o perspectivă etnografică, această practică se încadrează într-un tipar mai larg. În perioadele considerate sacre sau încărcate spiritual, comunitățile tradiționale tind să evite anumite gesturi sau alimente care au o semnificație negativă. Săptămâna Mare este percepută ca un timp aparte, în care comportamentul trebuie să fie mai reținut, iar alegerile, inclusiv cele alimentare, sunt făcute cu mai multă atenție.

Vrei să mănânci mai sănătos? Cu ce poți înlocui uleiul rafinat din rețetele tale Ce să mănânci pentru digestie ușoară, fără balonare și disconfort abdominal Ce să mănânci în post pentru un post cu multă energie, sațietate și 0 frustrări

Urzicile, deși sunt o mâncare obișnuită de primăvară și chiar valoroasă din punct de vedere nutritiv, capătă în acest context o conotație legată de durere fizică.

Oțetul, prin gustul său acru și prin asocierea directă cu episodul dureros de pe cruce, devine un simbol al amărăciunii. Evitarea lor nu ține de o regulă alimentară propriu-zisă, ci de dorința de a nu repeta, nici simbolic, elemente legate de suferință.

Este important de înțeles că această tradiție nu este obligatorie din punct de vedere religios și nu apare ca o cerință oficială a Bisericii. Ea ține mai mult de cultura populară și de modul în care oamenii au ales să își exprime respectul și participarea emoțională la semnificația acestor zile.

Așadar, evitarea urzicilor și a oțetului în Săptămâna Mare este un exemplu de tradiție care combină elemente religioase cu interpretări populare. Ea arată cum, dincolo de regulile stricte, comunitățile au creat propriile forme de a marca această perioadă, inclusiv prin gesturi simple, cum este alegerea alimentelor.

Ce înseamnă să mănânci curat? Cele mai blânde reguli care îți pot schimba radical viața și sănătatea Ce mănânci iarna pentru imunitate: 10 alimente ieftine și... românești! De ce te mănâncă pielea după duș? Cauze dermatologice surprinzătoare și greșeli comune pe care mulți le facem

Întotdeauna am fost fascinat de dualități: ordinea și haosul, știința și spiritualitatea. Ca analist, îmi place să găsesc modele și conexiuni în date, iar ca astrolog, să interpretez simbolurile cerului.

De ce este bine ca de Florii să așezăm salcie sfințită în dreptul icoanelor și la intrarea din casă (ușă)

Articolul precedent

De ce este bine ca de Florii să așezăm...

Articolul urmator

Citire în cărți pentru zodia Berbec: Ce...

Citire în cărți pentru zodia Berbec: Ce te ține blocată în trecut și cum te desprinzi?

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!

6 Aprilie 2026 - kudika.ro

Ce nu e bine să faci pe stomacul gol: 7 greșeli aparent inofensive, dar care îți pot afecta stomacul

1 August 2025

7 motive spirituale pentru care ne îndrăgostim de primăvară, iar și iar

25 Martie 2026

Test de spiritualitate: Care vor fi cele mai norocoase zile pentru tine în luna aprilie 2026?

25 Martie 2026

Numerologie: Ce destin ai dacă ești născută pe 2?

25 Martie 2026

Cum să îți îmbunătățești și să îți vindeci karma banilor

25 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Spiritualitate

Test de spiritualitate: Care vor fi cele mai norocoase zile pentru tine în luna aprilie 2026?

25 Martie 2026
Spiritualitate

Numerologie: Ce destin ai dacă ești născută pe 2?

25 Martie 2026
Spiritualitate

Cum să îți îmbunătățești și să îți vindeci karma banilor

25 Martie 2026
Spiritualitate

Rugăciune din suflet către Măicuța Domnului, de rostit la sărbătoarea de Buna Vestire

24 Martie 2026

