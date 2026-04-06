În Săptămâna Mare, mulți credincioși aleg să nu consume aceste 2 alimente: urzicile și oțetul. Nu pentru că ar exista o interdicție oficială a Bisericii, ci din respect față de Pătimirile Domnului si toată suferința inimaginabilă pe care Domnul a luat-o asupra Sa. În tradiția populară, trupul Mântuietorului a fost lovit cu urzici, sporindu-i durerea fizică, iar atunci când i-a fost sete și a cerut apă, un soldat roman i-a atins buzele însetate și însângerate cu un burete îmbibat în oțet.

Săptămâna Mare sau Săptămâna Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos și ultima săptămână a Postului Mare este, în tradiția românească, perioada cea mai intensă din punct de vedere spiritual înainte de Paște. Pe lângă regulile cunoscute ale postului, există și o serie de obiceiuri populare care nu sunt impuse oficial de Biserică, dar care s-au păstrat în mentalul colectiv. Printre acestea se numără și evitarea consumului de urzici și oțet, o practică întâlnită mai ales în mediul rural, dar cunoscută și astăzi.

De ce se spune că nu este bine să consumi urzici și oțet în Săptămâna Mare ? Legătura cu Pătimirile Domnului Iisus

Explicația acestui obicei pornește din felul în care oamenii au înțeles și au transmis mai departe episoadele legate de răstignirea lui Iisus Hristos. În Evanghelii este menționat faptul că, atunci când Iisus a cerut apă, i s-a oferit oțet sau vin acru. Acest detaliu a fost reținut și a devenit un simbol al suferinței și al lipsei de milă în acel moment.

Atunci când, răstignit pe cruce, Iisus a spus că îi este sete, un soldat roman i-a întins un băț în vârful căruia era o cârpă sau un burete îmbibat în oțet, atingându-i buzele însetate și însângerate. În loc de apă, care ar fi fost un gest firesc de milă, i s-a oferit ceva nepotrivit, accentuându-i astfel suferința.

Acest moment a rămas în conștiința credincioșilor ca o imagine a lipsei de empatie: un om îndumnezeit, însuși Mântuitorul nostru, aflat în durere extremă nu este ajutat, ci, dimpotrivă, este tratat cu indiferență sau chiar cu batjocură. Astfel, oțetul nu mai este doar un aliment, ci devine simbolul unei inimi împietrite, incapabile de compasiune.

În ceea ce privește urzicile, ele nu apar în textul biblic, însă tradiția populară a adăugat această imagine, spunând că Mântuitorul ar fi fost atins sau lovit cu urzici în timpul chinurilor Sale. Deși nu are bază in Sfanta Scriptura si nici in scrierile bisericesti, această idee s-a răspândit și a fost acceptată ca parte a povestirii transmise oral.

Astfel, oțetul și urzicile au ajuns să reprezinte cruzimea, suferința și capacitatea de a face răul de care sunt capabili oamenii (la fel ca și cea de a alege binele), lipsa lor de empatie (în loc de alinare, domnul Iisus a primit și mai multă suferință).

Nu există o interdicție oficială a bisericii de a consuma urzici și oțet în Săptămâna Mare, dar mulți oameni țin acest obicei și s-a împământenit in semn de respect față de Pătimirile și Suferința pe care a luat-o asupra sa Domnul, o alegere personală de a fi nu asemenea celor care au amplificat chinurile Mântuitorului.

Din această asociere a urzicilor și a oțetului cu Pătimirile lui Hristos s-a format convingerea că nu este potrivit ca aceste 2 alimente să fie consumate tocmai în zilele în care sunt comemorate Patimirile Domnului.

Nu este vorba despre o interdicție în sens strict din partea Bisericii sau a religiei, ci strict în tradiția populară este o formă de respect simbolic si milă față de suferința lui Iisus, prin evitarea unor alimente care trimit la acele momente.

În restul postului, aceste alimente se consumă în mod obișnuit și sunt apreciate pentru valoarea lor nutritivă deosebită.

Semnificația în tradiția populară

Privită dintr-o perspectivă etnografică, această practică se încadrează într-un tipar mai larg. În perioadele considerate sacre sau încărcate spiritual, comunitățile tradiționale tind să evite anumite gesturi sau alimente care au o semnificație negativă. Săptămâna Mare este percepută ca un timp aparte, în care comportamentul trebuie să fie mai reținut, iar alegerile, inclusiv cele alimentare, sunt făcute cu mai multă atenție.

Urzicile, deși sunt o mâncare obișnuită de primăvară și chiar valoroasă din punct de vedere nutritiv, capătă în acest context o conotație legată de durere fizică.

Oțetul, prin gustul său acru și prin asocierea directă cu episodul dureros de pe cruce, devine un simbol al amărăciunii. Evitarea lor nu ține de o regulă alimentară propriu-zisă, ci de dorința de a nu repeta, nici simbolic, elemente legate de suferință.

Este important de înțeles că această tradiție nu este obligatorie din punct de vedere religios și nu apare ca o cerință oficială a Bisericii. Ea ține mai mult de cultura populară și de modul în care oamenii au ales să își exprime respectul și participarea emoțională la semnificația acestor zile.

Așadar, evitarea urzicilor și a oțetului în Săptămâna Mare este un exemplu de tradiție care combină elemente religioase cu interpretări populare. Ea arată cum, dincolo de regulile stricte, comunitățile au creat propriile forme de a marca această perioadă, inclusiv prin gesturi simple, cum este alegerea alimentelor.

