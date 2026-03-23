24 Martie 2026 publicat în Spiritualitate
Ziua Bunei Vestiri, cunoscută și ca Blagoveștenie, este clipa în care cerul a vorbit omului prin Arhanghelul Gavriil și în care ascultarea deplină și credința neclintită au schimbat cursul istoriei mântuirii. Este, totodată, momentul potrivit pentru a rosti o rugăciune de smerenie și evlavie, prin care ne deschidem inimile către harul lui Dumnezeu și cerem mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru noi și pentru cei dragi.

Sărbătoarea Bunei Vestiri, prăznuită în fiecare an la 25 martie și cunoscută în tradiția populară drept Blagoveștenie, ocupă un loc central în spiritualitatea creștin-ortodoxă, fiind una dintre cele mai vechi și mai însemnate sărbători închinate Maicii Domnului. Ea amintește de momentul decisiv în iconomia mântuirii, când Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu să vestească Fecioarei Maria taina întrupării Fiului Său.

Prin răspunsul ei liber, smerit și deplin conștient – „Fie mie după cuvântul Tău” – se deschide calea unirii dintre Dumnezeu și om, iar istoria mântuirii intră într-o etapă nouă și definitivă.

În teologia ortodoxă, Buna Vestire nu este doar comemorarea unui eveniment, ci o realitate vie, care arată felul în care harul lui Dumnezeu lucrează în libertatea omului. Maica Domnului devine modelul desăvârșit al ascultării și al curăției inimii, iar prin ea se arată că primirea voii divine nu înseamnă pierdere, ci împlinire. De aceea, această zi este însoțită de o chemare discretă, dar profundă, la interiorizare, la liniștirea gândurilor și la așezarea vieții în rânduiala lui Dumnezeu.

Foto: Shutterstock AI /Shutterstock

Tradiția bisericească acordă o atenție deosebită rugăciunii din această zi, considerând-o un timp potrivit pentru cerere, mulțumire și, mai ales, pentru întărirea legăturii personale cu Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Sale.

În conștiința populară, Blagoveștenia este și o zi a începutului, a trezirii, a veștii bune care pătrunde în lume și în suflet. Rugăciunea rostită acum nu este doar o rostire de cuvinte, ci o încercare de a intra, măcar pentru o clipă, în starea de smerenie și disponibilitate lăuntrică pe care Fecioara Maria a arătat-o la primirea vestirii.

Rugăciune de rostit la Buna Vestire

Foto: Jasmiennn /Shutterstock

"Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stăpână și Fecioară curată, ceea ce ai primit cu cutremur și cu smerenie vestea cea de necuprins a întrupării Cuvântului, către tine îndrăznesc a mă ruga, nu pentru vrednicia mea, ci pentru milostivirea ta cea mare, știind că nu treci cu vederea pe cei ce aleargă la tine cu credință, tu, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Caută spre mine, cel împovărat de neputințe și slăbiciuni, și primește această smerită rugăciune, ca pe o mărturisire a nădejdii mele în ajutorul tău.

Tu, ceea ce ai rostit cuvântul ascultării desăvârșite și ai devenit locaș al Celui neîncăput, învață-mă și pe mine să primesc voia lui Dumnezeu fără împotrivire, fără tulburare și fără cârtire, ci cu inimă liniștită și credință statornică. Întărește-mă în clipele de îndoială, luminează-mi mintea când sunt cuprins de neștiință și așază pace în sufletul meu atunci când sunt încercat de neliniști.

O, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, nu mă lăsa în întunericul păcatelor mele, ci ridică-mă din cădere și mă povățuiește pe calea pocăinței. Nu mă lăsa, Preacurată, pradă gândurilor rele și slăbiciunilor care mă îndepărtează de Dumnezeu, ci acoperă-mă cu ocrotirea ta și povățuiește-mă pe calea pocăinței adevărate. Curățește-mi inima de împietrire, îmblânzește-mi voia și învață-mă smerenia lucrătoare, care nu stă în cuvinte, ci în așezarea vieții după poruncile dumnezeiești.

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară curată și Stăpână a tuturor, tu ești mai presus de orice putere cerească și mai luminată decât toți sfinții. Tu ești adăpost și tărie pentru cei slabi, mângâiere neîncetată pentru cei întristați, izvor de curăție și bucurie pentru sufletele celor ce se pleacă în smerenie înaintea lui Dumnezeu.

Prin tine se arată lumina cea adevărată a credinței, iar cei rătăciți găsesc prin tine călăuzire și odihnă. Tu ești limanul sigur al celor năpăstuiți de furtuni, acoperământul celor apăsați și nădejdea celor lipsiți de ajutor. În tine se întâlnesc mila și dreptatea, iar prin mijlocirea ta, Cel Nevăzut S-a făcut apropiat inimii omenești. Roagă-te pentru noi, robii tăi, ca să fim păziți de primejdii, întăriți în credință și conduși spre viața cea veșnică.

Și tu, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai binevoit a Te întrupa din Fecioară pentru mântuirea noastră, nu trece cu vederea rugăciunea mea, ci, pentru rugăciunile Maicii Tale, dăruiește-mi iertare de păcate, întărire în credință și putere de a lucra binele. Binecuvântează viața mea, pe cei apropiați mie și toate cele ce mi-au fost încredințate, și nu mă lăsa să mă depărtez de Tine prin nepăsare sau uitare.

În această zi sfântă a Bunei Vestiri, îți mulțumesc pentru darurile văzute și nevăzute și Te rog să așezi în mine început bun, gând curat și dor de cele duhovnicești, ca, povățuit fiind de harul Tău și acoperit de rugăciunile Maicii Tale, să pot merge cu pace pe calea mântuirii.

Amin.”

Vladimir



Mai multe despre Vladimir

Întotdeauna am fost fascinat de dualități: ordinea și haosul, știința și spiritualitatea. Ca analist, îmi place să găsesc modele și conexiuni în date, iar ca astrolog, să interpretez simbolurile cerului. Cu o configurație...

