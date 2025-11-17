De ce purtăm verigheta pe mâna stângă? Legătura neștiută dintre suflet și inelarul mâinii stângi

1 August 2025
2 Septembrie 2025
17 Noiembrie 2025 publicat în Spiritualitate
Mâna stângă a devenit un loc firesc pentru acest simbol, iar explicațiile pleacă din istorie, apoi se extind în cultură și ajung în zona intimă a fiecărui om.

Partea cea mai discretă a unei promisiuni rămâne felul în care alegem să o purtăm. Verigheta pare un gest simplu, dar, în timp, i s-au atribuit sensuri legate de apropiere, continuitate și asumare. Mâna stângă a devenit un loc firesc pentru acest simbol, iar explicațiile pleacă din istorie, apoi se extind în cultură și ajung în zona intimă a fiecărui om.

Tradițiile s-au schimbat, dar atașamentul față de acest detaliu a rămas constant, inclusiv acolo unde motivele nu mai sunt pe deplin cunoscute. În realitate, alegerea reunește obiceiuri vechi și interpretări care încearcă să lege ritualul de o emoție stabilă, fără a transforma gestul într-o regulă rigidă.

De ce purtăm verigheta pe mâna stângă: Origini istorice și influențe culturale

În Antichitate, unele popoare credeau că o venă din degetul inelar al mâinii stângi ar avea o legătură directă cu inima. Explicația nu este susținută de date medicale actuale, însă ideea a prins rădăcini și s-a răspândit.

În Roma, apoi în spațiul european, acest argument a fost folosit pentru a da coerență unui obicei care oferea perechii o formă de continuitate simbolică. Cu timpul, tradiția a devenit parte din ritualurile religioase ale nunții și a rămas asociată cu angajamentul stabil.

De ce mâna stângă a devenit standard în multe regiuni

Mâna stângă era considerată partea mai puțin activă în viața de zi cu zi. Verigheta era astfel protejată, fiind purtată pe un deget mai puțin expus deteriorării. În același timp, unele culturi europene au legat mâna stângă de gesturile solemne. Asta a întărit ideea că inelarul stâng este locul potrivit pentru un obiect menit să amintească de un acord între două persoane. Chiar dacă explicațiile variază, combinația dintre ritual și practică a făcut ca acest obicei să persiste.

Interpretări spirituale și personale

În plan spiritual, multe cupluri aleg mâna stângă pentru apropierea ei de inimă, chiar dacă această înțelegere are mai degrabă un rol afectiv, nu unul anatomic. Gestul rămâne legat de ideea de stabilitate, de echilibru între intenție și trăire, de atașament discret față de promisiunea făcută. Pentru unii, poziția verighetei are un sens intim, care evoluează în timp și reflectă modul în care percep relația.

Variabilitatea tradițiilor

Nu toate culturile aleg mâna stângă. În multe țări, verigheta se poartă pe dreapta, fie pentru că ritualurile religioase o cer, fie pentru că istoria locală a modelat altfel gestul. Faptul că tradițiile diferă arată că nu există o regulă universală și că sensul verighetei este mai degrabă dat de cuplu decât de un standard global. Mâna stângă a devenit răspândită în anumite regiuni, dar nu definește valoarea legăturii.

Obiceiul de a purta verigheta pe mâna stângă combină istorie, ritual și preferințe personale. Chiar dacă multe explicații sunt vechi sau neconfirmate, tradiția persistă pentru că se potrivește cu nevoia oamenilor de a marca un angajament într-o formă accesibilă și constantă. Sensul verighetei nu depinde de poziția exactă, ci de felul în care cuplul își recunoaște relația. Gestul rămâne simplu și adaptabil, capabil să însoțească o promisiune care se transformă odată cu oamenii care o poartă.

Alma

Alma

Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 05:11

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Venus în Scorpion zdruncină relațiile: Zodiile care vor trece prin despărțiri sau împăcari neașteptate

Spiritualitate

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil aduc speranța și îi ocrotesc pe credincioșii care se roagă la ei

7 Noiembrie 2025
Spiritualitate

Suflet și Conștiință – Călătoria spre esența ființei și liniștea din noi

7 Noiembrie 2025
Spiritualitate

Portalul 11:11 -cel mai puternic vortex de manifestare al anului! Semne divine și ghidare către împlinirea dorințelor profunde

7 Noiembrie 2025
Spiritualitate

333 – Codul divin al alinierii, trezirii și încrederii în drumul tău spiritual

5 Noiembrie 2025

