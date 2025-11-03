Descoperă cum tranzitul lui Mercur în Săgetător (29 octombrie 2025) aduce revelații profunde și schimbări de perspectivă pentru cinci zodii alese – Gemenii, Fecioara, Săgetătorul, Peștii și Balanța – prin vocea înțeleaptă a tarotului.

Ne aflăm la începutul lunii noiembrie, iar Mercur a tranzitat din Scorpion în Săgetător pe 29 octombrie. După o perioadă intensă de introspecție, tăcere și profunzime emoțională adusă de Mercur în Scorpion, energia mentală se ridică acum spre înălțimi mai luminoase. În Săgetător, Mercur nu mai caută secrete, ci sens. Nu mai disecă, ci înțelege. Este o vibrație a expansiunii, a adevărului și a înțelepciunii. În acest moment cosmic, mintea se eliberează de frici și se deschide către orizonturi mai vaste — o adevărată călătorie a spiritului prin gând.

Dacă în Scorpion am fost chemați să privim înăuntru și să ne confruntăm cu umbrele noastre, în Săgetător învățăm să privim înainte, către lumină, și să dăm sens experiențelor trăite. Mercur în acest semn de foc aduce claritate, optimism și credință — ne îndeamnă să ne exprimăm adevărul cu sinceritate, să învățăm, să explorăm, să creștem.

Totuși, cinci zodii simt acest tranzit cu o intensitate aparte, fiecare fiind atinsă de vibrația schimbării mentale într-un mod unic:

Gemenii, pentru că Mercur le guvernează zodia și tranzitează acum semnul lor opus, provocându-i să își lărgească viziunea asupra relațiilor și adevărului personal;

Fecioara, și ea condusă de Mercur, trăiește o transformare interioară profundă, trecând de la analiza rațională la înțelegerea spirituală;

Săgetătorul, gazda acestui tranzit, primește o iluminare mentală și sufletească, un nou început de înțelegere;

Peștii, care se află într-un aspect tensionat dar evolutiv cu Săgetătorul, sunt provocați să transforme confuzia în claritate și credința în direcție;

iar Balanța, semn de aer și de echilibru, descoperă prin acest tranzit o nouă formă de comunicare și armonie interioară, învățând să vorbească din inimă, nu doar din minte.

Pentru a pătrunde mai adânc în mesajul acestui moment astral, am tras câte două cărți de tarot pentru fiecare dintre aceste zodii, lăsând simbolurile arcanelor să ne arate cum se schimbă perspectiva, ce se vindecă și ce adevăr iese la lumină.

Prin vocea tarotului, Mercur în Săgetător ne amintește că fiecare gând este o săgeată a intenției și fiecare cuvânt – o cheie a revelației. Este timpul să ne eliberăm mintea, să ne deschidem inima și să privim viața cu înțelepciunea sufletului trezit.

Gemeni – Iluminarea minții și stăpânirea cuvântului

Cărți: Soarele și Regele de Spade

Pentru tine, Gemene, Mercur, stăpânul tău cosmic, îți trimite acum o undă puternică de claritate și eliberare. Tranzitul prin Săgetător reactivează axa relațiilor, a comunicării și a adevărului interior. Soarele îți luminează gândurile, aducând optimism, bucurie și înțelegerea faptului că sensul tău nu este să aduni informații, ci să răspândești lumină. Regele de Spade îți oferă discernământul necesar pentru a alege cuvintele potrivite, pentru a vorbi din adevăr, nu din grabă.

Acest moment marchează o trezire a conștiinței tale intelectuale: nu mai vorbești pentru a fi auzit, ci pentru a aduce claritate celor din jur.

Mercur în Săgetător te ajută să-ți vezi reflecția spirituală în ceilalți și să înțelegi că adevărul nu are nevoie de ornamente — doar de curaj.

Fecioară – Armonia inimii și renașterea înțelegerii

Cărți: Zecele de Cupe și Spânzuratul

Fecioară, guvernarea lui Mercur îți oferă acum o nouă lecție: nu totul se poate înțelege prin logică. Zecele de Cupe te conduce spre starea de împlinire emoțională, spre conexiune și acceptare. În timp ce Spânzuratul te invită să te oprești, să privești lumea dintr-un unghi diferit.

Ai nevoie să renunți la controlul minții și să te abandonezi fluxului vieții. Mercur în Săgetător te învață să vezi perfecțiunea în imperfecțiune, să înțelegi că și neclaritatea are un sens. Prin introspecție și răbdare, descoperi o nouă formă de înțelepciune — una care nu se măsoară în fapte, ci în pace interioară.

Săgetător – Vindecarea inimii și redescoperirea visului

Cărți: Pajul de Cupe și Patru de Spade

Pentru tine, Săgetătorule, Mercur în propriul tău semn este un dar al renașterii mentale și sufletești. Pajul de Cupe te deschide spre sensibilitate, imaginație și emoții sincere. Este timpul să te reconectezi cu visătorul din tine. Patru de Spade îți cere însă o pauză, un moment de liniște, pentru ca aceste emoții noi să prindă sens.

Ești chemat să-ți regăsești inspirația, dar și să vindeci oboseala ultimelor luni. Mercur te ajută să-ți redescoperi propria voce spirituală — acea voce care vorbește nu doar despre idei, ci despre speranță. În liniștea minții tale se naște o nouă viziune a lumii.

Pești – De la lipsă la viziune, de la rătăcire la conducere

Cărți: Cinci de Monede și Regele de Bâte

Pești, acest tranzit te provoacă să ieși din iluzia neputinței. Cinci de Monede vorbește despre momentele în care te-ai simțit pierdut, neînțeles sau izolat. Dar această stare este doar preludiul unei mari treziri. Regele de Bâte te ridică și îți amintește cine ești cu adevărat: un vizionar, un creator al propriei tale realități.

Mercur în Săgetător îți deschide drumul către o înțelegere superioară a misiunii tale. Este timpul să crezi în tine și să acționezi cu curaj, chiar dacă drumul pare neclar. Ai puterea de a transforma vulnerabilitatea în inspirație și confuzia în viziune.

Balanță – Armonie interioară și revelația bucuriei

Carți: Puterea și Soarele

Pentru tine, Balanță, Mercur în Săgetător deschide o perioadă de lumină, încredere și claritate. Puterea te ajută să-ți redobândești echilibrul interior prin blândețe și autocontrol. Înveți că forța adevărată nu vine din impunere, ci din înțelegere. Soarele te învăluie cu o lumină nouă — aceea a autenticității.

Acum nu mai cauți să fii pe plac, ci să fii real. Comunicarea ta devine sinceră, inspirată, strălucitoare. Mercur în Săgetător îți oferă curajul de a vorbi din inimă și de a vedea frumusețea vieții fără umbre. Este o renaștere în bucurie, un echilibru care vine din iubire.

Cuvântul care vindecă și viziunea care renaște

Mercur în Săgetător ne arată că mintea poate fi un templu al luminii atunci când este ghidată de inimă. Prin acest tranzit, gândurile se înalță, cuvintele se purifică, iar adevărul capătă formă. Cele cinci zodii alese – Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești și Balanță – trăiesc acum o expansiune interioară profundă, fiecare într-un mod propriu și sacru.

Tarotul ne reamintește că orice cuvânt rostit din conștiență are puterea de a vindeca. Mercur ne învață că adevărul nu se impune, ci se revelează. Iar Săgetătorul, semnul vizionarului, ne îndeamnă să credem în drumul nostru chiar și atunci când nu vedem capătul lui.

Sub lumina acestui tranzit, fiecare gând devine o săgeată de lumină. Iar acolo unde mintea și sufletul se întâlnesc, renaște o nouă viziune asupra vieții — mai clară, mai înțeleaptă și infinit mai adevărată.

