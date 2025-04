IN ACEST ARTICOL:

🔹 ora 16:00-18:00 Conferința educațională „Muzica – Armonie sau Zgomot?”



Evenimentul va debuta cu o conferință interactivă dedicată influenței muzicii asupra emoțiilor, comportamentului și spiritualității. Vom explora impactul sunetelor din jurul nostru și vom analiza dacă muzica este un instrument al armoniei sau doar un zgomot care ne copleșește.

🎙 Invitați speciali:

Pentru a oferi o perspectivă amplă și captivantă, vor participa artiști, muzicieni, psihologi, profesori de religie și influenceri, care vor împărtăși experiențele lor și vor răspunde întrebărilor publicului.

Părintele Ioan Istrati -Preot paroh - Biserica Sf Nicolae,Constanța

Constantin Răileanu – compozitor, muzicolog, dirijor, solist vocal

Cristian Iordache – teolog și profesor de religie

Delia Rus Instructor oficial Dynamical Neurofeedback NeurOptimal

Cezar Alexa – Artist

Moderator: Mina Cristiana

Acces public: 15.00-15.50

🎧 Moment special – Audiție Muzicală Interactivă

Participanții vor asculta fragmente muzicale diverse și vor fi invitați să noteze emoțiile și gândurile pe care le trezesc acestea.

📌 Temele conferinței:

✔ Evoluția muzicii – de la sunetele sacre la hiturile moderne

✔ Muzica și emoțiile – cum ne influențează starea de spirit și comportamentul

✔ Diferența dintre armonie și zgomot în muzică

✔ Puterea terapeutică a muzicii asupra minții și sufletului

✔ Muzica și valorile spirituale – conexiunea dintre sunet și credință

🎶 Ora 19:00-21:00 Concert caritabil de muzică bizantină Caravana Creștină

În a doua parte a evenimentului, publicul va putea trăi o experiență muzicală de excepție printr-un concert de muzică bizantină, susținut de Corul Maicilor de la Mănăstirea Paltin și solista de muzică psaltică Ana Nuță. Repertoriul va include cântări specifice Postului Mare, la Sărbătoarea Floriilor și din Săptămâna Patimilor.

Evenimentul este organizat cu aprobarea Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului.

Artiști:

Corul Maicilor de la Mănăstirea Paltin

Ana Nuță

Prezentator: Mina Cristiana

Acces public: 18:00-18:50

🎶 „Caravana Creștină” 2025: Muzica bizantină, o cale spre tămăduire

📆 12 aprilie 2025

📍 Casa de Cultură Constanța

⏰ Conferința: 16.00-18.00

⏰ Meet*Eat*Greet Speakeri 18.00-19.00

⏰ Concert de muzică bizantină: 19:00-21.00

💡 Vă așteptăm să descoperiți puterea muzicii și să reflectați asupra impactului ei în viața noastră!

Acest eveniment este organizat cu scopul de strângere de fonduri necesare pentru producția filmului "Sounds of Byzantium". Valoarea biletelor încasate vor fi donate Asociației Culturale “Armonia lu’mina” https://armonialumina.com/doneaza/

BILETE Conferință educațională

BILETE Concert Caravana Creștină

***

Organizator

Asociația Culturală “Armonia lu’mina” are ca misiune promovarea muzicii bizantine, a valorilor creștine, a patrimoniului religios și cultural ortodox al României. Are ca proiect principal producția cinematografică, filmul documentar lungmetraj “Sounds of Byzantium” despre istoria muzicii bizantine și rolul acesteia la nivel de artă, știință, terapie.

Turneul national de muzică bizantină va continua în primul sezon 2025, în alte 3 orașe, București, Ploiești și Iași.

Evenimentul va include, de asemenea, proiecții și prezentări legate de documentarul nostru de lung metraj, “Sounds of Byzantium”, care explorează istoria, semnificația și impactul muzicii bizantine în diverse culturi și discipline, inclusiv artă, știință și terapie.

În cadrul evenimentului va avea loc o expoziție de fotografii a icoanelor realizate de pictorul bisericesc, Costel Olărean sub îndrumarea Pr. Lect. univ. dr. Adrian-Cristian Mazilița, icoane care împodobesc Sala de festivități a Centrului eparhial al Episcopiei Severinului. Această expoziție a fost realizată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. În cadrul galeriei foto vor fi expuse, sumar, elemente teoretice fundamentale din muzica bizantină, precum și chipuri de melozi, imnografi și protopsalți care au trudit de-a lungul istoriei la evoluția acestei arte, începând cu imaginea Sfântului Prooroc David, continuând cu perioada secolelor II - XX și încheind cu Sfântul Nectarie Protopsaltul.

DESPRE ARTIȘTI :

Corul Maicilor de la Mănăstirea Paltin

Corul Maicilor de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă s-a format sub binecuvântarea și îndrumarea Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, ctitorul și povățuitorul duhovnicesc al mănăstirii. Încă de la început, Părintele Justin, mare iubitor al muzicii psaltice, a insuflat maicilor nu doar rânduiala cântării bisericești, ci și esența trăirii autentice în Hristos. Adesea, părintele paralaghisea împreună cu maicile cântări duhovnicești, îndemnându-le să cânte nu doar cu glasul, ci mai ales cu inima.

Pentru Părintele Justin, muzica psaltică nu era un simplu act artistic, ci o formă de rugăciune profundă și de slăvire a lui Dumnezeu. El le-a învățat pe maici că nu execuția vocală este pe primul loc, ci duhul rugăciunii care izvorăște dintr-o inimă smerită și iubitoare de Hristos. Așa cum ne învăța părintele, Dumnezeu nu ascultă doar melodia, ci primește rugăciunea cântată de sufletul curat și plin de dragoste pentru El.

Tradiție și Învățătură

De-a lungul timpului, corul maicilor s-a format și a crescut sub îndrumarea unor mari dascăli ai muzicii bizantine:

🎶 Profesor Adrian Sârbu, dirijorul corului Byzantion, un model de rigoare și măiestrie psaltică

🎶 Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol), ale cărui cursuri au aprofundat tehnicile tradiționale bizantine

🎶 Haralambos Neochoritis, protopsalt renumit, care a oferit maicilor o perspectivă autentică asupra artei psaltice și a modului în care muzica se împletește cu trăirea duhovnicească

Un Glas al Cerului pe Pământ

Muzica psaltică a maicilor de la Mănăstirea Paltin nu este doar o artă, ci un dar duhovnicesc oferit spre mângâiere și întărire sufletească. Fiecare cântare devine o punte între pământ și cer, îndemnând la liniște, rugăciune și comuniune cu Dumnezeu.

Ana Nuță

Ana Nuță este absolventă a Facultății Litere, Secția Muzică și în prezent, studentă în ultimul an la Secția de Interpretare Muzicală Canto, din Craiova.A obținut Premiul al doilea în Finala Concursului ,,Românii au talent”, București, 31 mai 2024. Golden Buzzer din partea Andrei în audițiile Concursului ,,Românii au talent”, București, 17 februarie 2024

Marele Premiu la Festivalul Internațional de Muzică Bizantină, Iași (6-11 septembrie 2022) și alte Premii întâi la Concursuri Naționale și internaționale, atât de muzică bizantină, cât și de muzică clasică, de operă.

Recent, Ana Nuță a fost distinsă de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe române cu Ordinul ,,Crucea Maria Brâncoveanu”, în semn de prețuire și binecuvântare pentru activitatea sa si exemplul său de altruism pe care îl oferă comunității. ( a donat premiul său obținut în Finala Românii au talent Bisericii care se construiește în incinta Spitalului de Oncologie din București și Institutului Oncologic București)

* Diploma de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul concursului ,, Românii au talent” din partea Mitropoliei Olteniei, 2024

De asemenea, a concertat alături de artiști de renume internațional pe scene importante alte României, precum Sala Palatului, Palatul Patriarhiei și multe altele, în diferite spectacole, atât de muzică religioasă, cât și de muzică clasică.

Este fondatoarea și dirijoarea grupului psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana, din Craiova, cu care a câștigat Premiul al III-lea la Concursul Național ,,Lăudați pe Domnul”, organizat de Patriarhia Română. Ana Nuță împreună cu grupul său au lansat un album de colinde, înregistrare live la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, din București (….)

