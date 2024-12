La începutul fiecărui an, avem o oportunitate de a începe de la zero. 1 ianuarie 2025 însă vine cu o energie cu totul specială, un fenomen cosmic rar care ne invită să deschidem un portal spre o realitate mai înaltă, o realitate a transformării interioare profunde. Este vorba despre Portalul 1:1 care va apărea exact la începutul acestui an calendaristic, un moment unic în care vibrațiile universale și ale numelui nostru divin se vor alinia perfect.