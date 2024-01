Un an cu o vibrație universală a lui 8 precum este 2024 ascunde în amprenta sa energetică nenumărate oportunități de succes, posibilități de abundență și concretizarea dorinței de a fi co-creatorii propriei vieți. 2024 ne cere să ne mișcăm dintr-un loc al introspecției, al întrebărilor și al analizei, al frământarilor într-unul mult mai dinamic, în care creăm, manifestăm, acționăm și FACEM cumva ca dorințele sufletului să prindă contur în planul fizic.

Anul 2024 este de ceva timp aici, dar încă nu i-am descifrat energiile și direcțiile din perspectiva numerologică așa că prin intermediul acestui material vă invităm să îi deslușim un pic misterul și temele sale generale. Așadar, printr-un simplu calcul energetic, făcând suma cifrelor care compun anul 2024, vom obține cifra 8. 2024 = 2 + 0 + 2 + 4 = 8. Prin urmare, 2024 se află sub vibrația cifrei 8 și ne referim la el ca la un an universal 8, sub a cărui energie colectivă ne aflăm cu toții.

Încet, dar sigur, ne-am rămas bun de la energia lui 2023, însă cu datoria de a ne însuși lecțiile sale și de a-i cultiva darurile și revelațiile. Dacă în 2023 ne-am aflat sub ciclul universal al lui 7, un an care ne-a provocat să ne dezvoltăm și să ne aprofundăm mai mult latura noastră spirituală și legătura cu divinitatea și cu universul, să ne întoarcem mai mult către noi înșine și către vindecarea noastră, să ne procesăm suferințele și să le depășim pentru a crește, să cultivăm mai mult înțelepciunea și să înțelegem cine suntem și ce ne dorim de la viață, 2024 este mai mult un timp al implementării și al manifestării.

2024 ne cere să ne mișcăm dintr-un loc al introspecției, al întrebărilor și al analizei, al frămantarilor într-unul mult mai dinamic, în care creăm, dăm naștere, acționăm și FACEM cumva ca dorințele noastre să prindă contur și ideile viață. Să credem în noi și în ajutorul divin căci 2024 este și un an în care vom simți că ne luăm înapoi puterea personală.

Dacă pentru unii dintre noi, evenimentelor ultimelor perioade de timp ne-au destabilizat, ne-au făcut să fim mai nesiguri sau ne-au făcut să ne clătinăm puternic, simțind cum ne fuge pământul de sub picioare, acum ne vom îmbrățișa puternic, ne vom reconstitui și vom încerca să punem laolaltă toate piesele noastre rupte sau lipsă. Poate că unii dintre noi au pierdut ceva prețios din viețile lor în ultimii ani (sau chiar pe cineva) dar 2024 ne va da ceva înapoi și ne va ajuta să înțelegem că totul are un sens chiar și acolo unde totul părea pierdut. 2024 este anul revanșei și va pune în locurile lipsă alte experiențe frumoase și ne va obloji rănile.

De aceea, acolo unde ține de noi, să nu ezităm să preluăm cârma propriei vieți, iar unde ne simțim depășiți, să cerem îndrumare din partea universului și să ne lăsăm ghidați spre ceea ce ne dorim și știm că merităm. Energia lui 2024 nu este deloc pasivă și nici nu recomandăm să mai așteptăm ca lucrurile să ni se întâmple pur și simplu, ci să abordăm evenimentele și întâmplările din jurul nostru cu luciditate, implicare, sprijin activ, înțelegere pentru noi și pentru ceilalți.

Nu ne dorim să acționăm în 2024 “forțați” sau constrânși de circumstanțe sau fiindcă nu avem de ales, ci tocmai fiindcă decidem că alegerea este a noastră. Să ne suflecăm așadar mânecile și cu mult curaj, asumare, responsabilitate și încredere în divinitate și în menirea noastră, să ne punem pe treabă când vine vorba de țesut propriile visuri.

8 este și o cifră a excelenței și a perfectionismului, de aceea să înțelegem că facem tot ce ne stă în putință pentru a munci și a nu greși, însă nu puneți presiuni și așteptări exagerate pe umerii voștri. Este suficient să facem tot ce ține de noi pentru a face un lucru bine și lucrurile se vor așeza într-o ordine cât se poate de firească și normală pentru noi. Dorim abundența, bunăstarea, succesul în acest an nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru, pentru cei dragi și mai ales pentru familia noastră, iar generozității sufletești i se alătură și cea materială.

Așadar, energia lui 2024 este mult mai dinamică, mai mobilă, ne invită să construim și să reconstruim acolo unde este cazul. Acum am înțeles și ȘTIM unde avem de lucrat cu noi înșine, știm ce avem de făcut și mai ales am înțeles ce trebuie să facem pentru a manifesta un viitor mai bun. Nu trebuie să o facem însă dintr-un spațiu al “luptei”, al efortului, ci cu bucurie. Tot ceea ce facem în lunile acestui an trebuie să fie asemenea unei celebrări, știind că vom primi ceea ce merităm.

Atunci când ne aflăm sub auspiciile numărului 8, ne este mult mai ușor să aducem această energie imaterială a intențiilor în lumea concretă, palpabilă. 8 în sine este compus din două bucle și așezat în poziție verticală, parcă făcând legătura între lumea aceasta nevăzută, subtilă, cu cea materială, palpabilă, între început și sfârșit. 8 este perfect simetric și asociat cu ideea de “curgere”, indiferent că ne referim la energie, la bunăstarea materială sau la înțelepciune. 8 este perfect echilibrat în poziția sa deci nu avem altă opțiune în acest an decât să ne ancorăm în armonie și echilibru ori de câte ori simțim că ne-am pierdut busola.

Întors invers, 8 seamănă izbitor cu cifra infinitului. 8 este expansiv, asigură conexiune între ceea ce este deasupra, ceea ce este dedesubt și ceea ce este în interior. De aceea, atunci când folosim această energie în mod echilibrat, ne putem transforma viață la orice nivel la care ne dorim. De aceea, acest an este perfect pentru a implementa toată cunoașterea noastră pe care am asimilat-o până acum în realitate, de a ieși din zona noastră de confort acționând, asumându-ne riscuri și aducându-ne dorințele în planul material.

Atenție însă și la efectele acțiunilor, gândurilor și faptelor noastre din trecut. Într-un an cu o vibrație universală 8, echilibrarile karmice și legea cauzei și a efectului sunt mult mai intense, așadar încercați să pășiți în noul an fără datorii karmice, eliberați de greșelile din trecutul voștru. Fiți mai conștienți de efectele acțiunilor și comportamentelor voastre căci uneori se întorc asupra voastră într-o formă în care nu v-ați fi așteptat vreodată. Faceți fapte bune încă de la începutul anului, iertați și cereți iertare, încercați să compensați pentru greșelile voastre acolo unde este posibil și intrați în noul an “curați” karmic.

Astrologic vorbind, numărul 8 este guvernat de Saturn, planeta timpului și a karmei. Atunci când nu ne asumăm munca pe care o avem de depus pentru a ne îndeplini unele dorințe, , unele lecții sau sacrificii – și dorim să ardem etape sau să “păcălim” cumva mersul lucrurilor, Saturn va întârzia și apariția recompenselor.

De aceea, planeta asociată cifrei 8 este aici să ne vorbească despre cum putem păși în propria putere și cum ne putem exersa abilitățile de lideri asumându-ne și responsabilități. Să nu uităm nici că în 2024, Saturn se va afla în semnul Peștilor, prin urmare poate ar trebui să ne revizuim un pic și dorințele și visurile noastre, să ne asigurăm că sunt aliniate la realitate și mai ales la noua realitate a ființei care am devenit. Dacă reuși să ne îndeplinim un vis, ne-ar face acesta fericiți și împliniți cu adevărat?

Un an 2024 de poveste să aveți!

