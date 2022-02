Anul chinezesc 2022 începe pe 1 februarie 2022 și se termină pe 31 ianuarie 2023, odată cu începutul anului chinezesc al Iepurelui de apă. Din perspectiva astrologiei chinezeșți, 2022 este un an caracterizat de energia Tigrului de Apă, prin urmare un an a cărui energie este caracterizată de nou și noutate, de determinare, aventură si forță brută, ocazional de tumult și zgomot, de spontaneitate, de neprevăzut, de schimbări care vor veni atunci când ne așteptăm mai puțin, dar și de dezvoltări tehnologice, cercetări și inovații științifice, medicale și chiar psihologice care au loc într-un ritm surprinzător. Este un an special din punct de vedere energetic întrucât ultima oară când am avut parte de un an al Tigrului de Apă a fost în 1962.

De asemenea, Tigrul de apă pune accent pe voință și îi favorizează pe cei hotărâți și determinați, care au înțeles ce vor cu adevărat de la viață și știu ce își doresc și ce au de făcut acum încolo pentru a-și conduce viața în direcția în care vor. Tigrul de apă este o zodie cu un spirit nobil, generos, rebel, imprevizibil și în perpetuă mișcare. Prin urmare, 2022 ajută la manifestarea visurilor, cu precădere a acelora care nu sunt doar la stadiul de planificare, ci la cel de implementare.

Este așadar momentul să ne scoatem pe masă toate forțele și posibilitățile, să acționăm cu determinare și îndrăzneală și să oferim lumii și nouă înșine tot ceea ce putem și avem mai bun în noi astfel încât să ne îmbunătățim viețile și să aducem în ele ceea ce ne dorim. Norocul în acest an aparține mai mult celor curajoși și dispuși să își asume riscuri oricât de mult ne-ar plăcea să rămânem în zona noastră de confort. Atâta timp cât nu ne este frică să ne îndeplinim visurile (sau dacă o avem, cel puțin să o ținem sub control), totul este posibil.

Foto: artshock

Așadar, pe lângă emiterea dorinței în univers, intenția trebuie să fie dublată de acțiune. Dacă ne dorim o locuință, este momentul să căutăm casa visurilor noastre în mod activ și să acționăm atunci când planul material (banii de care dispunem) se aliniază cu cel spiritual (modul în care ne imaginăm că ne vom simți în acea casă). Dacă ne dorim un job nou, o nouă direcție profesională sau venituri mai mari, este momentul să depunem cv-uri în mod activ, să ne facem disponibili pe piața muncii, să analizăm ofertele de pe piață. Dacă ne dorim o nouă iubire în viețile noastre, trebuie să creăm mai mult loc în viețile noastre pentru a fi mai bine cu noi înșine, pentru socializare, pentru călătorii, pentru disponibilitatea de a ne angaja în activități noi sau de a cunoaște persoane noi, pentru a ne schimba rutina.

Nu în ultimul rând, o perioadă caracterizată la nivel vibrațional de zodia Tigrului de apă facilitează și procesul de vindecare, acceptarea, găsirea drumului către lumină și noi speranțe, compasiunea față de sine, iubirea de sine, regenerarea și renașterea sufletească. Cei care vor să se desprindă de trecut și să își vindece cicatricile sunt sprijiniți în acest sens, iar într-un astfel de an sunt încurajați să învețe din experiența trecutului lor și să privească mai departe, dar și să își recapete încrederea în ei și în posibilitățile multiple ale viitorului lor. Pentru unii însă, acest an poate fi despre renașterea din propria cenușă, despre cum își restructurează resursele astfel încât să câștige bătălii despre care nu credeau că mai au sorți de izbândă.

Puterea Tigrului poate fi de partea noastră și ne va facilita evoluția și dezvoltarea într-un mod accelerat anul acesta dacă vom ști să o folosim în beneficiul nostru, dacă vom rămâne ancorați în noi înșine și în realitate, dacă ne vom menține concentrarea pe obiectivele și țelurile noastre, dacă ne vom îngriji personal să ne creștem visurile și proiectele noastre.

Ca aspecte negative ale unui an în care semnul Tigrului de apă joacă un rol major putem menționa însă și o oarecare instabilitate, impetuozitate și impulsivitate, o anume destabilizare la nivel global, o mișcare de agitație și neliniște, lupta pentru putere sau inegalitatea atunci când vine vorba de raporturi de forțe, iar elementul neprevăzut va înclina deseori balanța în direcții care iau prin surprindere și destabilizează, din păcate, în condițiile în care omenirea, după apele tulburi ale pandemiei, are foarte mare nevoie de acest element al stabilității, de siguranță, de previzibil. Așadar, atunci când ne vom simți luați de val și de impulsurile noastre, este indicat să facem un pas înapoi, să ne răcorim mintea și să privim o situație anumită din toate perspectivele, avându-l întotdeauna și pe celălalt/ceilalți în minte.

Nu vă lăsați pradă emoțiilor momentului și nici nu luați hotărâri majore în condiții de stres sau de presiuni. Este absolut necesar ca într-un an al Tigrului să cultivăm și chiar să aplicăm în gândurile, judecățile și deciziile pe care le luăm principii precum echilibru, calm, empatie, dar și rațiune. Este absolut indicat să ne punem și în pielea celuilalt, să încercăm să îi înțelegem perspectivele și punctele de vedere, pentru a putea porni o discuție ce are la bază un numitor comun.

Din fericire, acest caracter impetuos, alarmant este contrabalansat și temperat de elementul apei care însoțește energia acestui an. De obicei, apa este calmă, echilibrată, curge, este flexibilă, se mulează în funcție de rocile întâlnite în cale și doar în condiții extreme se revarsă cu puteri răvășitoare. Apa oferă totodată transparență, profunzime, invită la sondarea dincolo de suprafețe așadar, deși iubirile și relațiile de iubire anul acesta au tendința de a fi mai puțin intense, ele câștigă în schimb în profunzime și în substanță. Apa purifică, structurează și restructurează, este însăși esență vieții, apa este vie, are memorie, explorează, este în permanentă stare de conectare, alertă și conexiune cu ce este în jurul său. Ea vorbește și despre maturitate în gândire și în modul în care comunicăm și simțim.

Foto: MattLphotography

Aveți grijă la modul în care gestionați acest element al apei dacă îl aveți deficient în tabelul nostru natal. Energia apei într-un procent insuficient ne poate face mai sensibili, mai nehotărâți și plin de dubii și îndoieli, dar și mai apatici și indolenți față de ceea ce se petrece în jurul nostru și mai puțin capabili să facem față unor evenimente și situații care nu sunt în acord cu trăirile și paradigmele noastre.

Zodiile care vor fi afectate cel mai mult de influența anului Tigrului de apă sunt cele care stau sub semnul polarității elementului yang precum Șobolan, Tigru, Dragon, Cal, Maimuță, Câine. Lor le recomandăm mai multă prudență și mai mult control asupra propriilor impulsuri căci acest an îi face mai impulsivi și nestăviliți ca niciodată, dar în același timp și perseverenți, puternici, plin de vigoare, pasiune și forță a vieții. Pe de altă parte, zodiilor aflate sub semnul polarității Yin precum Cocoș, Porc, Capra, Cosos, Șarpe, Bivol le recomandăm mai multe încredere în forțele proprii chiar și în condițiile în care au parte de unele neîmpliniri sau insuccese temporare. Este bine să își păstreze simțul lucidității și al judecatei, să rămână ancorați pe pământ astfel încât să își evalueze obiectiv și realistic lucrurile pe care le pot îndeplini. Nu vă descurajați la primul obstacol, credeți mai mult în propria persoană și că puteți.

Un An Nou chinezesc fericit și cu noroc!

Foto fr si main: Jozef Klopacka /Shutterstock