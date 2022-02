Aproape toate iubirile mele au fost defecte. Sufereau de o amputație emoțională pe care încercam să o acopăr cerând de la celălalt ceea ce credem cu toții că avem nevoie într-o relație, dar, de fap, nu ni se cuvine: iubire necondiționată, atenție oricând avem nevoie, disponibilitate, timp, ajutor, susținere, înțelegere, acceptare, dar mai ales dăruire și loialitate. După fiecare despărțire îmi doream să am puterea să îl blestem, îmi doream să îl văd suferind, să mă răzbun și într-un final să simtă o părere de rău profundă că m-a părăsit, ajungând să concluzioneze că eu am fost o parteneră atât de bună și m-a ratat. Greșit, total greșit. Iată povestea maturizării mele emoționale și cum am ajuns să iubesc sănătos și constructiv.