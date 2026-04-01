Stresul românilor este la nivel de alertă, pe fondul scumpirilor și al tensiunilor geopolitice, iar acest lucru începe să le schimbe vizibil comportamentul de consum.

În primul trimestru din 2026, românii resimt tot mai puternic presiunile economice, financiare și geopolitice, iar acest lucru se vede în creșterea Consumer Stress Score la 65,8 în luna martie 2026, după izbucnirea războiului din Iran și creșterea prețurilor la combustibil, față de 63,3 în luna februarie 2026. Astfel, nivelul de stres al românilor rămâne și crește în zona de alertă.

Tot mai mulți consumatori își ajustează bugetele și planurile zilnice, rămânând prudenți, dar rezilienți, căutând soluții pentru a-și proteja stabilitatea financiară și emoțională.

Evoluția prețurilor rămâne cea mai puternică sursă de anxietate, întrucât 92% dintre respondenți declară că sunt „destul de” sau „foarte” îngrijorați de scumpiri, acesta fiind unul dintre cele mai ridicate niveluri din istoria studiului. În același timp, 85% dintre românii din mediul urban se așteaptă ca veniturile și stabilitatea lor financiară să fie afectate în următoarele 12 luni.

De asemenea, un procent de 73% dintre consumatori sunt îngrijorați pentru siguranța locului de muncă în luna martie 2026, procent semnificativ mai mare decât cel din luna februarie 2026 (61%).

Pentru a face față stresului în creștere și presiunilor financiare, românii adoptă diferite comportamente. Procentul celor care ies mai rar în oraș la restaurante, baruri sau cafenele a crescut la 79% în Q1 2026 de la 76% în 2025, semnalând o presiune pe domeniul HoReCa ce va rămâne și pe viitor.

Totodată, se remarcă o preocupare în creștere pentru "vânarea" de reduceri. Procentul celor care caută discounturi în aplicațiile retailerilor este de 79% în Q1 2026, pe un trend crescător comparativ cu 2023 (69%), 2024 (73%) și 2025 (78%).

Ca o consecință a stresului financiar, românii sunt din ce în ce mai puțin loiali brandurilor. Procentul celor care în ultimele 3 luni și-au schimbat brandul cumpărat de obicei cu unul mai ieftin este pe un trend crescător, crescând de la 47% în 2024, la 55% în 2025 și 60% în Q1 2026.

Tensiunile geopolitice amplifică sentimentul de insecuritate

Conflictele internaționale continuă să influențeze starea emoțională a românilor. Studiul arată că 77% dintre români sunt îngrijorați de evoluția conflictului din Iran, iar 74% privesc cu îngrijorare conflictul din Ucraina. Un grad de îngrijorare mai mare, referitor la conflictul din Iran, se observă în rândul femeilor (81%), al locuitorilor din orașele mici (83%), cât și în rândul celor cu venituri mai mici (87%).

Impactul conflictelor în desfășurare este vizibil și în creșterea îngrijorării legate de securitatea națională (de la 77% în luna februarie 2026 la 81% în luna martie 2026).

Sănătatea și siguranța personală rămân teme sensibile

Potrivit datelor, 3 din 4 români simt nevoia să se relaxeze mai mult, în timp ce 27% declară că se simt nervoși, iar 29% se simt pesimiști.

„Creșterea scorului Consumer Stress Score reprezintă un semnal de alarmă privind starea emoțională și percepțiile consumatorilor. Într-un context marcat de incertitudine, oamenii devin mai atenți, mai precauți și mai sensibili la orice schimbare economică sau geopolitică. Monitorizarea acestor evoluții este esențială pentru a înțelege cum se transformă comportamentele de consum și ce așteptări au românii de la companii și instituții”, a declarat Traian Năstase, Managing Partner iSense Solutions.

Metodologie: Ultimul val al studiului Consumer Stress Score (CSS) a fost realizat online, în luna martie, pe un eșantion de 524 de respondenți din mediul urban, utilizatori de internet, cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de ±4.3%, la un nivel de încredere de 95%.

